Firefox prend des mesures pour arrêter le spam de notification de navigateur dès l'année prochaine, à partir de Firefox 72, vous aurez besoin d'interagir afin de voir les demandes de notification 0PARTAGES 3 0 Naviguer sur le Web peut parfois être très ennuyeux. Des publicités et des vidéos à lecture automatique apparaissent à tout moment. Des fenêtres contextuelles de sites vous demandant la permission d'envoyer plus de fenêtres contextuelles sous la forme de notifications. Ce qui devient rapidement envahissant pour les internautes. Cependant, Mozilla est en train d’apporter des changements à cette situation. L’organisation veut changer la façon dont son navigateur gère les demandes de notification pour essayer de réduire les demandes ennuyeuses, à partir de la version 72 de Firefox, d’après son annonce publiée lundi.



En effet, selon Mozilla, à partir de Firefox 72, qui sortira en janvier prochain, les demandes d'affichage des notifications de bureau prendront la forme d'une petite icône dans la barre d'URL de Firefox, sur laquelle les utilisateurs devront cliquer pour voir réellement la demande de notification. Pour l’heure, il suffit de visiter de nombreux sites pour qu'ils affichent des invites de notification relativement importantes.





C’est en avril dernier que l’organisation a pris cette importante décision de vouloir procéder à des changements pour réduire le nombre d'invites d'autorisation gênantes pour recevoir les notifications de bureau que les utilisateurs voient quotidiennement chaque fois qu’ils naviguent. À cet effet, Mozilla a mené une série d'études et d'expériences qui ont montré à quel point les notifications sont impopulaires auprès des utilisateurs, selon son billet de blog.



Pour ces expériences, Mozilla a conçu une mesure utilisant la télémétrie Firefox afin de recueillir des détails sur quand et comment un utilisateur interagit avec une demande de notification, sans révéler d'informations personnelles sur ce dernier. La mesure a été activée pour un groupe aléatoire de participants à l'étude (0,1% de la population d'utilisateurs) sur les versions de Firefox, ainsi que pour tous les utilisateurs de Firefox Nightly. L’étude sur les versions a permis à l’organisation d’établir une distinction entre les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants, afin de tenir compte d'un biais inhérent des utilisateurs existants en faveur du refus des demandes d'autorisation – parce qu'ils ont généralement déjà les bonnes permissions sur leurs sites favoris.



Les invites de notification sont très impopulaires, selon Mozilla



Bien que ses pop-ups ennuyeux constituent apparemment un moyen pratique pour les sites de partager les mises à jour avec les utilisateurs après avoir fermé l'onglet, les expériences de Mozilla ont montré qu’ils sont très impopulaires parmi les internautes. Selon le billet de blog, environ 99 % des demandes de notification ne sont pas acceptés, et 48 % sont activement refusés par l'utilisateur. Mozilla a également constaté que le fait de demander de façon répétée aux utilisateurs de montrer les notifications les incite rarement à changer d'avis.



Par ailleurs, selon d’autres statistiques présentées par le billet de blog, les demandes de notification envoyées par les sites Web ne sont pas très souvent acceptées par les internautes. En effet, selon le Mozilla, « au cours d'un seul mois de la version 63 de Firefox, un total de 1,45 milliard d'invites a été présenté aux utilisateurs, dont seulement 23,66 millions ont été acceptées. C'est-à-dire que pour chaque demande acceptée, soixante sont refusées ou ignorées. Dans environ 500 millions de cas au cours de ce mois, les utilisateurs ont pris le temps de cliquer sur "Not Now" ».



Selon le billet de blog, en plus du fait que le volume global de ces invites ait diminué lors des expériences, les invites affichées à la suite de l'interaction de l'utilisateur avaient des métriques d'interaction nettement meilleures. En effet, l’organisation a pu constater un taux nettement meilleur de décisions d'autorisation pour la première fois (52 %) après l'application de l'interaction de l'utilisateur sur Nightly. Concernant l’étude sur les versions de Firefox, Mozilla est arrivé à la conclusion que les utilisateurs existants accepteront 24 % des premières invites avec interaction de l'utilisateur et les nouveaux utilisateurs accepteront 56 % des premières invites avec interaction de l'utilisateur. Ce qui conforte l’organisation dans son intension d’arrêter le spam de notification de navigateur.



Sur la base de ces résultats, Mozilla a trouvé que l'interaction de l'utilisateur est nécessaire pour afficher les messages d'autorisation de notification, et il l’introduira à partir de Firefox 72. A partir de janvier, les invites sans interaction n'afficheront qu'une petite icône dans la barre d'adresse. Toutefois, lorsqu'une demande d'autorisation est refusée par Firefox, l'utilisateur a toujours la possibilité d'annuler cette décision automatique en cliquant sur la petite icône d'autorisation qui apparaît dans la barre d'adresse.





Il faut noter également que Mozilla avait déjà commencé a apporté des restrictions au niveau du navigateur, à la façon dont il gère les notifications dans Firefox 70. Maintenant, lorsque vous visitez un nouveau site qui veut afficher des notifications, Firefox a remplacé l'option "Not Now" par une option "Never Allow", de sorte que le site Web concerné ne vous affichera plus ses demandes de notification.



En plus d’être ennuyeuses, les notifications de navigateur peuvent souvent être utilisées par des sites malveillants pour inciter les utilisateurs à télécharger des logiciels malveillants ou à diffuser des publicités Web douteuses. Selon un analyste de logiciels malveillants, le spam de notification a « largement remplacé » les logiciels publicitaires en tant que source majeure de plaintes des utilisateurs.



Google aussi expérimente également une fonctionnalité similaire pour son navigateur Chrome, qui rend les invites de notification moins invasives. Les navigateurs permettent le blocage de toutes les demandes de notification des sites Web, mais le problème avec cette méthode est que vous n'obtiendrez pas d'indicateur visuel dans la barre d'adresse lorsque les notifications sont bloquées, et vous risquez de manquer les notifications de vos sites favoris.



Pour arrêter toutes les notifications dans Firefox, procéder comme ci-dessous :

Cliquez sur l'icône de menu à trois lignes dans le coin supérieur droit du navigateur et sélectionnez "Options" ;

Cliquez sur "Confidentialité et sécurité" dans le menu de gauche ;

Faites défiler jusqu'à la section "Autorisations" et cliquez sur le bouton "Paramètres" à côté de "Notifications" ;

Cochez la case à côté de "Bloquer les nouvelles requêtes demandant d'autoriser les notifications".



