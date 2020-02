Firefox 73 débarque avec des améliorations de l'accessibilité côté utilisateur, des améliorations de DevTools côté développeur, Des correctifs de sécurité, un nouveau fournisseur DoH et plus encore 5PARTAGES 4 0 Mozilla Firefox est un logiciel libre et gratuit disponible pour Windows, MacOS, Linux et Android. Mozilla a récemment publié la version 73 de son navigateur Firefox, une version présentée par son éditeur comme une évolution modeste intégrant surtout des correctifs (de bogues et de sécurité). Mais ça ne veut pas pour autant dire qu’il n’y a rien de nouveau. Les nouveautés proposées dans cette nouvelle version concernent essentiellement les fonctionnalités d’accessibilité destinées à faciliter la navigation sur le Web pour les personnes qui en ont besoin ainsi que des ajouts utiles pour les développeurs qui comprennent des mises à jour CSS et JavaScript, et de nombreuses améliorations de DevTools.





Côté utilisateur : l’accessibilité



Firefox 73 introduit un réglage de zoom global accessible dans la section « Langue & Apparence » des paramètres via la commande about:préférences. Ce réglage permet de définir un niveau de zoom par défaut de Firefox qui peut être augmenté ou diminué au besoin. Néanmoins, toutes les modifications personnalisées de niveaux de zoom que vous effectuez sur les sites sont conservées, il n’y a que le niveau de zoom par défaut qui change.





Deuxièmement, Firefox 73 améliore la qualité audio lors de la lecture à une vitesse rapide ou lente et les utilisateurs de ce navigateur sous Windows ayant opté pour le mode d’affichage à contraste élevé système pourront noter que les sites Web avec des fonds de page conservent toujours les images de fond. Ces dernières ne sont plus désactivées quand le mode contraste élevé de Windows est activé. Cette mesure devrait faciliter la lisibilité des sites pour les utilisateurs malvoyants.



Enfin, Firefox 73 active le moteur de rendu WebRender sur les PC qui ont une définition d’écran inférieure à 1920 x 1080 pixels (FHD) et qui sont équipés d’un GPU NVIDIA avec des pilotes supérieurs à 432.00. Par ailleurs, l’onglet Paramètres réseau permet désormais aux utilisateurs de définir NextDNS comme fournisseur de DNS-over-HTTPS, au lieu de CloudFlare.



Côté développeur : mises à jour des fonctionnalités linguistiques et de DevTools



En ce qui concerne les mises à jour des fonctionnalités linguistiques : les propriétés logiques CSS de Firefox 73 ont été enrichies avec deux nouveaux éléments : overscroll-behavior-block et overscroll-behavior-inline. Ces nouvelles propriétés offrent une alternative logique aux comportements de défilement x et y permettant de contrôler le comportement du navigateur lorsque la limite d’une zone de défilement est atteinte.



Notons également que les champs YearName et relatedYear sont désormais disponibles sous une méthode qui autorise des options de formatage utiles pour les calendriers CJK (chinois, japonais et coréen), à savoir : DateTimeFormat.prototype.formatToParts().



L’interface HTMLFormElement a également une nouvelle méthode, requestSubmit(). Contrairement à l’ancienne (et toujours disponible) méthode submit(), requestSubmit() agit comme si un bouton d’envoi spécifié avait été cliqué, plutôt que de simplement envoyer les données du formulaire au destinataire. Ainsi, l’événement de soumission est déclenché et la validité du formulaire est vérifiée avant la soumission effective des données.



En ce qui concerne les mises à jour de DevTools : Il y a de nombreuses mises à jour intéressantes intéressant DevTools dans Mozilla Firefox 73 et les fonctionnalités à venir peuvent être d’ores et déjà visualisées dans Firefox DevEdition. À titre d’exemple, il est maintenant possible de copier des bribes de CSS plus propres du panneau de changements de l’Inspecteur sans avoir les signes + et - à la sortie dans le texte copié.



Les améliorations apportées à DevTools se sont concentrées sur la recherche de la performance afin, par exemple, de rendre l’interface utilisateur plus fluide ou d’accélérer le temps de chargement des gros scripts mappés en source dans le débogueur - tout en générant moins de conflits au niveau de la console. D’une manière générale, Firefox 73 rend le chargement des scripts beaucoup plus fiable et vous assure d’obtenir le bon fichier à déboguer.



La console de Firefox 73 est aussi devenue plus intelligente puisqu’elle signale désormais les erreurs réseau CORS comme des erreurs, et non comme des avertissements, pour leur donner la visibilité qu’ils méritent. Par ailleurs, les variables déclarées dans l’expression seront désormais incluses dans l’autocomplétion. Ce changement facilite la rédaction de longs extraits dans l’éditeur multilignes. En outre, le paramètre DevTools pour les crochets à fermeture automatique fonctionne désormais dans la console, vous rapprochant de l’expérience de création dans un IDE. Enfin, les journaux de la console peuvent être stylisés en utilisant des arrière-plans sur cette nouvelle version du navigateur Web de Mozilla.





Signalons enfin que le WebSocket Inspector affiche désormais des messages au format WAMP (aux saveurs JSON, MsgPack et CBOR). Il indique désormais également quand une connexion WebSocket est fermée.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des changements introduits dans cette nouvelle version de Firefox ?



Voir aussi



Firefox 72 est disponible : le navigateur bloque par défaut les scripts de fingerprinting et apporte l'incrustation vidéo (Picture-in-Picture) sur macOS et Linux

Mozilla choisit Riot/Matrix, hébergé par Modular.IM, pour remplacer son canal IRC qui d'après l'éditeur de Firefox créait des obstacles inutiles à la participation au projet Mozilla

Firefox s'associe à NextDNS pour fournir à ses utilisateurs des services privés et sécurisés de DNS, dans le cadre du programme Trusted Recursive Resolver

Firefox Replay : Mozilla présente un nouvel outil de débogage pour son navigateur Firefox, actuellement disponible pour macOS uniquement Mozilla Firefox est un logiciel libre et gratuit disponible pour Windows, MacOS, Linux et Android. Mozilla a récemment publié la version 73 de son navigateur Firefox, une version présentée par son éditeur comme une évolution modeste intégrant surtout des correctifs (de bogues et de sécurité). Mais ça ne veut pas pour autant dire qu’il n’y a rien de nouveau. Les nouveautés proposées dans cette nouvelle version concernent essentiellement les fonctionnalités d’accessibilité destinées à faciliter la navigation sur le Web pour les personnes qui en ont besoin ainsi que des ajouts utiles pour les développeurs qui comprennent des mises à jour CSS et JavaScript, et de nombreuses améliorations de DevTools.Firefox 73 introduit un réglage de zoom global accessible dans la section « Langue & Apparence » des paramètres via la commande. Ce réglage permet de définir un niveau de zoom par défaut de Firefox qui peut être augmenté ou diminué au besoin. Néanmoins, toutes les modifications personnalisées de niveaux de zoom que vous effectuez sur les sites sont conservées, il n’y a que le niveau de zoom par défaut qui change.Deuxièmement, Firefox 73 améliore la qualité audio lors de la lecture à une vitesse rapide ou lente et les utilisateurs de ce navigateur sous Windows ayant opté pour le mode d’affichage à contraste élevé système pourront noter que les sites Web avec des fonds de page conservent toujours les images de fond. Ces dernières ne sont plus désactivées quand le mode contraste élevé de Windows est activé. Cette mesure devrait faciliter la lisibilité des sites pour les utilisateurs malvoyants.Enfin, Firefox 73 active le moteur de rendu WebRender sur les PC qui ont une définition d’écran inférieure à 1920 x 1080 pixels (FHD) et qui sont équipés d’un GPU NVIDIA avec des pilotes supérieurs à 432.00. Par ailleurs, l’onglet Paramètres réseau permet désormais aux utilisateurs de définir NextDNS comme fournisseur de DNS-over-HTTPS, au lieu de CloudFlare.les propriétés logiques CSS de Firefox 73 ont été enrichies avec deux nouveaux éléments :et. Ces nouvelles propriétés offrent une alternative logique aux comportements de défilement x et y permettant de contrôler le comportement du navigateur lorsque la limite d’une zone de défilement est atteinte.Notons également que les champsetsont désormais disponibles sous une méthode qui autorise des options de formatage utiles pour les calendriers CJK (chinois, japonais et coréen), à savoir :L’interfacea également une nouvelle méthode,. Contrairement à l’ancienne (et toujours disponible) méthodeagit comme si un bouton d’envoi spécifié avait été cliqué, plutôt que de simplement envoyer les données du formulaire au destinataire. Ainsi, l’événement de soumission est déclenché et la validité du formulaire est vérifiée avant la soumission effective des données.Il y a de nombreuses mises à jour intéressantes intéressant DevTools dans Mozilla Firefox 73 et les fonctionnalités à venir peuvent être d’ores et déjà visualisées dans Firefox DevEdition. À titre d’exemple, il est maintenant possible de copier des bribes de CSS plus propres du panneau de changements de l’Inspecteur sans avoir les signes + et - à la sortie dans le texte copié.Les améliorations apportées à DevTools se sont concentrées sur la recherche de la performance afin, par exemple, de rendre l’interface utilisateur plus fluide ou d’accélérer le temps de chargement des gros scripts mappés en source dans le débogueur - tout en générant moins de conflits au niveau de la console. D’une manière générale, Firefox 73 rend le chargement des scripts beaucoup plus fiable et vous assure d’obtenir le bon fichier à déboguer.La console de Firefox 73 est aussi devenue plus intelligente puisqu’elle signale désormais les erreurs réseau CORS comme des erreurs, et non comme des avertissements, pour leur donner la visibilité qu’ils méritent. Par ailleurs, les variables déclarées dans l’expression seront désormais incluses dans l’autocomplétion. Ce changement facilite la rédaction de longs extraits dans l’éditeur multilignes. En outre, le paramètre DevTools pour les crochets à fermeture automatique fonctionne désormais dans la console, vous rapprochant de l’expérience de création dans un IDE. Enfin, les journaux de la console peuvent être stylisés en utilisant des arrière-plans sur cette nouvelle version du navigateur Web de Mozilla.Signalons enfin que le WebSocket Inspector affiche désormais des messages au format WAMP (aux saveurs JSON, MsgPack et CBOR). Il indique désormais également quand une connexion WebSocket est fermée.Source : Mozilla Que pensez-vous des changements introduits dans cette nouvelle version de Firefox ?