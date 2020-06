Adobe confirme la fin du support de Flash Player pour le 31 décembre 2020, Quelles alternatives à Flash préconisez-vous ? 0PARTAGES 3 0 Adobe annonçait en juillet 2017 qu'il prévoyait de mettre fin à la vie de Flash. « Plus précisément, nous arrêterons la mise à jour et la distribution de Flash Player fin 2020 et encouragerons les créateurs de contenu à migrer tout contenu Flash existant vers ces nouveaux formats ouverts », avait déclaré l'entreprise. En effet, la raison avancée par l'entreprise dans le temps est que les normes ouvertes telles que HTML5, WebGL et WebAssembly ont mûri au cours des dernières années, la plupart offrent maintenant de nombreuses capacités et fonctionnalités que les plugins ont innovées et sont devenues une alternative viable pour le contenu sur le Web.



Compte tenu de ces progrès et en collaboration avec plusieurs ces partenaires technologiques - notamment Apple , Facebook , Google , Microsoft et Mozilla - Adobe avait donc annoncé la fin du support de Flash. Rappelons qu'Adobe Flash, ou Flash, anciennement Macromedia Flash, est un logiciel permettant la manipulation de graphiques vectoriels, d'images matricielles et de scripts ActionScript en vue de créer des contenus multimédia destinés à être publiés sur Internet.





Adobe confirme qu'il cessera de distribuer et de mettre à jour Flash Player après le 31 décembre 2020. Adobe continuera de publier des correctifs de sécurité Flash Player réguliers, de maintenir la compatibilité du système d'exploitation et du navigateur, et d'ajouter des fonctionnalités et des capacités déterminées par Adobe jusqu'à la fin de 2020. Après le 31 décembre, Adobe supprimera les pages de téléchargement de Flash Player de son site et le contenu Flash ne pourra pas être exécuté dans Adobe Flash Player.



Adobe recommande toujours d'utiliser les logiciels les plus récents, pris en charge et à jour. Les clients ne doivent pas utiliser Flash Player après la date de fin de vie, car il ne sera pas pris en charge par Adobe. L'entreprise annonce que tout autre versions de Flash Player disponible au téléchargement sur un site Web tiers ne sont pas autorisées par Adobe. Les clients ne doivent pas utiliser de versions non autorisées de Flash Player. Les téléchargements non autorisés sont une source courante de logiciels malveillants et de virus. Adobe dit ne pas être pas responsable des versions non autorisées de Flash Player et l'utilisation par les clients de ces versions est entièrement à leurs propres risques.



Adobe précise aussi qu'il n'émettra pas de mises à jour ou de correctifs de sécurité pour Flash Player après la date de fin de vie. « Nous recommandons à tous les utilisateurs de désinstaller Flash Player avant la date de fin de vie. Adobe invitera les utilisateurs à désinstaller Flash Player sur leurs machines plus tard cette année et le contenu Flash ne pourra pas être exécuté dans Adobe Flash Player après la date de fin de vie », déclare l'entreprise.



Il semblerait que Newgrounds, un portail flash qui offre à un large public le visionnement de films animés et de jeux faits avec Macromedia Flash, a fait beaucoup de travail pour préserver l'ancien contenu Flash. Certains se distinguent par leur propre lecteur Flash et un convertisseur SWF en MP4. Comme alternative à Adobe Flash, il existe aussi Ruffle, un émulateur Flash écrit en Rust qui peut être utilisé comme une extension de navigateur, un client de bureau ou un polyfill de site Web.



Quels souvenirs avez-vous gardés de Flash ?

Quelle alternative préconisez-vous aux utilisateurs et aux développeurs Flash ?



