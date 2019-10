Microsoft pourrait apporter son navigateur Edge à Linux, Il cherche à obtenir des commentaires de la part des développeurs Linux, à cet effet 11PARTAGES 8 0 Il est fort probable que les développeurs Web sur Linux utilisent le nouveau navigateur de Microsoft dans un avenir proche, une décision qui était autrefois considérée comme inconcevable. Après avoir annoncé au cours d’une session d’AMA (Ask Me Anything) en juin dernier qu’aucune contrainte technique ne l’empêchait de faire passer son navigateur Edge basé sur Chromium au concurrent de Windows, l'équipe de développeurs de Microsoft Edge veut recueillir les commentaires auprès des développeurs Web sur Linux, qui vont aider la firme à apporter le navigateur au système d’exploitation.





Sur une page d’enquête hébergée sur la plateforme Forms pour Office de Microsoft, la firme cible les développeurs qui utilisent Linux comme outil de développement et de tests Web. On peut lire sur la page : « Nous aimerions en savoir plus sur vos exigences et vos espérances en matière de navigateurs Web Linux pour votre développement Web, vos tests et votre navigation personnelle ».



Dans un tweet publié la semaine dernière, l’équipe de développeurs Edge a réitéré sa requête auprès des développeurs Linux : « Nous, au sein de l'équipe @MSEdgeDev, sommes en train d'étoffer les exigences pour apporter Edge à Linux, et nous avons besoin de votre aide avec quelques hypothèses, » écrit Sean Larkin, un membre de l'équipe.



« Si vous êtes un développeur qui dépend de Linux pour le développement, les tests et la navigation personnelle, veuillez prendre une seconde pour répondre à cette enquête », a-t-il ajouté.





Plus tôt en juin dernier, l’équipe de développement de Microsoft Edge a déclaré à propos d’une éventuelle version de Edge pour Linux que « Nous n'avons pas de bloqueurs techniques pour nous empêcher de créer des binaires Linux, et c'est certainement quelque chose que nous aimerions faire en cours de route ». Malgré la disponibilité de Chrome sous Linux, l'équipe Edge avait noté qu'il restait encore du travail à faire sur l'installateur, les mises à jour, la synchronisation utilisateur et les corrections de bogues, avant qu'il puisse s'agir d'un engagement à prendre à proprement dit.



L’équipe Edge a aussi dit qu’elle se focalisait pour l’heure sur Edge pour Windows et Mac OS. « En ce moment, nous sommes super concentrés sur l'apport de versions stables d'Edge d'abord à d'autres versions de Windows (ainsi que Mac OS), puis sur la sortie de nos canaux Beta », a-t-elle déclaré. Et le 19 juin, Microsoft a mis à disposition les versions d'essai promises de son navigateur pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1.



Il faut noter également qu’en réponse à une question d’un utilisateur de Twitter qui voulait savoir en avril dernier s’il y avait un support pour les distributions Linux, l’équipe de développement a répondu : « Pas encore - c'est quelque chose que nous aimerions faire un jour (notre système de compilation fonctionne sous Linux) mais nous prenons les choses une étape à la fois à partir de Win10, et ne pouvons pas encore nous engager sous Linux ».





Cependant, la page d’enquête et le dernier tweet de l’équipe sont des signes que Microsoft est vraiment en train de travailler à apporter son navigateur Edge basé sur Chromium à Linux. Sur sa page d’enquête, Microsoft sollicite quelques détails sur l’activité des développeurs Linux, ce qui devrait contribuer à la mise au point d’un navigateur pour le système d’exploitation.





Microsoft voudrait connaître la version de Linux que les développeurs utilisent pour leur activité de développement Web et de tests, que ce soit Redhat, Debian, Ubuntu, openSUSE, Fedora, ou une autre distribution. La firme aimerait aussi savoir si les développeurs utilisent principalement les navigateurs Web sur Linux pour des tests automatisés, le développement Web ou la navigation personnelle.



Microsoft veut également savoir, si les développeurs Web utilisent plusieurs distributions de Linux pour différents scénarios (CI/CD, personnel, travail, développement), lesquels sont importants pour quels scénarios, et comment ils s'attendent à installer Edge sur des périphériques Linux – par exemple, via un gestionnaire de paquets natif ou un installateur.



Malgré l'intérêt apparent de Microsoft pour le support d'Edge pour Linux, le navigateur sera en concurrence avec plusieurs autres déjà présents sur Linux. En plus de Chrome, il y a déjà sur Linux Opéra basé sur Chromium, Vivaldi et Falkon, ainsi que GNOME Web, et Mozilla Firefox.



Comme le note Windows Central, Edge est déjà disponible nativement pour Windows, Mac OS, Android et iOS, donc avec Edge pour Linux, Microsoft aura couvert tous les principaux systèmes d'exploitation mobiles et de bureau.



