l'infrastructure d'enregistrement/lecture enregistre suffisamment d'informations pendant l'enregistrement pour que le processus rejoué puisse fonctionner et produire les mêmes comportements observables ;

l'intégration IPC permet à un processus de relecture de communiquer avec le processus de Chrome en utilisant l'IPDL et la mémoire partagée ;

l'infrastructure de rembobinage permet à un processus de relecture de restaurer un état précédent, tout en maintenant la communication avec le processus chromé ;

l'intégration du débogueur permet au débogueur JS de lire les informations dont il a besoin à partir d'un processus de relecture et de contrôler l'exécution du processus (reprise/retour). Le débogueur n'est pas autorisé à modifier l'état observable du processus de relecture.

Mozilla a présenté dernièrement un nouvel outil de débogage pour son navigateur Web qu’il appelle FireFox Replay. La nouvelle fonctionnalité est disponible uniquement pour la version Firefox Nightly pour macOS. Avec Firefox Replay, les développeurs peuvent enregistrer le contenu de la page pendant le processus de débogage, les rejouer plus tard, les partager et les rembobiner pour afficher les états précédents. Dans la description fournie par Mozilla, Firefox Replay est encore en version bêta et certaines de ses fonctionnalités sont encore en version préalpha.Selon la description de Mozilla, Web Replay est un projet qui permet aux processus de contenu Firefox d'enregistrer leur comportement, de le rejouer plus tard et de revenir aux états précédents. Les processus de relecture conservent tous les mêmes comportements JS, structures DOM, mises à jour graphiques et la plupart des autres comportements qui se sont produits pendant l'enregistrement. Le débogueur JS du navigateur peut être utilisé pour inspecter et contrôler la rediffusion. Jusqu'à ce qu'il soit plus stable, il est désactivé par défaut.Néanmoins, vous pouvez l’activer manuellement en vous rendant dans DevTools, puis dans Settings, et en cliquant sur “Enable Replay”. Une fois activé, vous pouvez cliquer sur le bouton « Record » dans DevTools. Selon l’une des personnes travaillant sur la fonctionnalité, Firefox Replay est actuellement en phase de recherche sur les utilisateurs pendant que Mozilla le valide. Une fois que la fonctionnalité progressera un peu plus et sera intégrée à une feuille de route officielle, le support multiplateforme deviendra « une priorité ».Voici un aperçu des composants principaux prévus par Mozilla pour l’outil Firefox Replay :En incluant des outils tels que Firefox Replay, Mozilla pourrait attirer un plus grand nombre de développeurs sur son navigateur. Cela permettra d'augmenter le nombre de sites qui sont testés dans Firefox. Ainsi, cela offrira une meilleure expérience pour les utilisateurs de Firefox ordinaires qui auraient autrement basculé vers un navigateur rival. Outre un aperçu général sur la page de renvoi de Firefox Replay, vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le site des développeurs Mozilla.Sources : Firefox Replay Qu'en pensez-vous ?