Chrome Dev Summit 2019 : Google voudrait apporter aux internautes des expériences qui se rapprochent du natif Et propose des API à cet effet aux développeurs 0PARTAGES 1 0 Au Chrome Dev Summit, à San Francisco, Google a présenté sa dernière vision pour le Web. Tout d'abord, la société essaie de faire disparaître le temps de chargement via des expériences instantanées. À cet effet, l'éditeur a proposé en préversion Portals, qui permet aux développeurs de créer des expériences transparentes en effectuant un rendu préalable du contenu et en l'intégrant éventuellement dans la page pour modifier la façon dont les utilisateurs naviguent sur le Web. « Nous sommes ravis de constater que le nouveau style de navigation proposé par des partenaires tels que Fandango a déjà été testé sur leur site. Portals est disponible derrière l'indicateur chrome://flags/#enable-portals que les développeurs peuvent expérimenter ».





La société a aussi présenté Web Bundles, une API qui permettra aux développeurs de distribuer leur contenu Web dans n'importe quel format ; « courrier électronique, FTP ou même USB sans aucun compromis ». Selon Google, non seulement cela apporte de grandes vitesses à la livraison de contenu Web, mais cela permet également une distribution P2P même lorsque les utilisateurs sont hors ligne. À l’avenir, des API telles que Background Periodic Sync et Content Indexing permettront aux développeurs de mettre en cache et de représenter de manière proactive le contenu Web pertinent, même s’ils ne disposent pas d’une connexion Internet active. Les ensembles Web sont maintenant disponibles derrière le drapeau expérimental et les deux autres sont maintenant disponibles en tant qu'Origin Trial, un package qui vous permet d'essayer de nouvelles fonctionnalités et de fournir des informations en matière de convivialité, de fonctionnalité et d'efficacité à la communauté des standards Web.



Avec plus d'un milliard d'utilisateurs, Chrome est à la fois un navigateur et une plateforme majeure que les développeurs Web doivent prendre en compte. En plus des mises à jour du navigateur, Google a également partagé certaines ressources pour les développeurs. La société a publié aujourd'hui les 17 premiers chapitres de The Web Almanac, un aperçu global des performances et des tendances Web. Google affirme avoir collaboré avec plusieurs experts pour mettre en évidence la santé du Web.





Google poursuit ses efforts pour apporter des expériences d'applications Web se rapprochant du natif notamment avec :

SMS Receiver , qui permet aux applications Web de récupérer des messages SMS à deux facteurs.

, qui permet aux applications Web de récupérer des messages SMS à deux facteurs. Contact Picker , qui permettra aux utilisateurs de partager du contenu Web avec leurs listes de contacts, en apportant des fonctionnalités de médias sociaux et de communication aux applications Web.

, qui permettra aux utilisateurs de partager du contenu Web avec leurs listes de contacts, en apportant des fonctionnalités de médias sociaux et de communication aux applications Web. L'API Native File System qui permet aux applications Web de lire ou d'enregistrer les modifications directement dans les fichiers et les dossiers du périphérique de l'utilisateur. Cela permet aux développeurs de créer de puissantes applications Web qui interagissent avec des fichiers sur le périphérique local de l'utilisateur, tels que les IDE, les éditeurs de photos et de vidéos, les éditeurs de texte, etc.

Il faut noter aussi que Google « investit dans l'amélioration de la performance et de la mémoire » pour Chrome. Par exemple, la version 79 (actuellement en version bêta) gèle les onglets qui sont en arrière-plan depuis cinq minutes. Il existe des exceptions pour la lecture de contenu multimédia, mais cela préservera les ressources sur les périphériques desktop.





En plus de cela, Google explore les moyens d'encourager les sites à être plus rapides. « À l'avenir, les utilisateurs de Chrome serait en mesure de voir si les sites disposent de chargement rapides ou lents grâce à un badge clair ». La société expérimente toujours la manière dont ces badges pourraient apparaître, mais l'exemple ci-dessous est une possibilité. Le badge identifierait les sites qui sont « créés de sorte qu'ils sont lents en général, en prenant en compte les latences dans l'historique de chargement ». Google peut même inclure « l'identification du moment où une page risque d'être lente pour un utilisateur en fonction de son appareil et de ses conditions réseau ».





En outre, Google a publié de nouvelles mesures, notamment Largest Contentful Paint (rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent voir le contenu de la page le plus significatif) et Cumulative Layout Shift (degré de stabilité d'une page pour que les utilisateurs puissent commencer à lire ou à interagir avec son contenu). L'objectif ici est de donner aux développeurs plus de moyens de mesurer leurs applications Web.



« Nous pensons que ces métriques, choisies en fonction de votre cas d'utilisation individuel, peuvent fournir aux développeurs Web une vue globale de l'expérience utilisateur réelle », a déclaré Dion Almaer, Web Developer Ecosystem. « Et si nous cherchons à récompenser les développeurs qui font un effort supplémentaire, nous explorons des moyens de faire ressortir et de mettre en évidence des signaux de qualité dans l’interface utilisateur de Search et de Chrome, avec la rapidité comme métrique essentielle. Nous en partagerons davantage dans les mois à venir ».





« Nous pensons que le Web est destiné à tout le monde, quel que soit leur type d'appareil, leur vitesse Internet ou leur pouvoir d'achat. Pour nous assurer que la plateforme reste accessible à tous, nous investissons dans des améliorations de la mémoire et des performances du navigateur, notamment en apportant de nouvelles fonctionnalités telles que Image Lazy Loading, désormais disponible pour les utilisateurs de Chrome Lite par défaut, et Paint Holding, qui sera bientôt déployé dans Chrome.



« Le Web doit être un lieu sûr et digne de confiance pour tous. Dans le prolongement de nos initiatives concernant le chiffrement HTTPS, nous avons commencé à travailler avec la communauté pour bloquer par défaut tous les contenus mixtes - sous-ressources HTTP non sécurisées sur les pages HTTPS - et avons tenter l'expérience du DNS over HTTPS, qui offre une sécurité et une confidentialité optimales en chiffrant le trafic entre les sites. navigateur et fournisseur DNS



« Nous assurons également le suivi de notre promesse faites durant l'I / O visant à rendre nos contrôles de cookies tiers existants plus visibles. À partir de la version bêta de Chrome 79, nous expérimentons une option permettant de contrôler les cookies tiers sur les nouveaux onglets Incognito. Nous travaillons également sur la refonte de nos pages de paramètres afin de faciliter l'accès à ce contrôle en mode normal. Enfin, outre le fait de continuer à améliorer l’infrastructure existante en matière de cookies, nous continuons également à développer notre Privacy Sandbox, un environnement sécurisé pour le contenu, qui protège également la confidentialité des utilisateurs.



« Nous souhaitons remercier toute la communauté Web pour leur investissement continu dans une plateforme qui a tant d'impact sur de nombreuses personnes dans le monde. Nous pensons qu'il est de notre responsabilité collective d'améliorer l'expérience Web pour chaque utilisateur et, dans cet esprit, célébrons le "Nous" sur le Web ».



Source :



Voir aussi :



Google annonce que son navigateur Web va bloquer par défaut les contenus mixtes, cette mesure sera implémentée progressivement à partir de la version 79 de Chrome et parachevée avec la version 81

Extensions Chrome : Google a commencé les tests de Manifest V3 dans la version Canary de son navigateur, les développeurs sont invités à consulter le guide de migration

Le DNS-over-HTTPS finira probablement par être déployé sur tous les navigateurs, malgré l'opposition des FAI, le support du DoH est déjà effectif sur Edge, Firefox, Opera, Vivaldi, Chrome et Brave

Kaspersky a découvert une faille zero-day utilisée pour lancer des attaques via Google Chrome, les internautes sont invités à effectuer une mise à jour de leur navigateur Au Chrome Dev Summit, à San Francisco, Google a présenté sa dernière vision pour le Web. Tout d'abord, la société essaie de faire disparaître le temps de chargement via des expériences instantanées. À cet effet, l'éditeur a proposé en préversion Portals, qui permet aux développeurs de créer des expériences transparentes en effectuant un rendu préalable du contenu et en l'intégrant éventuellement dans la page pour modifier la façon dont les utilisateurs naviguent sur le Web. « Nous sommes ravis de constater que le nouveau style de navigation proposé par des partenaires tels que Fandango a déjà été testé sur leur site. Portals est disponible derrière l'indicateur chrome://flags/#enable-portals que les développeurs peuvent expérimenter ».La société a aussi présenté Web Bundles, une API qui permettra aux développeurs de distribuer leur contenu Web dans n'importe quel format ; « courrier électronique, FTP ou même USB sans aucun compromis ». Selon Google, non seulement cela apporte de grandes vitesses à la livraison de contenu Web, mais cela permet également une distribution P2P même lorsque les utilisateurs sont hors ligne. À l’avenir, des API telles que Background Periodic Sync et Content Indexing permettront aux développeurs de mettre en cache et de représenter de manière proactive le contenu Web pertinent, même s’ils ne disposent pas d’une connexion Internet active. Les ensembles Web sont maintenant disponibles derrière le drapeau expérimental et les deux autres sont maintenant disponibles en tant qu'Origin Trial, un package qui vous permet d'essayer de nouvelles fonctionnalités et de fournir des informations en matière de convivialité, de fonctionnalité et d'efficacité à la communauté des standards Web.Avec plus d'un milliard d'utilisateurs, Chrome est à la fois un navigateur et une plateforme majeure que les développeurs Web doivent prendre en compte. En plus des mises à jour du navigateur, Google a également partagé certaines ressources pour les développeurs. La société a publié aujourd'hui les 17 premiers chapitres de The Web Almanac, un aperçu global des performances et des tendances Web. Google affirme avoir collaboré avec plusieurs experts pour mettre en évidence la santé du Web.Google poursuit ses efforts pour apporter des expériences d'applications Web se rapprochant du natif notamment avec :Il faut noter aussi que Google « investit dans l'amélioration de la performance et de la mémoire » pour Chrome. Par exemple, la version 79 (actuellement en version bêta) gèle les onglets qui sont en arrière-plan depuis cinq minutes. Il existe des exceptions pour la lecture de contenu multimédia, mais cela préservera les ressources sur les périphériques desktop.En plus de cela, Google explore les moyens d'encourager les sites à être plus rapides. « À l'avenir, les utilisateurs de Chrome serait en mesure de voir si les sites disposent de chargement rapides ou lents grâce à un badge clair ». La société expérimente toujours la manière dont ces badges pourraient apparaître, mais l'exemple ci-dessous est une possibilité. Le badge identifierait les sites qui sont « créés de sorte qu'ils sont lents en général, en prenant en compte les latences dans l'historique de chargement ». Google peut même inclure « l'identification du moment où une page risque d'être lente pour un utilisateur en fonction de son appareil et de ses conditions réseau ».En outre, Google a publié de nouvelles mesures, notamment Largest Contentful Paint (rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent voir le contenu de la page le plus significatif) et Cumulative Layout Shift (degré de stabilité d'une page pour que les utilisateurs puissent commencer à lire ou à interagir avec son contenu). L'objectif ici est de donner aux développeurs plus de moyens de mesurer leurs applications Web.« Nous pensons que ces métriques, choisies en fonction de votre cas d'utilisation individuel, peuvent fournir aux développeurs Web une vue globale de l'expérience utilisateur réelle », a déclaré Dion Almaer, Web Developer Ecosystem. « Et si nous cherchons à récompenser les développeurs qui font un effort supplémentaire, nous explorons des moyens de faire ressortir et de mettre en évidence des signaux de qualité dans l’interface utilisateur de Search et de Chrome, avec la rapidité comme métrique essentielle. Nous en partagerons davantage dans les mois à venir ».« Nous pensons que le Web est destiné à tout le monde, quel que soit leur type d'appareil, leur vitesse Internet ou leur pouvoir d'achat. Pour nous assurer que la plateforme reste accessible à tous, nous investissons dans des améliorations de la mémoire et des performances du navigateur, notamment en apportant de nouvelles fonctionnalités telles que Image Lazy Loading, désormais disponible pour les utilisateurs de Chrome Lite par défaut, et Paint Holding, qui sera bientôt déployé dans Chrome.« Le Web doit être un lieu sûr et digne de confiance pour tous. Dans le prolongement de nos initiatives concernant le chiffrement HTTPS, nous avons commencé à travailler avec la communauté pour bloquer par défaut tous les contenus mixtes - sous-ressources HTTP non sécurisées sur les pages HTTPS - et avons tenter l'expérience du DNS over HTTPS, qui offre une sécurité et une confidentialité optimales en chiffrant le trafic entre les sites. navigateur et fournisseur DNS« Nous assurons également le suivi de notre promesse faites durant l'I / O visant à rendre nos contrôles de cookies tiers existants plus visibles. À partir de la version bêta de Chrome 79, nous expérimentons une option permettant de contrôler les cookies tiers sur les nouveaux onglets Incognito. Nous travaillons également sur la refonte de nos pages de paramètres afin de faciliter l'accès à ce contrôle en mode normal. Enfin, outre le fait de continuer à améliorer l’infrastructure existante en matière de cookies, nous continuons également à développer notre Privacy Sandbox, un environnement sécurisé pour le contenu, qui protège également la confidentialité des utilisateurs.« Nous souhaitons remercier toute la communauté Web pour leur investissement continu dans une plateforme qui a tant d'impact sur de nombreuses personnes dans le monde. Nous pensons qu'il est de notre responsabilité collective d'améliorer l'expérience Web pour chaque utilisateur et, dans cet esprit, célébrons le "Nous" sur le Web ».Source : Google