Microsoft amorce le déploiement de son navigateur Edge basé sur Chromium Tandis que Google recommande aux utilisateurs Edge de passer à Chrome lorsqu'ils visitent ses services Web 0PARTAGES 5 0 Le 15 janvier 2020, Microsoft a proposé en téléchargement en version stable (version 79) le nouveau navigateur Microsoft Edge basé sur Chromium dans plus de 90 langues pour les versions de Windows (7, 8, 8.1, 10) Home / Pro, MacOS, iOS et Android.



Pour ceux qui souhaitaient commencer à utiliser le nouveau navigateur, l’entreprise a expliqué qu’il était possible de le faire en effectuant un téléchargement manuel sur la page dédiée. Si vous utilisiez Edge (basé sur Chromium) sur iOS ou Android, vous n’aviez rien à faire. Edge basé sur Chromium aurait remplacé directement l’ancienne version. Si par contre vous souhaitiez installer Edge automatiquement sur votre ordinateur, Microsoft a expliqué que le déploiement se fera de manière progressive.



L'entreprise avait fait valoir que, dans les semaines à venir, elle allait commencer à migrer les clients (grand public) de Windows 10 vers le nouveau Microsoft Edge. Selon sa feuille de route, la préversion devait toucher dans un premier temps un sous-ensemble de Windows Insiders. Et progressivement, le nouveau navigateur sera mis à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs via Windows Update. Par contre, si vous êtes une organisation et que vous souhaitez bloquer l’installation automatique du nouveau Microsoft Edge sur des appareils Windows Édition familiale et Pro avec Windows update activé, il est possible de le faire en utilisant l’outil Blocker Toolkit. Pour les entreprises, le déploiement ne sera pas de manière automatique. Si finalement vous avez installé Microsoft Edge sur votre appareil, il sera mis à jour automatiquement à une cadence d’environ six semaines. Pour le grand public, le nouveau navigateur viendra remplacer l’ancien, tandis que pour les entreprises, les deux versions (l'ancienne et la nouvelle) fonctionneront côte à côte.



C'est via un message sur Twitter que Microsoft a confirmé que la migration a commencé pour un sous-ensemble de Windows Insiders comme prévu.





Les administrateurs peuvent trouver le nouveau Microsoft Edge parmi la liste des mises à jour pour le système Windows 10. Il semble que la mise à jour KB4541302 soit utilisée pour fournir le nouvel Edge à ces systèmes.



Tous les systèmes Windows 10, à l'exception des systèmes Entreprise et Éducation, des systèmes qui ont bloqué la nouvelle installation Edge et des systèmes sur lesquels le nouveau Edge est déjà installé, recevront automatiquement le nouveau navigateur via Windows Update.



Le nouveau Edge remplacera la version classique de Microsoft Edge sur ces systèmes. Microsoft note qu'il n'est pas possible de désinstaller le nouveau Edge une fois qu'il est installé. Les administrateurs qui ne souhaitent pas que le nouveau Edge basé sur Chromium soit installé sur les appareils peuvent définir la valeur de Registre suivante pour éviter que cela ne se produise :

Utilisez la combinaison Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter . Tapez regedit.exe et appuyez sur la touche Entrée pour charger l'éditeur de registre.

. Tapez regedit.exe et appuyez sur la touche Entrée pour charger l'éditeur de registre. Confirmez cette invite dans l'UAC (User Account Control / contrôle du compte de l'utilisateur, le mécanisme permet d'exécuter par défaut les programmes avec des droits restreints, évitant ainsi que des applications puissent tourner avec des droits administratifs, qui permettraient de modifier la sécurité du système d'exploitation. ).

Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EdgeUpdate

Faites un clic droit sur EdgeUpdate et sélectionnez Nouveau> Valeur Dword (32 bits).

Nommez-le DoNotUpdateToEdgeWithChromium.

Définissez sa valeur sur 1 pour bloquer Edge.

Pour autoriser la migration vers le nouvel Edge, il vous suffira de supprimer la clé ou de définir sa valeur sur 0.



Google affiche un avertissement dans Microsoft Edge encourageant les utilisateurs à passer à Chrome



Avec l'utilisation généralisée de Windows qui était proposée avec Internet Explorer, Microsoft a déjà dominé le paysage des navigateurs. Puis, en 2008, Google a publié le navigateur Web Chrome, qui offrait de meilleures performances et fonctionnalités. Selon StatCounter, en mai 2012, Google avait rattrapé Microsoft et l'avait rapidement dépassé tandis qu'Internet Explorer a connu une forte baisse.



Tentant à nouveau de regagner des parts de marché des navigateurs, lorsque Windows 10 a été lancé pour la première fois en 2015, Microsoft a inclus Edge comme navigateur par défaut. Le successeur d'Internet Explorer, cependant, était inachevé avec de nombreuses fonctionnalités de base manquantes et des performances dégradées.



Bien qu'il s'agisse du navigateur Web par défaut de Windows 10, Microsoft Edge n'a pas réussi à gagner la part de marché perdue.



Avec Google Chrome détenant plus de 68% des parts de marché en 2018, Microsoft a décidé de reconstruire son navigateur Edge en utilisant le même moteur Chromium que Chrome avec des fonctionnalités supplémentaires et une interface utilisateur moderne.



La première version stable du nouveau Microsoft Edge est sortie le 15 janvier 2020 et a été bien reçue par les utilisateurs et les critiques. Avec ses performances comparables à Chrome et prenant en charge presque toutes les mêmes fonctionnalités, Google pourrait-il commencer à s'inquiéter ? L'éditeur de Chrome a en tout cas commencé à faire la promotion de son navigateur auprès des utilisateurs de Microsoft Edge.



Au cours des deux dernières semaines, Google a affiché de plus en plus d'annonces sur ses propriétés Web qui ciblent les utilisateurs du nouveau navigateur Microsoft Edge. Par exemple, la semaine dernière, le Chrome Web Store de Google a commencé à afficher un avertissement aux utilisateurs d'Edge leur recommandant de passer à Chrome pour une meilleure sécurité. Rappelons qu’étant donné que Microsoft Edge est basé sur Chromium et qu'il partage du code source avec Google Chrome, cela signifie qu'il peut également utiliser des extensions Chrome



« Google recommande de passer à Chrome pour utiliser les extensions en toute sécurité », indique l'avertissement.





Depuis lors, Google recommande aux utilisateurs de Chrome de passer à Edge lorsqu’ils visitent d’autres services Web tels que Google Docs, Google News ou se vont sur Google Search. Pour ce faire, Google utilise la chaîne « user-agent » du navigateur pour identifier tous les utilisateurs Edge visitant ces services et pour afficher un message d'avertissement suggérant un changement Chrome.



Microsoft en fait de même



Cependant, Google n'est pas le seul impliqué dans ces types de tactiques publicitaires. Microsoft a commencé à utiliser Windows 10 pour publier Edge dans le menu Démarrer, les résultats de la recherche Windows, et il utilise également Bing pour afficher des avertissements lorsque les utilisateurs font des recherches sur « Chrome ».





Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a commencé à utiliser le menu Démarrer de Windows 10 pour suggérer aux utilisateurs de Firefox de passer au nouveau Microsoft Edge.





Enfin, Microsoft essaie d’encourager les personnes sur Windows 10 à ne pas changer de navigateur par défaut pour prendre autre chose que Edge en se servant de la mention « recommandé ».





Source : Statcounter



Et vous ?



Avez-vous déjà utilisé le nouveau navigateur Edge basé sur Chromium ?

Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Si non, pour quelles raisons ?

Edge basé sur Chromium pourrait-il représenter une menace pour Chrome ou l'écart vous semble-t-il trop important pour être comblé de si tôt ?

