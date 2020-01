Apple livre la nouvelle version remaniée de Maps pour les utilisateurs aux États-Unis, Elle sera disponible dans le reste du monde en commençant par l'Europe dans les prochains mois 0PARTAGES 3 0 Apple a achevé la refonte de son application officielle Maps annoncée par la société pour la première fois en juin 2018. Le fabricant d’Iphone a annoncé jeudi que l’application mise à jour, avec les cartes redessinées, est désormais accessible à tous les utilisateurs aux États-Unis. Apple dit que le service de cartographie remanié permet une navigation plus rapide et plus précise et des vues complètes des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports, des centres commerciaux et autres. Ces changements rendent plus facile et plus agréable la cartographie de tout voyage, selon la société. Apple indique avoir terminé le déploiement de cette nouvelle expérience Maps aux États-Unis, et l’étendra également aux utilisateurs de toute l'Europe dans les prochains mois.



C’est le 19 septembre 2012 qu’Apple a publié son service de cartographie (Apple Maps) sous iOS remplaçant ainsi Google Maps en tant que service de cartographie par défaut pour ses systèmes d'exploitation. Apple a continué à ajouter des fonctionnalités pour essayer de concurrencer l’application de Google.





La nouvelle version d’Apple Maps est apparue lentement, par bribes, à travers les États-Unis au cours des 18 derniers mois. Dans une déclaration, Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services Internet d'Apple, a déclaré que la société prévoyait de diffuser les cartes dans le reste du monde, mais il n'a pas donné de calendrier pour le moment où cela pourrait se produire.



« Nous avons entrepris de créer la meilleure application cartographique privée de la planète, qui reflète la façon dont les gens explorent le monde aujourd'hui », a déclaré Eddy Cue. « C'est un effort dans lequel nous nous sommes profondément investis et qui exige que nous reconstruisions la carte depuis le début pour réimaginer la façon dont Maps améliore la vie des gens – de la navigation au travail ou à l'école ou la planification de vacances importantes – tout cela avec la vie privée au cœur. L'achèvement de la nouvelle carte aux États-Unis et la mise en place de nouvelles fonctionnalités telles que Look Around et Collections sont des étapes importantes pour concrétiser cette vision. Nous sommes impatients de présenter cette nouvelle carte au reste du monde, en commençant par l'Europe dans le courant de l'année ».



Maps est intégrée dans les applications les plus populaires que les clients utilisent chaque jour, notamment les photos, les messages, le calendrier, la météo et bien d'autres encore, a dit Apple dans son article. Avec MapKit et MapKit JS, Maps est également à la base de nombreuses applications et services tiers populaires comme Instagram, Bank of America et Nike Run Club, lit-on.



Quelques fonctions importantes de la nouvelle version de Maps



S'appuyant sur la mise à jour, la société Cupertino a ajouté une série de fonctionnalités utiles à l'application Maps dans iOS 13. Par exemple, la fonction "Look Around View" de Maps propose des images interactives à l'échelle de la rue avec des photographies 3D haute résolution et des transitions fluides et sans heurts à travers les grandes villes. Mais comme pour les cartes redessinées, elle est toujours en cours de déploiement et n'est actuellement disponible qu'à New York, dans la région de la baie de San Francisco, à Los Angeles, à Las Vegas, à Houston et à Oahu.





La mise à jour rend également facile le partager des lieux sur Maps. À partir d'iOS 13, les utilisateurs peuvent établir une liste de leurs lieux préférés, comme les restaurants, et la partager avec leur famille et leurs amis grâce à la fonction "Collections". En général, la plupart d'entre nous ont un ensemble de lieux qu'ils visitent fréquemment. La fonction "Favorites" sur iOS vous permet d'enregistrer les indications pour votre lieu préféré. Vous pouvez également l'épingler sur votre écran de lancement et accéder aux indications d'un simple clic.



Parmi les autres fonctionnalités importantes de Maps remaniée, nous pouvons citer "Real-time transit", qui donne en temps réel les horaires détaillés des transports en commun, les heures de départ et d'arrivée, l'emplacement actuel d'un bus ou d'un train en cours de route et les connexions au système pour aider à planifier un voyage. La fonction "Indoor Maps" permet aux utilisateurs de voir à quel niveau ils se trouvent, où se trouvent les toilettes et même quels magasins et restaurants sont ouverts dans les aéroports et les centres commerciaux où ils se trouvent.



Avec la fonction "Flyover", les utilisateurs peuvent déplacer leur appareil dans l'espace pour découvrir une ville vue d'en haut, ou explorer en haute résolution, avec des vues 3D photo-réalistes et immersives. "Flyover", est disponible dans plus de 350 villes, d’après Apple. "Share ETA ", une autre fonction de Maps envoie l'heure d'arrivée estimée à la famille, aux amis ou aux collègues de travail en un simple clic. Le destinataire peut suivre le voyage, et Maps les mettra même les informations à jour avec une estimation révisée de l'heure d'arrivée du voyageur en cas de retard important.





Avec Maps Remaniée, Apple renouvelle son engagement à protéger les informations personnelles des utilisateurs de l’application. La société dit qu’avec la nouvelle version, il n'est pas nécessaire de s'identifier et il n'y a aucun lien avec un identifiant Apple – des fonctions personnalisées, telles que la suggestion de l'heure de départ pour prendre le prochain rendez-vous, étant créées à l'aide de renseignements sur les appareils. Aussi d’après Apple, toutes les données collectées par Maps lors de l'utilisation de l'application, comme les termes de recherche, le routage de navigation et les informations sur le trafic, sont associées à des identifiants aléatoires qui sont continuellement réinitialisés.



La société s’est très souvent insurgée contre la collecte et l’utilisation des données personnelles des utilisateurs. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a appelé l’année dernière le gouvernement américain à introduire de nouveaux outils pour aider



