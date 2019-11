Lors de sa conférence Build d’avril 2015, la firme de Redmond a baptisé « Microsoft Edge » son projet de mise sur pied d’un navigateur conçu pour remplacer Internet Explorer. On passait alors du nom de code « Project Spartan » à celui qui est désormais utilisé . L’entreprise en avait également profité pour présenter le logo de Microsoft Edge. Dans le visuel, on retrouve la forme « e » qui revient dans le contour de chacun des logos. En décembre de l’année précédente , Microsoft a annoncé son intention d’adopter le projet open source Chromium dans le développement de Microsoft Edge sur desktop afin de « créer une meilleure compatibilité Web pour ses clients et réduire la fragmentation du Web pour tous les développeurs Web ». Les premières builds officielles de ce Microsoft Edge basé sur Chromium sont disponibles depuis le mois de juin dernier. Une version stable est disponible depuis la fin du mois d’octobre 2019, ce, même si l’entreprise n’a pas encore communiqué de façon officielle. Un responsable de l’entreprise vient de dévoiler son nouveau logo sur les réseaux sociaux. Le visuel parle de lui-même : le « e » ne semble pas avoir été complètement mis de côté, mais on note comme une retouche du style en une vague verte et bleue qui pourrait encore être interprétée comme la même lettre.« Le nouveau logo de Microsoft Edge ressemble beaucoup à celui de Firefox si on opère une rotation à 180 degrés et une inversion des couleurs », relève un internaute.La conférence Ignite de Microsoft démarre ce jour. Microsoft devrait en principe faire des annonces additionnelles en ce qui concerne cette version stable, notamment, en ce qui concerne la date officielle de sortie.« Nous nous rendrons à Microsoft Ignite 2019 pour partager les nouveautés de Microsoft Edge pour les entreprises, les professionnels IT et les développeurs web. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de partager davantage notre expérience avec Chromium au cours de la dernière année, ce que cela signifie pour vos clients et d'entendre vos commentaires », écrit l’équipe Microsoft Edge.Source : TwitterQu’en pensez-vous ?Ce nouveau logo vous a-t-il l’air familier ?