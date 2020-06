Mozilla VPN sera disponible dans les prochaines semaines pour un tarif de 4,99 $/mois sans abonnement Et vous permettra de connecter jusqu'à cinq appareils 0PARTAGES 5 0 Suite aux mesures de confinement imposées à cause de l’épidémie COVID-19, de nombreuses entreprises ont été encouragées à demander à leurs collaborateurs de travailler depuis leurs domiciles. L’une des conséquences s’est observée du côté des VPN, ces « réseaux privés virtuels » qui ont alors représenté des solutions clés pour les entreprises afin de sécuriser les connexions des employés installés à domicile. Rappelons que les VPN ne sont pas infaillibles contre les cyberattaques et il est conseillé de bien veiller à correctement configurer et monitorer leurs accès.



De plus, en restant à la maison, les gens passent plus de temps sur Internet que d'habitude. Beaucoup choisissent de regarder des films ou des séries télévisées. Cependant, les services de streaming les plus populaires, tels que Netflix ou BBC, appliquent des restrictions géographiques. Avec cela, les gens peuvent ne pas être en mesure d'accéder à certains films ou émissions en raison de la région dans laquelle ils se trouvent. L'utilisation d'un VPN permet aux utilisateurs de surmonter les restrictions géographiques et de profiter de leur contenu préféré du monde entier.



Il s’agit donc d’un marché intéressant qui a vu la demande augmenter avec la crise actuelle. Un marché que Mozilla a d’ailleurs étudié pour diversifier ses sources de revenus comme le PDG de la Fondation l’avait expliqué l’année dernière : « Nous travaillons sur trois sources de revenus et nous voulons les rééquilibrer : nous disposons déjà des volets recherche et contenu. Par exemple, pour ce qui est du volet contenu, nous nous appuyons sur la société Pocket qui aide à la découverte et à la gestion des contenus sponsorisés. Et la troisième sur laquelle nous sommes penchés pendant que nous pensons aux produits et services est l’ajout de formules d’abonnement premium ».



D’après ses déclarations, l’offre payante est pensée pour que les utilisateurs aient accès à des services additionnels comme un espace de stockage dans le cloud ou des fonctionnalités VPN. Le navigateur de base reste gratuit et l’internaute est libre de s’arrimer aux options supplémentaires moyennant le paiement d’une facture.





En fait, en septembre 2018, Mozilla annonçait la préparation d'un service de VPN. Dans un premier temps, le déploiement du service a pris la forme d'une extension pour son navigateur Firefox avec un fonctionnement qui était (et l’est encore) limité au territoire des États-Unis, gratuitement pendant 12 h/mois. À mi-chemin entre le proxy et le VPN, cette extension permettait de chiffrer les communications de l'internaute qui utilisait le navigateur Firefox, mais pas les autres communications de la machine.



Il a fallu attendre fin 2019 pour voir la bêta du service VPN qui s’est alors invité sur Android, Chromebook et Windows 10. Une offre qui venait donc en complément de son extension. La vraie nouveauté était cette fois un VPN plus classique qui requiert une installation sur un appareil et qui va protéger toutes ses communications. Pour y parvenir, Mozilla a noué un partenariat avec la société Mullvad, qui s'occupe de faire transiter les données chiffrées via ses serveurs disponibles dans quelque 30 pays, Mullvad étant l'un des rares prestataires à proposer le protocole de connexion WireGuard. Le service disposait d’un prix d'abonnement est plutôt attractif avec un tarif de 4,99 $/mois sans abonnement, ce qui en fait l'une des offres mensuelles les moins chères pour connecter jusqu'à cinq appareils.



Pour l'instant, le service est toujours réservé aux résidents des États-Unis, et il faudra vous inscrire sur une liste d'attente avant de pouvoir profiter de l'offre. Mozilla confirme son intention de la déployer dans de nombreux autres pays.





Firefox Private Network VPN renommé en Mozilla VPN



Dans un billet de blog, l’équipe Firefox Private Network VPN Team a noté :



« Nous passons maintenant plus de temps en ligne que jamais. Chez Mozilla, nous travaillons dur pour créer des produits pour vous aider à contrôler votre vie privée et à rester en sécurité en ligne. Pour nous aider à mieux comprendre vos besoins et vos défis, nous vous avons contacté vous, les utilisateurs et les supporters de Firefox Private Network.



« Nous avons appris de vous et de nos pairs que beaucoup d'entre vous veulent se sentir en sécurité en ligne et avons décidé de commencer avec l'objectif de fournir une protection au niveau de l'appareil. C'est pourquoi nous avons développé le VPN Firefox Private Network, vous aidant à contrôler la façon dont vos données sont partagées avec votre réseau. Bien qu'il existe de nombreux VPN, nous pensons que vous méritez un VPN avec le nom Mozilla derrière.



« Pour créer le meilleur VPN, nous nous sommes à nouveau tournés vers vous. Après tout, qui vous connaît mieux que vous-même, n’est-ce pas ? Nous avons commencé à recruter des bêta-testeurs en 2019. C'était incroyable de voir que le recrutement a attiré des testeurs potentiels de plus de 200 pays à travers le monde.





« Nous avons commencé à travailler avec un petit groupe d'entre vous et avons beaucoup appris. Avec le VPN entre vos mains, nous avons confirmé certaines de nos hypothèses initiales et identifié des priorités importantes pour l'avenir. Par exemple, plus de 70% des premiers bêta-testeurs disent que le VPN les aide à se sentir autonomes, en sécurité et indépendants lorsqu'ils sont en ligne. De plus, 83% des premiers bêta-testeurs ont trouvé le VPN facile à utiliser.



« Nous savons que nous sommes sur la bonne voie pour créer un VPN qui rendra votre expérience en ligne plus sûre et plus facile à gérer. Nous espérons continuer à prendre les bonnes décisions guidées par nos principes de confidentialité des données. Cela signifie que nous renonçons activement à des bénéfices supplémentaires en nous engageant à ne jamais suivre vos activités de navigation et en évitant toute plateforme d'analyse de données tierce intégrée à l'application.



« Vos commentaires nous ont également aidés à identifier des moyens de rendre le VPN plus percutant et axé sur la confidentialité, ce qui inclut la création de fonctionnalités telles que le tunneling fractionné et sa mise à disposition sur les clients Mac. Le VPN quittera la phase bêta dans les prochaines semaines, quittera la marque Firefox Private Network et deviendra un produit autonome, Mozilla VPN, pour servir un public plus large ».



Attention : Mullvad est dans un pays signataire des 14 yeux (réseau de partages d'informations entres les pays, notamment sur les données des utilisateurs passant par vpn)

Sources : https://thatoneprivacysite.net/#detailed-vpn-comparison recherchez "Mullvad" dans la barre de recherche du tableau.

Perso j'ai mon propre cloud sur mon propre serveur hébergé chez moi, mais à chaque fois que je parle des dangers de ce genre de choses à mes proches, j'ai toujours droits à "Non mais la France nous protège de ça !" ou encore "Ils peuvent, de toute façon je n'ai rien à cacher !" (ces même personnes ferment bien leurs rideaux même en temps de pluie car sinon ils se sentent observé par leurs voisins, cherchez l'erreur ...)



Ahah ... c'est tellement vrai ... sans compter l'État lui même qui s'enfonce dans le non respect du RGPD en mode "faites ce que je dit pas ce que je fais" ...

Perso j'ai mon propre cloud sur mon propre serveur hébergé chez moi, mais à chaque fois que je parle des dangers de ce genre de choses à mes proches, j'ai toujours droits à "Non mais la France nous protège de ça !" ou encore "Ils peuvent, de toute façon je n'ai rien à cacher !" (ces même personnes ferment bien leurs rideaux même en temps de pluie car sinon ils se sentent observé par leurs voisins, cherchez l'erreur ...)

Et ensuite je passe pour un parano ... j'espère qu'un jour le grand publique se rendra compte que certes, il ne faut pas avoir peur de tout, mais qu'avoir trop confiance "parce que c'est pour notre sécurité" n'est pas non plus la solution.

