Microsoft a commencé à accepter des extensions pour son navigateur Edge Chromium, Et il ne devrait pas avoir de travail supplémentaire pour la soumission des extensions Chromium existantes 0PARTAGES 6 0 Microsoft a rendu disponible aux développeurs son nouveau navigateur Edge basé sur Chromium, dont une version stable est disponible depuis la fin du mois d’octobre 2019. L’entreprise a annoncé lundi que sa boutique Microsoft Edge Addons est également ouverte et que les développeurs pouvaient commencer à soumettre leurs extensions en visitant le tableau de bord des développeurs du Centre des partenaires. Le développeur de Windows dit que c’est dans la boutique Microsoft Edge Addons que les utilisateurs trouveront les extensions pour le nouveau Microsoft Edge.



Microsoft dit que dans la plupart des cas, les développeurs, qui disposent déjà des extensions existantes construites pour Chromium, ne devraient pas avoir à faire de travail supplémentaire pour la porter sur le nouveau Edge Chromium. Pour les API spécifiques à Microsoft Edge et d'autres informations utiles, Microsoft invite les développeurs à consulter sa documentation destinée aux développeurs. Microsoft Edge sera le nouveau navigateur par défaut livré aux 900 millions d'utilisateurs de Windows 10, donc les développeurs ne devraient avoir aucune raison de ne pas soumettre leurs extensions.





Disponibilité du navigateur Microsoft Edge pour le public prévue pour le 15 janvier



La disponibilité générale du nouvel Edge est prévue pour le 15 janvier et Microsoft veut disposer d'une boutique Edge Addons qui soit robuste à cette date. Et, alors que la date n’est plus que dans moins d’un mois, Microsoft dit qu’il n'acceptera plus de nouvelles soumissions pour les extensions Microsoft Edge Legacy (basées sur EdgeHTML) après le 17 décembre 2019. Toutefois, il continuera d'accepter les mises à jour pour vos extensions existantes.



Edge Chromium inclut des services propriétaires de Microsoft, comme la synchronisation de compte et Cortana, ainsi que d'autres fonctionnalités utiles comme la prise de notes en PDF. Si vous êtes curieux et que vous voulez vérifier si l'ancienne réputation de Microsoft avec Internet Explorer est une vieille histoire, ou si vous voulez simplement essayer quelque chose de nouveau, essayez-vous au nouveau Edge en janvier prochain. Il sera familier à tous ceux qui ont utilisé Chrome, car il est construit sur le même navigateur de base.



C’est en décembre 2018 que Microsoft a annoncé officiellement



Transition des extensions existantes vers Edge Chromium



Microsoft continuera à prendre en charge vos extensions EdgeHTML existantes pour assurer une expérience de qualité aux utilisateurs actifs, mais recommande que les développeurs donnent la priorité la création de nouvelles extensions pour le nouveau Microsoft Edge. Microsoft dit que les développeurs, qui ont déjà donné leur accord pour que l’entreprise migre leur liste d'extensions EdgeHTML vers le nouvel Edge, devraient commencer à voir leurs extensions disponibles dans le nouveau magasin Addons dans Microsoft Edge.



Les développeurs devront également se connecter au tableau de bord des développeurs du centre partenaire pour valider leur accès à l'extension et vérifier s’ils peuvent la mettre à jour, une fois qu’ils auront reçu une confirmation de la migration. Selon le billet de blog de Microsoft, une fois la migration terminée, la propriété et la gestion seront entièrement transférées à ces derniers, et Microsoft ne sera pas responsable de la mise à jour ou de la maintenance de leur extension.



Microsoft dit que les extensions ne seront migrées pour les utilisateurs que si elles sont déjà disponibles dans la boutique Microsoft Edge Addons au moment du passage au nouveau navigateur le 15 janvier. Il a aussi noté dans le billet de blog lundi que s'il n'y a pas d'extension Chromium disponible, alors l'extension ne migrera pas lorsque le client sera mis à niveau. Et comme Edge Chromium n'a actuellement aucun type de synchronisation d'extension, votre client devra obtenir manuellement cette extension. La migration de 900 millions d'utilisateurs de Windows 10 va prendre un certain temps, mais il est clair qu'EdgeHTML sera relégué en navigateur du passé à partir de l’année prochaine.



Microsoft dit que, dans certains cas, si un développeur a déjà créé une extension pour Google Chrome, il ne devrait pas y avoir de travail supplémentaire pour la porter sur Edge Chromium. Selon un commentateur du sujet, pourquoi il devrait y avoir de travail supplémentaire dans d’autres cas, alors que les développeurs ont déjà écrit l'extension pour chrome, et qu’elle fonctionne tout aussi facilement en chrome ? « Pourquoi Microsoft a besoin de leur propre écosystème de plugins ? », s’est-il demandé ?



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ces nouveaux changements dans le navigateur Edge de Microsoft ?

Dans certains cas, les développeurs ayant déjà l’extension chrome auront recours aux plugins spécifiques Microsoft Edge Chromium. Qu’en pensez-vous ?

Pensez-vous qu’avec Edge Chromium, Microsoft est prêt à gagner des places dans le classement des navigateurs ?



Lire aussi



Ignite 2019 : la première version finale d'Edge basé sur Chromium arrive en début d'année prochaine, une RC est disponible en téléchargement avec le nouveau logo

La part de marché de Firefox augmente pour la deuxième fois consécutive en 2 mois, le navigateur libre pourrait-il survivre auprès de Chrome ?

Microsoft dévoile de nouvelles icônes pour les applications d'Office, un effort de redesign que l'éditeur entend étendre à Windows 10

C'est officiel, Microsoft Edge sera désormais basé sur Chromium, et enfin disponible sur Windows 7, Windows 8 et d'autres plateformes comme macOS Microsoft a rendu disponible aux développeurs son nouveau navigateur Edge basé sur Chromium, dont une version stable est disponible depuis la fin du mois d’octobre 2019. L’entreprise a annoncé lundi que sa boutique Microsoft Edge Addons est également ouverte et que les développeurs pouvaient commencer à soumettre leurs extensions en visitant le tableau de bord des développeurs du Centre des partenaires. Le développeur de Windows dit que c’est dans la boutique Microsoft Edge Addons que les utilisateurs trouveront les extensions pour le nouveau Microsoft Edge.Microsoft dit que dans la plupart des cas, les développeurs, qui disposent déjà des extensions existantes construites pour Chromium, ne devraient pas avoir à faire de travail supplémentaire pour la porter sur le nouveau Edge Chromium. Pour les API spécifiques à Microsoft Edge et d'autres informations utiles, Microsoft invite les développeurs à consulter sa documentation destinée aux développeurs. Microsoft Edge sera le nouveau navigateur par défaut livré aux 900 millions d'utilisateurs de Windows 10, donc les développeurs ne devraient avoir aucune raison de ne pas soumettre leurs extensions.La disponibilité générale du nouvel Edge est prévue pour le 15 janvier et Microsoft veut disposer d'une boutique Edge Addons qui soit robuste à cette date. Et, alors que la date n’est plus que dans moins d’un mois, Microsoft dit qu’il n'acceptera plus de nouvelles soumissions pour les extensions Microsoft Edge Legacy (basées sur EdgeHTML) après le 17 décembre 2019. Toutefois, il continuera d'accepter les mises à jour pour vos extensions existantes.Edge Chromium inclut des services propriétaires de Microsoft, comme la synchronisation de compte et Cortana, ainsi que d'autres fonctionnalités utiles comme la prise de notes en PDF. Si vous êtes curieux et que vous voulez vérifier si l'ancienne réputation de Microsoft avec Internet Explorer est une vieille histoire, ou si vous voulez simplement essayer quelque chose de nouveau, essayez-vous au nouveau Edge en janvier prochain. Il sera familier à tous ceux qui ont utilisé Chrome, car il est construit sur le même navigateur de base.C’est en décembre 2018 que Microsoft a annoncé officiellement son intention d’adopter le projet open source Chromium dans le développement de Microsoft Edge sur desktop afin de « créer une meilleure compatibilité web pour ses clients et réduire la fragmentation du web pour tous les développeurs web. » Le développement de Chromium en tant que projet open source bénéficie aux navigateurs compatibles parce que des développeurs externes contribuent à l'amélioration du navigateur. Contrairement à Internet Explorer, les développeurs Web n'auront pas à concevoir spécifiquement leurs sites pour Edge.Microsoft continuera à prendre en charge vos extensions EdgeHTML existantes pour assurer une expérience de qualité aux utilisateurs actifs, mais recommande que les développeurs donnent la priorité la création de nouvelles extensions pour le nouveau Microsoft Edge. Microsoft dit que les développeurs, qui ont déjà donné leur accord pour que l’entreprise migre leur liste d'extensions EdgeHTML vers le nouvel Edge, devraient commencer à voir leurs extensions disponibles dans le nouveau magasin Addons dans Microsoft Edge.Les développeurs devront également se connecter au tableau de bord des développeurs du centre partenaire pour valider leur accès à l'extension et vérifier s’ils peuvent la mettre à jour, une fois qu’ils auront reçu une confirmation de la migration. Selon le billet de blog de Microsoft, une fois la migration terminée, la propriété et la gestion seront entièrement transférées à ces derniers, et Microsoft ne sera pas responsable de la mise à jour ou de la maintenance de leur extension.Microsoft dit que les extensions ne seront migrées pour les utilisateurs que si elles sont déjà disponibles dans la boutique Microsoft Edge Addons au moment du passage au nouveau navigateur le 15 janvier. Il a aussi noté dans le billet de blog lundi que s'il n'y a pas d'extension Chromium disponible, alors l'extension ne migrera pas lorsque le client sera mis à niveau. Et comme Edge Chromium n'a actuellement aucun type de synchronisation d'extension, votre client devra obtenir manuellement cette extension. La migration de 900 millions d'utilisateurs de Windows 10 va prendre un certain temps, mais il est clair qu'EdgeHTML sera relégué en navigateur du passé à partir de l’année prochaine.Microsoft dit que, dans certains cas, si un développeur a déjà créé une extension pour Google Chrome, il ne devrait pas y avoir de travail supplémentaire pour la porter sur Edge Chromium. Selon un commentateur du sujet, pourquoi il devrait y avoir de travail supplémentaire dans d’autres cas, alors que les développeurs ont déjà écrit l'extension pour chrome, et qu’elle fonctionne tout aussi facilement en chrome ? « Pourquoi Microsoft a besoin de leur propre écosystème de plugins ? », s’est-il demandé ?Source : Microsoft Que pensez-vous de ces nouveaux changements dans le navigateur Edge de Microsoft ?Dans certains cas, les développeurs ayant déjà l’extension chrome auront recours aux plugins spécifiques Microsoft Edge Chromium. Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous qu’avec Edge Chromium, Microsoft est prêt à gagner des places dans le classement des navigateurs ?