Récemment, Google a annoncé sur son blog qu'elle expérimenterait le chiffrement TLS pour les communications DNS transitant sur son navigateur Chrome. L'objectif était d'améliorer la sécurité et la confidentialité en ligne, notamment en empêchant l'espionnage et l'usurpation d'identité. TLS utilise la cryptographie à clé publique afin de faciliter l'échange des clés de session. De nombreuses applications utilisent TLS pour l'authentification et le chiffrement.La tentative de Google de chiffrer les demandes de noms de domaine n'est pas du goût des principaux FAI aux États-Unis. Dans une lettre au Congrès datée du 19 septembre, Big Cable et d'autres groupes du secteur des télécommunications ont déclaré que le projet de Google poserait des problèmes de concurrence. Le Wall Street Journal a rapporté que le comité judiciaire de la Chambre prenait ces préoccupations au sérieux. Cela est illustré par exemple par le fait que dans une lettre datée du 13 septembre, ladite Commission a demandé à Google des informations détaillées sur ses projets DNS-over-HTTPS (DOH), notamment si Google envisageait d'utiliser les données collectées via le nouveau protocole à des fins commerciales.Les grandes enseignes de l’industrie des télécommunications et de la câblodistribution ont averti que l’initiative DoH voulue par Google « pourrait interférer à grande échelle avec des fonctions Internet critiques et soulever des problèmes de concurrence des données ». D'autre part, dans le processus d'activation de DOH, Google basculera des millions d'utilisateurs sur ses propres serveurs DNS, ce qui entraînera une concentration des trafics vers les serveurs DNS de Google. Selon Google, ces accusations seraient infondées, car la société ne prévoit pas de basculer les utilisateurs de Chrome vers ses propres serveurs DNS.Les principaux fournisseurs de services Internet qui ont interpellé le Congrès estiment que : « Étant donné que la majorité du trafic Internet transite par le navigateur Chrome ou le système d'exploitation Android, Google pourrait devenir le fournisseur prédominant de recherches DNS ». « Google aurait un meilleur contrôle sur les données des utilisateurs sur les réseaux et les appareils du monde entier. Cela pourrait empêcher la concurrence dans les secteurs de la publicité et bien d’autres ».Cependant, Google n'est pas la seule organisation qui met sur pied ce chiffrement. Mozilla souhaite utiliser cette technique pour sécuriser le DNS dans Firefox. « Les FAI ne sont pas d’accord avec la norme simplement parce qu'ils veulent un accès continu aux données des utilisateurs », a déclaré Marshall Erwin, Senior Director of Trust and Security chez Mozilla. Un DNS non chiffré aide à cibler et à orienter les publicités sur le Web, a-t-il rappelé.Source : The Wall Street Journal Qu'en pensez-vous ?