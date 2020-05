OVH annonce OVHcloud Marketplace Une place de marché alternative pour accompagner la croissance des éditeurs de Saas et de PaaS 4PARTAGES 3 0 Actuellement disponible dans sa version bêta en France, l’OVHcloud Marketplace se présente comme une place de marché transactionnelle ouverte aux entreprises et aux particuliers. Les éditeurs souhaitant y revendre leurs propres solutions pourront bénéficier d’une visibilité accrue auprès des 1,5 million de clients du groupe, et ainsi profiter d’une source de revenu supplémentaire.



Garantie sans frais cachés, la tarification proposée sur la Marketplace se veut entièrement transparente pour le vendeur et pour le client. Pour que cette démarche reste la plus profitable possible aux éditeurs, OVHcloud ne prélève pas de frais de commission et limite les frais de transaction à hauteur de 3% pour couvrir les frais de gestion de la plateforme.



Côté utilisateur, l’OVHcloud Marketplace donne accès à un éventail de solutions performantes, fournies clés en main. Elles répondent au prérequis d’être hébergées dans les centres de données d’OVHcloud, ceci afin d’offrir les meilleures garanties en matière de protection, de confidentialité et de souveraineté des données, ainsi que la haute disponibilité des infrastructures OVHcloud.



« Cette place de marché forme l’un des piliers de notre stratégie d’un écosystème juste et profitable à tous, aux côtés de l’OVHcloud Partner Program et de l’OVHcloud Startup Program. C’est également un moyen supplémentaire de soutenir l’innovation et valoriser l’émergence d’un écosystème autour des acteurs européens du Numérique et de leurs valeurs. Nous souhaitons que l’OVHcloud Marketplace devienne une plateforme de référence pour tout utilisateur soucieux d’adopter des solutions portées par des valeurs d’ouverture et hébergées sur un cloud de confiance » explique Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud.





L’ambition de cette place de marché est de constituer un catalogue de services performants et complémentaires aux solutions OVHcloud, pour répondre à l’ensemble des besoins des entreprises de toutes tailles, pour servir des projets complexes, ou encore pour proposer une palette d’outils à destination des développeurs. À terme, l’ensemble des besoins logiciels des entreprises doivent trouver une réponse sur cette Marketplace.



Une trentaine de partenaires de confiance ont déjà rejoint l’OVHcloud Marketplace et y proposent leurs solutions clés-en-main : les suites collaboratives de Worteks, Whaller, XWiki, Mise Sur Orbite, Talkspirit ; des solutions de collaboration en entreprise de Jamespot, Shadline, Soteria Lab, Altospam, Numen Services, EasyBroadcast, Yousign, Carredas Communication ; les solutions de cyber-sécurité de v6Protect, Altospam, Mailinblack, Bodyguard, Nucleon ; des services variés de gestion d'entreprise de DigDash, Je Pilote, Shop Application, Orderly, Manatel, Eolia Software ; les services managés et de développement de Clever Cloud, Cognix Systems et Mise Sur Orbite ; les outils de création de site web et d’activation de base client de Squadata, Shop Application et Sarbacane…



Les éditeurs souhaitant commercialiser leurs solutions sur l’OVHcloud Marketplace peuvent compléter le formulaire de candidature dédié. Une équipe dédiée se tiendra à l’écoute et étudiera chaque candidature pour proposer une offre de qualité et de confiance aux clients d’OVHcloud.



Zoom sur Open Trusted Cloud

L’OVHcloud Marketplace présente des solutions labellisées « Open Trusted Cloud » qui répondent à la charte[1] du programme éponyme créé par OVHcloud. Cette charte stipule notamment des critères de conformité au code du conduite de la réversibilité des données de la Commission Européenne, mais aussi aux réglementations internationales (telles que le RGPD) et locales.



Le label Open Trust Cloud créé par OVHcloud vise à co-construire un écosystème de services SaaS et PaaS hébergés dans un cloud ouvert, réversible et soucieux de la protection des données.



La liste des solutions proposées par les vendeurs OVHcloud Marketplace est disponible sur

[1] Voir la Charte Open Trusted Cloud, Version du 28 avril 2020 :



À propos d'OVHcloud



OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans ses 30 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ces datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,5 million de clients dans plus de 130 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

En savoir + sur OVHcloud



Source : Communiqué de presse



