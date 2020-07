Code : Sélectionner tout 1

private const val faviconBaseUrlFormat = "https://icons.duckduckgo.com/ip3/%s.ico" fun Uri?.faviconLocation(): Uri? { val host = this?.host if (host.isNullOrBlank()) return null return Uri.parse(String.format(faviconBaseUrlFormat, host)) }

static let externalContentBase = "https://external-content.duckduckgo.com" static let faviconService = "\(externalContentBase)/ip3/%@.ico" public func faviconUrl(forDomain domain: String) -> URL? { let urlString = String(format: Url.faviconService, domain) return URL(string: urlString) }

private func configureFavicon(forDomain domain: String?) { let placeholder = #imageLiteral(resourceName: "GlobeSmall") favicon.image = placeholder if let domain = domain { let faviconUrl = AppUrls().faviconUrl(forDomain: domain) favicon.kf.setImage(with: faviconUrl, placeholder: placeholder, options: [.downloader(NotFoundCachingDownloader())], progressBlock: nil, completionHandler: nil) } }

private func configureFavicon(forDomain domain: String?) { favicon.image = BookmarkCell.placeholderFavicon if let domain = domain { let faviconUrl = AppUrls().faviconUrl(forDomain: domain) favicon.kf.setImage(with: faviconUrl, placeholder: BookmarkCell.placeholderFavicon) } }

Les signalements sont partis du morceau de code suivant qui n’a pas manqué d’attirer l’attention d’utilisateurs pointilleux sur Android.Le fait ici est qu’il y a une fonction chargée de récupérer le nom de l’hôte courant et de l’envoyer à un service hébergé sur duckduckgo.com ; ce dernier a son URL sauvegardée au sein de la constante faviconBaseUrlFormat. Au sein de celle-ci, %s est remplacé par le nom d’hôte courant. Dit d’une autre façon, lors de la visite d’une page comme test.com sur la version Android ou iOS de DuckDuckGo, l’icône du site web est chargée depuis https://icons.duckduckgo.com/ip3/test.com.ico qui se trouve être une page sur le serveur DuckDuckGo.Sur iOS, même son de cloche :En fait, cette disposition concerne, semble-t-il, chaque onglet ouvert dans le navigateur :Les marque-pages ne sont pas en reste si l’on en croit les retours des utilisateurs sur la version iOS :La limite est mince quand on sait que cet état de choses peut impliquer l’envoi d’une adresse IP. Ainsi, bonjour aux possibilités de pistage des utilisateurs, toute chose qui est au contraire aux valeurs dont l’équipe qui est derrière le navigateur fait la promotion. La fonctionnalité a fait l’objet d’ajout au navigateur en mars 2018.Dans une sortie en lien avec ces développements, le CEO de DuckDuckGo se veut rassurant : « Je viens d’avoir connaissance de ce problème et je suis heureux de prendre l’engagement que nous le fassions de façon locale dans le navigateur. Nous ferons en sorte que cela se fasse le plus rapidement possible. Cela dit, je tiens à préciser que nous n'avons pas collecté d'informations personnelles. Comme d'autres membres du personnel l'ont indiqué, nos services sont chiffrés et, de par leur conception, rejettent des informations comme les adresses IP. Cependant, j'estime qu'il est néanmoins plus sûr de le faire au niveau local et c'est ce que nous ferons. »Source : 1 Êtes-vous un utilisateur de DuckDuckGo ? Si oui, cette situation est-elle de nature à effriter la confiance que vous avez en ce navigateur ?Qu’est-ce qui d’un point de vue technique peut justifier l’approche adoptée par l’équipe DuckDuckGo pour retrouver l’icône d’un hôte courant ?En tant que développeur web quelle approche suggérez-vous qui soit respectueuse de la vie privée ?