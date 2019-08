Envoyé par bk417 Envoyé par

Ca fait 20 ans que le grand public navigue sur le web.

Et maintenant il est infantilisé, parce que www ça serait trop dur à comprendre ? je trouve cela ridicule au niveau argumentaire.



Et au niveau sécurité c'est mauvais. L'url affichée n'est donc plus la bonne, risques de confusion.



C'est une tendance générale de Microsoft, Google et Apple : cacher la technologie aux gens.

Enlever les messages d'erreur parce que c'est anxiogène, les barres de chargement parce que c'est effrayant, les url parce que c'est moche, enlever les touches F1, F2, F3 etc...