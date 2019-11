Jack Dorsey, PDG de Twitter, n'utilise pas le moteur de recherche Google, mais DuckDuckGo, Une alternative qui met en avant la protection de la vie privée de l'internaute, et vous qu'utilisez-vous ? 8PARTAGES 5 0 Quel moteur de recherche utilisez-vous le plus en ce moment ? Jack Dorsey, le fondateur et PDG de Twitter - également PDG de la société de paiements mobiles Square - s’est récemment attaqué à la filiale d’Alphabet Google avec un tweet osé dans lequel il a déclaré : « J’adore @DuckDuckDuckGo, mon moteur de recherche par défaut depuis un moment maintenant. L’application est encore meilleure » ! Souhaite-t-il simplement mettre en avant ce qu’il apprécie, faire le buzz ou plutôt s’attaquer à un autre poids lourd d’Internet ?



Toujours est-il qu’en guise de réponse, DuckDuckGo (DDG) a publié sur le compte Twitter du PDG de Twitter le message suivant signé avec un émoji de canard : « C’est bon de l’entendre @jack ! Heureux de t’avoir du côté de Duck ».





Ce ne serait pas la première fois que Dorsey s’attaque de la sorte à un géant de la technologie via le réseau social de son entreprise. Facebook en particulier, l’un des plus sérieux concurrents de Twitter, a déjà été à de nombreuses reprises victimes des railleries de Jack Dorsey ou la cible de ses sautes d’humeur.



Fondé en 2008 aux États-Unis, DuckDuckGo est un moteur de recherche qui donne la priorité à la vie privée de l’utilisateur. Il évite les résultats de recherche personnalisés, de profiler ses utilisateurs ou de stocker les informations personnelles les concernant (adresses IP et traces numériques comme la signature du navigateur). Il se présente comme une alternative plus axée sur la protection de la vie privée comparée à la solution concurrente de Google, qui est souvent présenté comme un aspirateur notoire des données de ses utilisateurs, et assure mettre l’accent sur ce qu’il juge être les meilleurs résultats de recherche, plutôt que sur le plus grand nombre de résultats de recherche.



DDG propose un mode qui ne conserve aucune information personnelle sur les utilisateurs, ce qui fait que toutes les instances sont anonymes, et contrairement à Google, DDG ne s’appuie pas sur un système d’identifiants. De ce fait ses utilisateurs ne sont donc en théorie pas suivis et ils n’ont pas d’historique de recherche (puisque les pages recherchées ne sont pas enregistrées). En plus de son moteur de recherche, la société a développé en parallèle une application de confidentialité qui empêche les scripts de suivre les visiteurs.



Le moteur de recherche utilise le slogan « Google vous piste, pas nous », et a effectué des enquêtes pour montrer qu’il n’existe plus de résultats standards sur Google. Il a profité des critiques lancées entre autres par le président Donald Trump contre la firme de Mountain View pour attirer des utilisateurs. Rappelons que Trump a estimé que l’entreprise a truqué les résultats de recherche pour donner la priorité aux « fake news » sur lui.



Toutefois, bien que l’intérêt des internautes pour DuckDuckDuckGo ait fortement augmenté au cours de ces dernières années (il occupe actuellement la 183e place dans le classement Alexa de novembre 2019), ce moteur de recherche alternatif fait toujours office de petit poucet face à la mainmise du géant de Mountain View sur le marché de la recherche sur Internet. Dites-nous en commentaires quel est votre moteur de recherche préféré et pourquoi celui-là en particulier a retenu votre attention.



Source : Alexa



Et vous ?



Utilisez-vous le moteur de recherche DuckDuckDuckGo ? Si oui, comment le trouvez-vous comparé à celui de Google ?

Que pensez-vous de la publication de Jack Dorsey : souhaite-t-il simplement mettre en avant ce qu’il apprécie, faire le buzz ou s’attaquer à un autre poids lourd d’Internet ?



Voir aussi



DuckDuckGo propose Smarter Encryption, une fonctionnalité qui vous redirige automatiquement en HTTPS et dont le code est open source

Le trafic de DuckDuckGo continue de croître : plus de 11 milliards de requêtes en 2019, dont 933 millions pour le mois d'octobre

DuckDuckGo propose le Do Not Track Act, un projet de loi qui obligerait les sites à ne pas pister les internautes qui utilisent Do Not Track

DuckDuckGo accusé de faire du profilage des utilisateurs malgré sa promesse d'être l'anti-Google, le moteur assure qu'il n'en est rien Jack Dorsey, le fondateur et PDG de Twitter - également PDG de la société de paiements mobiles Square - s’est récemment attaqué à la filiale d’Alphabet Google avec un tweet osé dans lequel il a déclaré : « J’adore @DuckDuckDuckGo, mon moteur de recherche par défaut depuis un moment maintenant. L’application est encore meilleure » ! Souhaite-t-il simplement mettre en avant ce qu’il apprécie, faire le buzz ou plutôt s’attaquer à un autre poids lourd d’Internet ?Toujours est-il qu’en guise de réponse, DuckDuckGo (DDG) a publié sur le compte Twitter du PDG de Twitter le message suivant signé avec un émoji de canard : « C’est bon de l’entendre @jack ! Heureux de t’avoir du côté de Duck ».Ce ne serait pas la première fois que Dorsey s’attaque de la sorte à un géant de la technologie via le réseau social de son entreprise. Facebook en particulier, l’un des plus sérieux concurrents de Twitter, a déjà été à de nombreuses reprises victimes des railleries de Jack Dorsey ou la cible de ses sautes d’humeur.Fondé en 2008 aux États-Unis, DuckDuckGo est un moteur de recherche qui donne la priorité à la vie privée de l’utilisateur. Il évite les résultats de recherche personnalisés, de profiler ses utilisateurs ou de stocker les informations personnelles les concernant (adresses IP et traces numériques comme la signature du navigateur). Il se présente comme une alternative plus axée sur la protection de la vie privée comparée à la solution concurrente de Google, qui est souvent présenté comme un aspirateur notoire des données de ses utilisateurs, et assure mettre l’accent sur ce qu’il juge être les meilleurs résultats de recherche, plutôt que sur le plus grand nombre de résultats de recherche.DDG propose un mode qui ne conserve aucune information personnelle sur les utilisateurs, ce qui fait que toutes les instances sont anonymes, et contrairement à Google, DDG ne s’appuie pas sur un système d’identifiants. De ce fait ses utilisateurs ne sont donc en théorie pas suivis et ils n’ont pas d’historique de recherche (puisque les pages recherchées ne sont pas enregistrées). En plus de son moteur de recherche, la société a développé en parallèle une application de confidentialité qui empêche les scripts de suivre les visiteurs.Le moteur de recherche utilise le slogan « Google vous piste, pas nous », et a effectué des enquêtes pour montrer qu’il n’existe plus de résultats standards sur Google. Il a profité des critiques lancées entre autres par le président Donald Trump contre la firme de Mountain View pour attirer des utilisateurs. Rappelons que Trump a estimé que l’entreprise a truqué les résultats de recherche pour donner la priorité aux « fake news » sur lui.Toutefois, bien que l’intérêt des internautes pour DuckDuckDuckGo ait fortement augmenté au cours de ces dernières années (il occupe actuellement la 183place dans le classement Alexa de novembre 2019), ce moteur de recherche alternatif fait toujours office de petit poucet face à la mainmise du géant de Mountain View sur le marché de la recherche sur Internet. Dites-nous en commentaires quel est votre moteur de recherche préféré et pourquoi celui-là en particulier a retenu votre attention.Source : Twitter Utilisez-vous le moteur de recherche DuckDuckDuckGo ? Si oui, comment le trouvez-vous comparé à celui de Google ?Que pensez-vous de la publication de Jack Dorsey : souhaite-t-il simplement mettre en avant ce qu’il apprécie, faire le buzz ou s’attaquer à un autre poids lourd d’Internet ?