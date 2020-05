Commanders Act obtient le Label Excellence RGPD Check Le Label qui récompense les fournisseurs présentant les plus hauts niveaux de garantie en matière de conformité RGPD 0PARTAGES 3 0 Commanders Act, Leader européen de la Customer Data Platform (CDP) en mode SaaS et spécialiste du Tag & Data Management, annonce avoir obtenu le Label Excellence de la plateforme RGPD Check, la première plateforme européenne dédiée au pilotage de la conformité des sous-traitants. Ce Label récompense les fournisseurs présentant les plus hauts niveaux de garantie en matière de conformité au RGPD, sur la base d'une d'évaluation indépendante et objective de 180 critères de contrôle. Commanders Act est le premier fournisseur du marché des CDP à obtenir cette reconnaissance.



RGDP Check : une évaluation indépendante et objective de la conformité par un Tiers de Confiance



Depuis son entrée en vigueur, le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) a soulevé de nombreuses questions dans l'écosystème digital, ajoutant un niveau de complexité supplémentaire pour les acteurs du marché. Les organisations ont ainsi commencé à interroger leurs fournisseurs et partenaires sur la façon dont ils adressaient ces problématiques et sur les mesures prises pour garantir leur conformité à ce nouveau règlement, via des processus d'évaluation très hétérogènes, et bien souvent chronophages pour les donneurs d'ordres comme pour les sous-traitants.



Pour répondre à ce besoin émergeant d'évaluation de la conformité, Franklin Brousse, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies, a créé en collaboration avec plusieurs acteurs majeurs du marché, RGPD Check, une plateforme Tiers de Confiance permettant d'évaluer et de comparer automatiquement le niveau de conformité des sous-traitants, de manière objective et indépendante. Chaque sous-traitant peut ainsi, spontanément ou à la demande de l'un de ses clients, s'inscrire gratuitement sur la plateforme pour remplir un dossier comportant 134 exigences et 46 justificatifs. En fonction des réponses et des preuves apportées, un algorithme délivre ensuite une note sur 100, correspondant à l'indice de conformité du sous-traitant.



« RGPD Check est la première plateforme du marché à proposer un processus commun d'évaluation de la conformité des sous-traitants, indépendant, objectif et transparent, explique Franklin Brousse. En plus de permettre aux responsables de traitement d'optimiser leur processus de contrôle de la conformité de leurs sous-traitant, elle offre également aux sous-traitants la possibilité de se différencier sur leur marché en apportant la preuve factuelle de leur maturité sur les sujets relatifs au RGPD. »



Plus de 1 000 sous-traitants sont aujourd'hui enregistrés sur la plateforme. Les résultats de leur évaluation permettent d'identifier les points d'amélioration possible, et d'ainsi mettre en place les mesures adéquates pour accroître leur indice de conformité RGPD. Depuis peu, les sous-traitants qui obtiennent une note supérieure à 80 bénéficient du Label Excellence, qui reconnaît et récompense les efforts consentis en matière de conformité.





Avec le Label Excellence RGPD Check, Commanders Act confirme son statut de leader du marché en matière de protection des données.



Commanders Act est le premier fournisseur à avoir obtenu le Label Excellence RPGD Check. Leader de la gestion de la data et fournisseur de solutions de collecte des données et de gestion du consentement, Commanders Act a toujours placé les questions de conformité et de protection des données au cœur de ses outils. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, la société a veillé à être à la pointe de la conformité, tant dans son fonctionnement interne quotidien que dans les services offerts à ses clients.



« La protection des données est dans l'ADN de Commanders Act, souligne Michael Froment, Directeur et Co-fondateur de Commanders Act. Le Label Excellence témoigne de notre maturité en matière de conformité et de notre engagement constant pour fournir à nos clients une plateforme compliant et performante. »



Inscrite sur la plateforme dès son lancement en septembre 2019, Commanders Act a, au fil des mois, amélioré un certain nombre de dispositifs pour être de plus en plus conforme et augmenter son indice de conformité. Avec le Label Excellence, qui représente un score supérieur à 80/100, Commanders Act confirme ses efforts en faveur d'un écosystème digital toujours plus sûr et conforme.



« L'un des intérêts de la plateforme RGPD Check réside dans la base de comparaison commune sur laquelle s'appuient les évaluations, précise Michael Froment. Cela permet aux donneurs d'ordre d'accéder à une liste de fournisseurs dont la conformité a déjà été évaluée en amont, de manière objective et factuelle, et donc d'accélérer et de rationaliser les processus de sélection et d'achats. »



À propos de Commanders Act



Leader européen de la Customer Data Platform (CDP) en mode SaaS, Commanders Act est une société européenne née en 2010 sous le nom de TagCommander, qui aide les équipes digitales à mieux travailler grâce aux données.



Commanders Act facilite la prise de contrôle de la data prospect et client, au travers des différentes applications de sa CDP qui fonctionnent en temps réel : TagCommander pour la collecte des données, TrustCommander pour la gestion du consentement, FuseCommander pour l'identification et la réconciliation des données, MixCommander pour l'analyse et l'attribution des données et DataCommander pour la personnalisation et la segmentation des données.



Ainsi, par une approche globale, performante et conforme aux normes de sécurité en vigueur (RGPD, CCPA, ICO, LGPD...), Commanders Act permet à ses clients de gérer leur transition numérique. Les objectifs seront ainsi atteints plus rapidement. Grâce à une optimisation de la gestion de la data, elle augmente l'agilité opérationnelle des équipes, accélère la vitesse d'exécution des campagnes, améliore l'expérience consommateur, maximise le ROI et enfin, permet une meilleure compréhension de la contribution des campagnes en ligne sur les ventes online et offline.



Commanders Act accompagne aujourd'hui près de 450 clients dans le monde.



Source : Communiqué de presse



Et vous ?



Etes-vous satisfaits des services proposés par Commanders Act ?

Etes-vous satisfaits des services proposés par Commanders Act ?

Quelle plateforme adopteriez-vous pour assurer la sécurité de vos données?

