ajout de nouvelles classes .row-cols réactives pour spécifier rapidement le nombre de colonnes à travers les points d'arrêt. C'est surtout utile pour les utilisateurs qui ont réclamé des jeux de cartes réactifs ;

ajout d’une nouvelle fonction escape-svg() pour simplifier les images SVG d'arrière-plan intégrées pour les formulaires et plus encore ;

nouvelles fonctions add() et subtract() pour éviter les erreurs et les valeurs nulles de la fonction de calcul CSS intégrée ;

ajout d’un nouveau mixin make-col-auto() pour rendre la classe .col-auto disponible avec du HTML personnalisé ;

correction d'un problème avec Microsoft Edge qui ne reprenait pas les styles :disabled en déplaçant les sélecteurs sur [disabled] ;

les mixins bg-variant(), nav-divider(), et form-control-focus() sont maintenant déconseillés, car ils disparaissent dans la v5 ;

mise à jour de l'espacement et de l'alignement des éléments modaux du pied de page, notamment les boutons qui s'enroulent automatiquement lorsque l'espace est limité ;





ajouts de styles de validation de contrôle de formulaires plus flexibles grâce à moins de sélecteurs chaînés ;

mis à jour de l'icône de validation :invalide afin qu’elle soit une alerte plutôt qu’un ×. Cela permet d’éviter toute confusion avec les fonctionnalités du navigateur permettant d’effacer la valeur du champ de formulaire ;

correction d'une vingtaine d'erreurs CSS et JS ;

mise à jour de la documentation pour corriger les liens et les fautes de frappe, pour améliorer les points de repère pour la navigation secondaire et ajout d’un nouveau document de sécurité sur les lignes directrices sur la déclaration des vulnérabilités potentielles.

Bootstrap 4.0.0 a été publié en janvier 2018 comme étant une réécriture majeure de l'ensemble de la bibliothèque. Il a apporté des changements incompatibles avec les versions précédentes. La version 4.1.0 est venue environ quatre mois plus tard. La dernière version, Bootstrap 4.3, date du 11 février dernier. Bootstrap v4.3 a été livré avec des améliorations aux utilitaires du framework, des corrections de bogues, mais surtout des tailles de polices responsives.Dans cette version, un nouveau projet Bootstrap permet en effet d'automatiser le calcul d'une taille de police appropriée en fonction des dimensions du périphérique du visiteur ou de la fenêtre du navigateur. La version complète de Bootstrap 4.4.0 a été publiée sur npm et apparaîtra bientôt sur BootstrapCDN et Rubygems. Bootstrap continue toujours d'utiliser la bibliothèque JavaScript jQuery, mais cette année, l'équipe de développement de la bibliothèque a annoncé qu'elle va supprimer cette dépendance dans la prochaine version majeure, la version v5.L'équipe compte adopter du JavaScript pur, en lieu et place de jQuery. « Nous abandonnons notre plus grande dépendance côté client pour du JavaScript pur. Nous y travaillons depuis longtemps et un pull request est en cours et presque terminé », a affirmé l'équipe Bootstrap en février dernier après la sortie Bootstrap 4.3.Sources : GitHub Que pensez-vous des nouveautés apportées dans Bootstrap 4.4.0 ?