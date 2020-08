Firefox 80 est disponible et remplace la terminologie "mot de passe maître" par "mot de passe principal" Le navigateur s'accompagne également d'une liste de blocage des modules complémentaires 0PARTAGES 12 0 Mozilla a publié Firefox 80.0 sur le canal Stable et Firefox ESR 78.2 / Firefox ESR 68.12 sur le canal Extended Support Release le 25 août 2020. Cette version est une mise à jour mineure.



Mozilla supprime la terminologie mot de passe maître pour la remplacer par mot de passe principal dans Firefox 80



Comme dans un gestionnaire de mots de passe, les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les services en ligne tels que les comptes de messagerie ou les services bancaires en ligne peuvent être enregistrés dans Firefox. À votre tour, vous protégez l'accès à ces données avec un mot de passe principal. Avec la version 80, Mozilla n'a pas modifié techniquement cette fonction, mais lui a donné un nom différent.



« Firefox supprime la terminologie du navigateur qui a été identifiée comme dérogatoire ou d'exclusion. Nous écoutons les conversations qui se déroulent au sein de la communauté Mozilla et dans le monde en général, et sommes attentifs lorsque les gens nous disent que certains termes que nous utilisons dans Firefox excluent et nuisent aux gens.



« "Master-slave" est une métaphore qui perpétue le racisme. Firefox aspire à l'inclusion et à la clarté; nous n'avons pas besoin de termes dérivés de métaphores nuisibles lorsque nous avons de nombreuses alternatives plus inclusives, plus descriptives et non racistes. Pour cette raison, toutes les instances de Master Password sont remplacées par Primary Password dans les navigateurs et produits Firefox.



« La dépréciation du terme mot de passe principal est également conforme à la section "Langage dérogatoire" des Directives de participation à la communauté Mozilla ».



Liste de blocage des modules complémentaires



Firefox 80 est la première version du navigateur qui inclut la nouvelle liste de blocage des modules complémentaires. Mozilla maintient une liste d'extensions de navigateur problématiques, par exemple ceux malveillants ou qui portent atteinte à la vie privée, qui empêchent l'exécution des modules complémentaires inclus dans Firefox. Les principaux avantages de la nouvelle liste de blocage sont qu'elle réduit considérablement le temps de chargement et d'analyse de la liste de blocage.



Le nouveau mécanisme de liste de blocage est également introduit dans Firefox ESR 78.x.



Mozilla explique :



« Les modules complémentaires permettent aux utilisateurs d'ajouter des fonctionnalités à Firefox pour une expérience de navigation personnalisée. La plupart des modules complémentaires sont créés avec la meilleure intention, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités utiles et agréables. Cependant, les modules complémentaires peuvent également être utilisés pour compromettre les données personnelles et la sécurité.



« Lorsque Mozilla prend connaissance de modules complémentaires qui vont à l'encontre des attentes des utilisateurs ou qui mettent autrement la confidentialité et la sécurité des utilisateurs en danger, il prend des mesures pour les empêcher de s'exécuter dans Firefox. Cela peut se produire de manière proactive ou en réponse à un rapport d'abus ».



Lorsque Mozilla décide d'empêcher un module complémentaire de s'exécuter dans Firefox, l’éditeur se demande si le risque est si grand qu'il l'emporte sur le choix de l'utilisateur d'installer le logiciel, l'utilitaire qu'il fournit, ainsi que la liberté du développeur de distribuer et de contrôler son logiciel. Si Mozilla rencontre une situation où il ne peut pas prendre une décision claire, alors il penchera du côté de la sécurité pour protéger l'utilisateur.





Selon la nature de la violation de la politique, Mozilla utilisera différents types de blocage. Avec un blocage ferme, le module complémentaire est désactivé dans Firefox et les utilisateurs ne sont pas en mesure de contourner le blocage. Cette action est réservée aux modules complémentaires présentant les caractéristiques suivantes:

Ils semblent enfreindre intentionnellement la politique ;

Ils contiennent des vulnérabilités de sécurité critiques ;

Ils compromettent la confidentialité des utilisateurs ;

Ils contournent gravement le consentement ou le contrôle de l'utilisateur.

Un blocage léger désactivera un module complémentaire par défaut, mais permettra à l'utilisateur de le remplacer et de continuer à l'utiliser. Un tel blocage est utilisé pour les modules complémentaires présentant les caractéristiques suivantes :

Ils causent de graves problèmes de stabilité et de performances dans Firefox ;

Ils contiennent des violations de politique non critiques.

Les modules complémentaires qui semblent être des clones, des répétitions ou des copies proches de modules complémentaires déjà bloqués seront également supprimés. Si un problème est connu pour n'affecter qu'un sous-ensemble de versions, le blocage peut être appliqué spécifiquement aux versions concernées. Les modules complémentaires contenant du code obscurci ou illisible de manière comparable seront également bloqués.



Autres changements



Parmi les autres changements :

Firefox peut être défini comme lecteur PDF par défaut pour la visualisation des documents PDF.

Le navigateur dispose d'une nouvelle préférence pour avertir les utilisateurs si un formulaire est soumis d'un contexte non sécurisé à un contexte sécurisé. Le nom est security.warn_submit_secure_to_insecure.

Les animations sont réduites pour les utilisateurs avec des paramètres de mouvement réduits.

Les aperçus Alt-Tab sont passés de 6 à 7.

Côté Entreprise, la stratégie d'autorisations a été mise à jour pour prendre en charge les notifications de réalité virtuelle.

Le mode HTTPS-only de Firefox n'est pas exposé dans les paramètres de Firefox 80 Stable.

Firefox pour Android



Nous pouvons noter ceci :

AV1 et dav1d activés par défaut sur Android.

La possibilité de naviguer sur plusieurs pages en avant ou en arrière suite à une pression longue.

La possibilité de modifier les suggestions de recherche avant d'exécuter des recherches.

La possibilité d'activer le mode desktop pour les sites afin de bloquer les redirections vers les pages mobiles.

La mise en surbrillance d'une adresse e-mail affiche une nouvelle option pour envoyer un e-mail à cette adresse. De même, la mise en surbrillance d'un numéro de téléphone affiche une nouvelle option de menu contextuel pour passer un appel.

Les informations de connexion enregistrées dans Firefox pour Android peuvent désormais être modifiées.

La prise en charge de WebRender pour des périphériques supplémentaires (avec les GPU Adreno 6xx).

La possibilité de supprimer les favoris en les faisant glisser vers la gauche ou la droite.



Télécharger Firefox 80



Source : Mozilla a publié Firefox 80.0 sur le canal Stable et Firefox ESR 78.2 / Firefox ESR 68.12 sur le canal Extended Support Release le 25 août 2020. Cette version est une mise à jour mineure.Comme dans un gestionnaire de mots de passe, les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les services en ligne tels que les comptes de messagerie ou les services bancaires en ligne peuvent être enregistrés dans Firefox. À votre tour, vous protégez l'accès à ces données avec un mot de passe principal. Avec la version 80, Mozilla n'a pas modifié techniquement cette fonction, mais lui a donné un nom différent.« Firefox supprime la terminologie du navigateur qui a été identifiée comme dérogatoire ou d'exclusion. Nous écoutons les conversations qui se déroulent au sein de la communauté Mozilla et dans le monde en général, et sommes attentifs lorsque les gens nous disent que certains termes que nous utilisons dans Firefox excluent et nuisent aux gens.« "Master-slave" est une métaphore qui perpétue le racisme. Firefox aspire à l'inclusion et à la clarté; nous n'avons pas besoin de termes dérivés de métaphores nuisibles lorsque nous avons de nombreuses alternatives plus inclusives, plus descriptives et non racistes. Pour cette raison, toutes les instances de Master Password sont remplacées par Primary Password dans les navigateurs et produits Firefox.« La dépréciation du terme mot de passe principal est également conforme à la section "Langage dérogatoire" des Directives de participation à la communauté Mozilla ».Firefox 80 est la première version du navigateur qui inclut la nouvelle liste de blocage des modules complémentaires. Mozilla maintient une liste d'extensions de navigateur problématiques, par exemple ceux malveillants ou qui portent atteinte à la vie privée, qui empêchent l'exécution des modules complémentaires inclus dans Firefox. Les principaux avantages de la nouvelle liste de blocage sont qu'elle réduit considérablement le temps de chargement et d'analyse de la liste de blocage.Le nouveau mécanisme de liste de blocage est également introduit dans Firefox ESR 78.x.Mozilla explique :« Les modules complémentaires permettent aux utilisateurs d'ajouter des fonctionnalités à Firefox pour une expérience de navigation personnalisée. La plupart des modules complémentaires sont créés avec la meilleure intention, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités utiles et agréables. Cependant, les modules complémentaires peuvent également être utilisés pour compromettre les données personnelles et la sécurité.« Lorsque Mozilla prend connaissance de modules complémentaires qui vont à l'encontre des attentes des utilisateurs ou qui mettent autrement la confidentialité et la sécurité des utilisateurs en danger, il prend des mesures pour les empêcher de s'exécuter dans Firefox. Cela peut se produire de manière proactive ou en réponse à un rapport d'abus ».Lorsque Mozilla décide d'empêcher un module complémentaire de s'exécuter dans Firefox, l’éditeur se demande si le risque est si grand qu'il l'emporte sur le choix de l'utilisateur d'installer le logiciel, l'utilitaire qu'il fournit, ainsi que la liberté du développeur de distribuer et de contrôler son logiciel. Si Mozilla rencontre une situation où il ne peut pas prendre une décision claire, alors il penchera du côté de la sécurité pour protéger l'utilisateur.Selon la nature de la violation de la politique, Mozilla utilisera différents types de blocage. Avec un blocage ferme, le module complémentaire est désactivé dans Firefox et les utilisateurs ne sont pas en mesure de contourner le blocage. Cette action est réservée aux modules complémentaires présentant les caractéristiques suivantes:Un blocage léger désactivera un module complémentaire par défaut, mais permettra à l'utilisateur de le remplacer et de continuer à l'utiliser. Un tel blocage est utilisé pour les modules complémentaires présentant les caractéristiques suivantes :Les modules complémentaires qui semblent être des clones, des répétitions ou des copies proches de modules complémentaires déjà bloqués seront également supprimés. Si un problème est connu pour n'affecter qu'un sous-ensemble de versions, le blocage peut être appliqué spécifiquement aux versions concernées. Les modules complémentaires contenant du code obscurci ou illisible de manière comparable seront également bloqués.Parmi les autres changements :Nous pouvons noter ceci :Source : note de version Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 5 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par tom_45 Envoyé par Toujours plus politisé. ça ne m’étonne pas que Mozilla soit en difficulté et licencie un quart de ses salariés, ça me fait même plaisir ...

Dommage, leurs logiciels ne sont pourtant pas mauvais. 1 0 Oui enfin, il faut pas abuser le renommage d'un détail par un terme pas vraiment gênant et dont on ne fait pas particulièrement la pub (ça n'apparait même pas dans les release note). En matière d'acte politique c'est moyen. Nouveau membre du Club https://www.developpez.com 1 0 Et si on remplace FN par RN ça change le fond ? Membre éprouvé https://www.developpez.com



j'ai pleins de site qui s'affiche mal, je n'ai plus aucune extension (il y'a seulement 7 de dispo...) et enfin l'ergonomie des onglets et de la page d'aceuil est affreuse.

j'en suis a un point oui j'ai du retourner sur chrome.

je comprends pas pourquoi Mozilla a sortie cette maj, le nouveau moteur est peut etre plus rapide mais franchement vu la régression opéré c'est n'importe quoi



juste comme ca sur la play store j'ai regardé les derniers avis et tout le monde est unanime, c'est de la merde

https://play.google.com/store/apps/d....firefox&hl=fr



si vous utilisé la version mobile vous en pensez quoi de la nouvelle version ? 0 0 j'ai rien a dire sur la version desktop par contre la nouvelle version mobile est une horreur !j'ai pleins de site qui s'affiche mal, je n'ai plus aucune extension (il y'a seulement 7 de dispo...) et enfin l'ergonomie des onglets et de la page d'aceuil est affreuse.j'en suis a un point oui j'ai du retourner sur chrome.je comprends pas pourquoi Mozilla a sortie cette maj, le nouveau moteur est peut etre plus rapide mais franchement vu la régression opéré c'est n'importe quoijuste comme ca sur la play store j'ai regardé les derniers avis et tout le monde est unanime, c'est de la merdesi vous utilisé la version mobile vous en pensez quoi de la nouvelle version ? Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par calvaire Envoyé par



j'ai pleins de site qui s'affiche mal, je n'ai plus aucune extension (il y'a seulement 7 de dispo...) et enfin l'ergonomie des onglets et de la page d'aceuil est affreuse.

j'en suis a un point oui j'ai du retourner sur chrome.

je comprends pas pourquoi Mozilla a sortie cette maj, le nouveau moteur est peut etre plus rapide mais franchement vu la régression opéré c'est n'importe quoi



juste comme ca sur la play store j'ai regardé les derniers avis et tout le monde est unanime, c'est de la merde

https://play.google.com/store/apps/d....firefox&hl=fr



si vous utilisé la version mobile vous en pensez quoi de la nouvelle version ? j'ai rien a dire sur la version desktop par contre la nouvelle version mobile est une horreur !j'ai pleins de site qui s'affiche mal, je n'ai plus aucune extension (il y'a seulement 7 de dispo...) et enfin l'ergonomie des onglets et de la page d'aceuil est affreuse.j'en suis a un point oui j'ai du retourner sur chrome.je comprends pas pourquoi Mozilla a sortie cette maj, le nouveau moteur est peut etre plus rapide mais franchement vu la régression opéré c'est n'importe quoijuste comme ca sur la play store j'ai regardé les derniers avis et tout le monde est unanime, c'est de la merdesi vous utilisé la version mobile vous en pensez quoi de la nouvelle version ?

Les marques-pages restent accessibles mais via un sous-menu (2 appuis de doigts, au lieu d'avoir tout directement en accueil ou en nouvel onglet), donc pour ma part : très peu pratique pour "mon" usage. 0 0 J'ai utilisé pas mal la nouvelle version Firefox Android aujourd'hui : elle me fait perdre pas mal de temps car je n'ai plus aucun moyen de mettre les marque-pages en page d'accueil comme avant, et je dois remettre mes sites "favoris" un par un en page d'accueil ou ce qu'ils nomment "collection".Les marques-pages restent accessibles mais via un sous-menu (2 appuis de doigts, au lieu d'avoir tout directement en accueil ou en nouvel onglet), donc pour ma part : très peu pratique pour "mon" usage. Membre à l'essai https://www.developpez.com

Dommage, leurs logiciels ne sont pourtant pas mauvais. 0 6 Toujours plus politisé. ça ne m’étonne pas que Mozilla soit en difficulté et licencie un quart de ses salariés, ça me fait même plaisir ...Dommage, leurs logiciels ne sont pourtant pas mauvais.