Expérience utilisateur : quelles lois observez-vous pour la conception de vos sites et applications ? Quels principes ou lois sont les plus pertinents pour la meilleure expérience utilisateur possible ? Dans un contexte numérique, l'expérience utilisateur (UX) fait allusion à la façon dont un site web ou une application est perçue et ressentie par ses utilisateurs en fonction de ses qualités ergonomiques, de navigation et de contenu. L'expérience utilisateur joue un rôle très important dans l'efficacité d'un site web ou d'une application mobile et constitue également un facteur de fidélisation. Mais quelles sont les règles à observer lors de la conception d'un site Web ou une application mobile afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible ? C'est à cette question qu'essaie de répondre Jon Yablonski, Senior product designer chez General Motors, dans son livre intitulé « Laws of UX: Using Psychology to Design Better Products & Services ». Il y présente un ensemble de maximes et de principes que les designers peuvent prendre en compte lors de la création d'interfaces utilisateur (UI). Nous vous présentons ici 10 lois d'expérience utilisateur extraites du livre de Jon Yablonski.





Jon Yablonski

1. L'interface utilisateur détermine l'expérience utilisateur

Les utilisateurs perçoivent souvent une belle interface utilisateur comme étant plus utilisable. Une conception esthétique peut rendre les utilisateurs plus tolérants aux problèmes d'utilisabilité mineurs. Cela crée une réponse positive dans le cerveau des gens et les amène à croire que le design fonctionne mieux. Cela peut masquer les problèmes d'utilisabilité et empêcher la découverte de problèmes lors des tests d'UX.



2. Des boutons tactiles facilement cliquables

Le temps pour cliquer sur une cible est fonction de la distance et de la taille de la cible. Les cibles tactiles doivent être suffisamment grandes pour que les utilisateurs puissent à la fois discerner ce qu'elles sont et les sélectionner avec précision. Elles doivent être également suffisamment espacées les unes des autres et être placées dans des zones d'une interface qui leur permettent d'être facilement atteintes.



3. La loi de Hicks : simplifier et limiter le nombre de choix

Le temps nécessaire pour prendre une décision augmente avec le nombre et la complexité des choix. Lorsqu’un utilisateur a le choix entre de nombreuses options, il s'y perd facilement. Il prend du temps à réfléchir à chaque option, ce qui lui donne un travail de réflexion qu’il ne souhaite pas. Cela augmente également les risques d’erreur. Il faut donc simplifier et limiter le nombre de choix.



4. La loi de Jakob : copier les fonctionnalités standard du Web

Les utilisateurs passent la plupart de leur temps sur d'autres sites. Cela signifie que les utilisateurs préfèrent que votre site fonctionne de la même manière que tous les autres sites qu'ils connaissent déjà.



5. Principe de Pareto

Le principe de Pareto stipule que, pour de nombreux événements, environ 80% des effets proviennent de 20% des causes. Il faut donc concentrer la majorité des efforts sur les domaines qui apporteront les plus grands avantages au plus grand nombre d'utilisateurs.



6. La règle de pic-fin : les gens jugent l'expérience par son apogée et sa fin

Les gens jugent une expérience en grande partie en fonction de ce qu'ils ont ressenti à son apogée (son point le plus intense) et à sa fin, plutôt que sur la moyenne de l'ensemble des moments de l'expérience.



7. Effet de position dans une série

Les utilisateurs ont tendance à mieux se souvenir du premier et du dernier élément d'une série. Placer les éléments les moins importants au milieu des listes peut être utile, car ces éléments ont tendance à être enregistrés moins fréquemment dans la mémoire de travail et à long terme. Le positionnement des actions clés aux extrêmes gauche et droite dans des éléments tels que la navigation peut permettre de les mémoriser plus facilement.



8. Loi de Tesler : vous ne pouvez pas réduire toute la complexité

La loi de Tesler, également connue sous le nom de loi de conservation de la complexité, stipule que pour tout système, il existe une certaine complexité qui ne peut être réduite. Autrement dit, le design ne peut être simplifié que jusqu’à un certain point. À partir de ce point, la complexité ne sera que déplacée. Si le système doit être simplifié pour l’utilisateur, il sera peut-être complexifié pour celui qui le gère, par exemple le développeur.



9. Effet Von Restorff : distinguer les éléments les plus importants

L'effet Von Restorff, également connu sous le nom d'effet d'isolement, prédit que lorsque plusieurs objets similaires sont présents, celui qui diffère du reste est le plus susceptible d'être retenu. Faites donc en sorte que les informations importantes ou les actions clés soient visuellement distinctives.



10. Effet Zeigarnik : utiliser des barres de progression

Les gens se souviennent mieux des tâches inachevées ou interrompues que des tâches terminées. Vous devez donc utiliser des barres de progression pour les tâches complexes afin d'indiquer visuellement lorsqu'une tâche est incomplète et ainsi augmenter la probabilité qu'elle soit terminée.



Source :



Et vous ?



Pour vous, qu'est-ce une bonne expérience utilisateur ?

Quelles lois énoncées ici pensez-vous qu'il faut observer lors de la création d'interfaces utilisateur ?

