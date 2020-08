Microsoft va mettre fin au support de la première mouture de Microsoft Edge Ainsi qu'au support des services Microsoft 365 dans Internet Explorer 11 en 2021 12PARTAGES 9 0 Dans un billet de blog, Microsoft a annoncé que les applications et services Microsoft 365 ne prendront plus en charge Internet Explorer 11 (IE 11) d'ici la même période l'année prochaine :

À compter du 30 novembre 2020, l'application Web Microsoft Teams ne prendra plus en charge IE 11.

À compter du 17 août 2021, les autres applications et services Microsoft 365 ne prendront plus en charge IE 11.

Cela signifie qu'après les dates ci-dessus, les clients auront une expérience dégradée ou ne pourront pas se connecter aux applications et services Microsoft 365 sur IE 11. Pour les expériences dégradées, les nouvelles fonctionnalités Microsoft 365 ne seront pas disponibles ou certaines fonctionnalités pourront cesser de fonctionner lorsque accéder à l'application ou au service via IE 11.



L’éditeur encourage les utilisateurs à se tourner vers la nouvelle version de son navigateur Edge : « Bien que nous sachions que ce changement sera difficile pour certains clients, nous pensons que les clients tireront le meilleur parti de Microsoft 365 en utilisant le nouveau Microsoft Edge. Nous nous engageons à contribuer à rendre cette transition aussi fluide que possible ».





« Les clients utilisent IE 11 depuis 2013, alors que l'environnement en ligne était beaucoup moins sophistiqué que le paysage actuel. Depuis lors, les standards Web ouverts et les navigateurs plus récents, comme le nouveau Microsoft Edge, ont permis des expériences en ligne meilleures et plus innovantes. Nous pensons que les abonnés Microsoft 365, dans les contextes grand public et commerciaux, seront bien servis avec ce changement grâce à un accès Web plus rapide et plus réactif à de plus grands ensembles de fonctionnalités dans des ensembles d'outils de tous les jours comme Outlook, Teams, SharePoint, etc. »



Rappelons que Microsoft a changé son approche concernant son navigateur web Edge ; en début d’année, l’éditeur a remplacé son moteur de rendu EdgeHTML et son moteur JavaScript Chackra par Blink et V8 de Chromium. L'objectif, selon Microsoft, est de créer une meilleure compatibilité Web pour ses utilisateurs et une fragmentation moindre du Web pour tous les développeurs Web. Microsoft Edge basé sur Chromium est désormais disponible sur plusieurs plateformes desktop en dehors de Windows 10, notamment macOS, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Server (à partir de la version 2016) et Windows Server (2008 R2 à 2012 R2).



Au menu des nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées par Edge basé sur Chromium, nous avons par exemple la prise en charge d’Azure Active Directory (AAD), l’ajout du mode Internet Explorer, du streaming 4K, de l’audio Dolby, de l’encrage au format PDF, des extensions basées sur Chrome, l’intégration de Microsoft Search dans Bing, et bien plus encore.





Les investissements sur IE 11 ne sont pas perdus



Conscient du fait que le changement sera difficile, notamment pour les personnes qui n’ont jamais quitté Internet Explorer ou les entreprises ayant « investi beaucoup » dans Internet Explorer 11, l'éditeur a ajouté un mode « Internet Explorer » sur son navigateur Edge pour permettre d'avoir accès aux fonctionnalités d’IE, qui peuvent être importantes notamment pour des entreprises qui auraient développé des outils internes ne fonctionnant que sur Internet Explorer :



« Nous comprenons la nécessité de ‘faire plus avec moins’ dans le nouvel environnement commercial. Aux dates indiquées ci-dessus, les clients ne devraient plus accéder aux applications et services Microsoft 365 à l'aide d'IE 11, mais nous voulons être clairs sur le fait qu'IE 11 ne disparaîtra pas et que les applications et les investissements hérités d'IE 11 de nos clients continueront de fonctionner. Les clients ont réalisé des investissements critiques dans les applications héritées d'IE 11 et nous respectons le fait que ces applications fonctionnent toujours.



« En ce moment de transition entre les applications modernes et héritées, de nombreux clients peuvent penser qu'il n'y a pas d'autre choix que de s'appuyer sur une solution de contournement à deux navigateurs pour utiliser IE 11 avec un navigateur moderne. Cependant, avec le nouveau mode Microsoft Edge et Internet Explorer, les clients n'ont pas besoin d'une solution de contournement gênante d'un navigateur pour certaines applications et d'un autre pour d'autres applications. Ils peuvent standardiser sur un navigateur et profiter de manière transparente du meilleur du Web moderne dans un onglet tout en accédant à une application IE 11 héritée critique pour l'entreprise dans un autre onglet, le tout hébergé dans le nouveau Microsoft Edge.



« Avec une intégration native dans les outils de gestion, de sécurité et de productivité Microsoft, nous recommandons le nouveau Microsoft Edge pour répondre aux besoins de compatibilité et de travail à distance de nos clients. Microsoft Edge intègre SmartScreen et dispose de la meilleure protection contre le phishing et les logiciels malveillants, mesurée par deux études indépendantes. Nous prendrons également en charge la transition de nos clients vers le nouveau Microsoft Edge avec une assistance sur la compatibilité des applications et des sites. Dans le cadre de la promesse App Assure, nous avons des ingénieurs Microsoft prêts à aider les clients en cas de problèmes de compatibilité ».



Concernant le mode Internet Explorer, Microsoft prévient cependant que son utilisation dans le nouveau Microsoft Edge n'aidera pas à étendre l'accès IE 11 aux applications et services Microsoft 365 au-delà des dates répertoriées.



Microsoft Edge Legacy



Microsoft s'est aussi exprimé au sujet de l'ancienne version de son navigateur Edge ; elle bénéficie également d'un sursis et ne recevra plus des mises à jour de sécurité dès le 9 mars 2021 :



« Il y a près de deux ans, nous avons commencé à travailler sur le nouveau Microsoft Edge, à l'écoute des besoins de nos clients en matière de compatibilité de classe mondiale (y compris la prise en charge des applications héritées), de sécurité, de confidentialité, de gestion simple et unifiée et de productivité. Le résultat est un tout nouveau Microsoft Edge de l'intérieur : un navigateur basé sur le moteur open source Chromium avec les dernières fonctionnalités d'entreprise de Microsoft. Depuis sa sortie en janvier, des millions d'utilisateurs ont mis à niveau leurs navigateurs domestiques et professionnels vers le nouveau Microsoft Edge. De plus, les nouveaux appareils et les futures mises à jour des fonctionnalités Windows (à partir de Windows 10, version 20H2) vont s'appuyer sur le nouveau Microsoft Edge.



« Maintenant que nous avons livré le nouveau Microsoft Edge et mis à niveau la plupart de nos clients Windows 10 vers le nouveau navigateur, nous mettons fin à la prise en charge de l'application desktop Microsoft Edge Legacy le 9 mars 2021.



« Le nouveau Microsoft Edge est notre meilleure expression d'un navigateur moderne. Nous sommes ravis que nos clients en fassent l'expérience. Les applications et les sites créés pour Microsoft Edge Legacy continueront de fonctionner dans le nouveau Microsoft Edge, mais si un problème de compatibilité survient, App Assure fournira une assistance ».



Sur quel navigateur êtes-vous en entreprise et/ou à votre domicile ?

Utilisez-vous encore Internet Explorer à titre professionnel ou personnel ? Pour quelles raisons ?

Quels sont les freins à votre adoption de Microsoft Edge ?

Que pensez-vous du mode de compatibilité Internet Explorer embarqué dans Microsoft Edge ?



Source : Microsoft

Sur quel navigateur êtes-vous en entreprise et/ou à votre domicile ?

Utilisez-vous encore Internet Explorer à titre professionnel ou personnel ? Pour quelles raisons ?

Quels sont les freins à votre adoption de Microsoft Edge ?

Que pensez-vous du mode de compatibilité Internet Explorer embarqué dans Microsoft Edge ?



Sur quel navigateur êtes-vous en entreprise et/ou à votre domicile ? Sur quel navigateur êtes-vous en entreprise et/ou à votre domicile ?



Utilisez-vous encore Internet Explorer à titre professionnel ou personnel ? Utilisez-vous encore Internet Explorer à titre professionnel ou personnel ?



Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ?



Quels sont les freins à votre adoption de Microsoft Edge ? Quels sont les freins à votre adoption de Microsoft Edge ?

2) un produit qui dépend trop de Google à mon goût.



Bonjour,

Firefox, encore un peu IE11, Edge je tâtonne.

Oui

En cas dépannage si Edge n'est pas installé sur la machine en question.

1) paramétrage pour éviter de conserver et muséifier la moindre information de navigation et connexion (comme sur Firefox, en gros fermer le navigateur sans rien sauvegarder ...) , pas besoin de stocker des cookies à la tonne.

2) un produit qui dépend trop de Google à mon goût.

C'est une bonne chose pour les frileux de la bascule d'un navigateur à l'autre.



Mozilla Firefox sous Ubuntu Linux 20.04.

Microsoft Edge est un logiciel non open source qui ne respecte pas la vie privée de ses utilisateurs, deux freins majeurs à l'utilisation de Edge. Sans parler du fait que Edge est juste une surcouche de Chromium.



Sinon on peut faire confiance à Microsoft pour abuser de sa position dominante pour imposer Microsoft Edge à ses utilisateur, comme ils l'ont déjà fait début juillet. Des centaines de milliers d'utilisateurs ont eut le déplaisir de voir Edge se lancer automatiquement au démarrage de Windows 10, les incitant à utiliser Edge. Microsoft a forcé Edge a être automatiquement épinglé sur la barre des tâches et le bureau. En lançant son navigateur web par défaut, l'utilisateur était aussi agressé par un message lui demandant s'il était sûr d'utiliser son navigateur par défaut au lieu de Edge. Microsoft doit juger que ses utilisateurs de Windows 10 ne sont pas assez intelligents pour choisir leurs navigateurs web.



Avec ces pratiques douteuses et agressives Microsoft va certainement augmenter le nombre d'utilisateurs de son navigateur web propriétaire Microsoft Edge.