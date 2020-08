Chrome 85 débarque avec une meilleure gestion des onglets, des chargements de page 10% plus rapides, Ainsi que la prise en charge des images AVIF 0PARTAGES 3 0 Google a lancé Chrome 85 pour les plateformes Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Chrome 85 apporte des changements de gestion des onglets, des chargements de page 10 % plus rapides, des améliorations PDF et une multitude de fonctionnalités pour les développeurs. Vous pouvez maintenant mettre à jour la dernière version à l'aide du programme de mise à jour intégré de Chrome ou la télécharger directement à partir de google.com/chrome.



Gestion des onglets



Chrome prend déjà en charge les groupes d'onglets, mais avec cette version, vous pouvez désormais les réduire et les développer. Google affirme qu'il s'agissait de la demande de fonctionnalité de groupe d'onglets la plus populaire reçue par l'équipe.





Si vous utilisez Chrome en mode tablette, il existe désormais une nouvelle interface pour écran tactile avec des onglets plus grands qui sont plus pratiques à organiser et à masquer. Cette nouvelle interface sera disponible en premier sur les Chromebooks, Google n'a pas fourni de délai exact pour ce déploiement de fonctionnalités.



Lorsque vous commencez à taper un titre de page dans la barre d'adresse sur Chrome pour Android, il existe maintenant une option pour basculer vers un onglet que vous avez déjà ouvert. La suggestion de passer à cet onglet fonctionne comme dans Chrome sur desktop.



Dans une prochaine version, vous pourrez survoler un onglet et voir un aperçu miniature de la page. D'autres navigateurs ont déjà implémenté cette fonctionnalité, alors ici Chrome ne fait que rattraper son retard.



Chargement plus rapide des pages



Avec la sortie de Google Chrome 85, le navigateur Web offre désormais des chargements de page jusqu'à 10 % plus rapides grâce à l'utilisation d'une nouvelle technique d'optimisation du compilateur connue sous le nom d'optimisation guidée par profil (PGO - Profile Guided Optimization). Google a initialement introduit PGO avec Chrome 83 pour les utilisateurs Windows à l'aide de l'environnement de construction Microsoft Visual C++ (MSVC), et il est maintenant déployé sur les appareils Windows et Mac à l'aide de Clang.



Max Christoff, Engineering Director au sein de la division Chrome, explique :



« Dès le début, nous avons conçu Chrome pour être le navigateur le plus rapide possible. Plus Chrome est rapide, plus vous trouvez rapidement les informations souhaitées ou terminez la tâche que vous devez effectuer. Avec M85, les utilisateurs trouveront un Chrome nettement plus rapide, grâce à nos deux dernières améliorations: l'optimisation guidée par profil, qui permet des chargements de page jusqu'à 10 % plus rapides; et la limitation des onglets, qui permet de réduire l'impact des onglets d'arrière-plan inactifs, à venir sur le canal bêta.



« L'optimisation simplifiée et guidée par profil (PGO) est une technique d'optimisation du compilateur dans laquelle les parties du code les plus critiques en termes de performances peuvent s'exécuter plus rapidement. Étant donné que PGO utilise des scénarios d'utilisation réels qui correspondent aux flux de travail des utilisateurs de Chrome du monde entier, les tâches les plus courantes sont hiérarchisées et accélérées. Il se déploie avec Chrome M85 sur Mac et Windows.



« PGO a été initialement introduit dans M53 pour Chrome sur Windows à l'aide de Microsoft Visual C++ (MSVC), notre environnement de construction précédent. Dans M85, nous déployons PGO sur Mac et Windows en utilisant Clang. Nos tests montrent systématiquement que les pages se chargent jusqu'à 10 % plus rapidement à la médiane, et des améliorations de vitesse encore plus importantes lorsque votre processeur est chargé d'exécuter de nombreux onglets ou programmes. »





Sur la base de l'indice de référence du navigateur Speedometer et de la mesure de la vitesse de charge perçue de First Contentful Paint, PGO est à l'origine d'augmentations allant jusqu'à 3, 5% et 11,4 %, respectivement, ainsi que d'une augmentation de 7,3 % de la réactivité globale. Cette technique permet au code le plus critique pour les performances du navigateur de s'exécuter plus rapidement, ce qui signifie que, dans l'ensemble, les utilisateurs pourront également remarquer une augmentation de la vitesse lors de la navigation sur le Web.



Améliorations PDF



Chrome 85 vous permettra de remplir des formulaires PDF et de les enregistrer avec vos entrées. Si vous ouvrez à nouveau le fichier, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté. La fonctionnalité sera déployée au cours des prochaines semaines.



Lorsque vous imprimez une page Web et choisissez « Enregistrer au format PDF », Chrome génère désormais un PDF balisé. Cela signifie qu'il contient des métadonnées supplémentaires sur la structure d'un document (telles que des en-têtes, des listes, des tableaux, des paragraphes et des descriptions d'images). Les PDF balisés sont plus accessibles aux utilisateurs handicapés, comme les personnes qui utilisent un lecteur d'écran, et aident les logiciels à traiter et extraire automatiquement les données. Si vous ne voyez pas cette fonctionnalité disponible immédiatement, vous pouvez activer l'indicateur chrome://flags/#export-tagged-pdf.



Prise en charge des images AVIF



Avec la sortie de Chrome 85, les utilisateurs bénéficient désormais d'une prise en charge intégrée des images AVIF.



Le format de fichier d'image AV1 (AVIF) compresse les images à l'aide du codec AV1 et réduit considérablement la taille des images sans perte significative de qualité.



Lors de tests menés par Netflix, ils ont constaté que l'AVIF peut réduire considérablement la taille d'un fichier tout en conservant des détails d'image de haut niveau.



« Réduisez la consommation de bande passante pour charger les pages plus rapidement et réduire la consommation globale de données: AVIF offre une réduction significative de la taille des fichiers pour les images par rapport à JPEG ou WebP. Avant une optimisation complète, Netflix a publié des résultats sur son ensemble de tests montrant des économies d'environ 50 % par rapport au JPEG dans tous les cas d'utilisation , dépassant 60% pour le contenu 4:4:4 », explique Google sur la page d’état AVIF Chrome.



Comme AVIF prend également en charge des fonctionnalités modernes telles que la plage dynamique élevée (HDR) et que des sites tels que Netflix, YouTube et Facebook ont ​​montré leur intérêt pour son utilisation, Google a décidé d'ajouter une prise en charge intégrée du format de fichier.



Pour tester si votre navigateur prend en charge les images AVIF, vous pouvez utiliser cette



Chrome 85 bloque davantage de téléchargements de contenu mixte



Les téléchargements de contenu mixte sont des fichiers fournis via une connexion HTTP non sécurisée lorsqu'ils sont lancés pour la première fois à partir de sites Web HTTPS.



Google Chrome a commencé à afficher des avertissements dans la console Chrome pour avertir les développeurs que ces téléchargements seraient bloqués dans les versions futures. Avec cette version, Chrome affichera un avertissement visuel lors du téléchargement de contenu mixte audio, vidéo, images et fichiers ext. Ces fichiers incluent .png, .gif, .jpg, .mp4, etc.





Google Chrome bloquera également les fichiers de contenu mixte qui sont considérés comme non sûrs, car ils peuvent être utilisés de manière abusive pour diffuser des logiciels malveillants ou d'autres activités malveillantes. Ces fichiers comprennent .pdf, .doc, .docx, .xls, etc.



À partir de Chrome 86, Google Chrome commencera à bloquer tous les téléchargements de contenu mixte.



Raccourcis d'application ajoutés



Chrome 85 introduit des raccourcis d'applications pour les applications Web progressives (PWA) afin que les utilisateurs puissent accéder rapidement aux tâches couramment utilisées. Lorsqu'il est activé, si un utilisateur appuie et maintient une icône PWA ou fait un clic droit dessus, le système d'exploitation affichera diverses tâches qui peuvent être automatiquement lancées à l'aide de cette application Web. Les raccourcis d'application sont désormais également actifs dans Microsoft Edge 85.



Générateur de code QR pour les pages Web



Chrome 85 est désormais livré avec un générateur de code QR pour vous aider à partager facilement vos sites Web préférés. Lorsque vous vous trouvez directement sur une page, vous verrez un nouveau titre d'option de menu contextuel « Créer un code QR pour cette page ». Lorsque vous le sélectionnez, le navigateur génère et affiche un code QR que vous pouvez ensuite partager avec d'autres.



Si la caméra d'un appareil mobile scanne ce code QR, la page sera automatiquement ouverte.



Fonctionnalités côté développeurs



Chrome propose Origin Trials, qui vous permettent d'essayer de nouvelles fonctionnalités et de fournir des commentaires sur la convivialité, la fonctionnalité et l'efficacité à la communauté des normes Web. Chrome 85 dispose de quatre nouveaux Origin Trials : Readable Stream , Declarative Shadow DOM

DOM, une API déclarative permettant la création de shadow roots en utilisant uniquement HTML et sans JavaScript, la propriété RTCRtpEncodingParameters.adaptivePtime et Portals .



Comme toujours, Chrome 85 inclut le dernier moteur JavaScript V8. La version 8.5 V8 apporte des améliorations JavaScript et WebAssembly.



Les autres fonctionnalités pour les développeurs de cette version incluent (sans s'y limiter):

Prise en charge de getInstalledRelatedApps() sur Windows : la méthode navigator.getInstalledRelatedApps() détermine si l'application native correspondante d'un site est installée. Cela permet la personnalisation d'une expérience utilisateur pour les applications déjà installées. Cette méthode a été mise en œuvre sur Android dans Chrome 80. À partir de Chrome 85, elle est disponible sur Windows, grâce au travail de Microsoft.

sur Windows : la méthode détermine si l'application native correspondante d'un site est installée. Cela permet la personnalisation d'une expérience utilisateur pour les applications déjà installées. Cette méthode a été mise en œuvre sur Android dans Chrome 80. À partir de Chrome 85, elle est disponible sur Windows, grâce au travail de Microsoft. Mise à niveau automatique du contenu mixte: Chrome met désormais à niveau automatiquement les images diffusées via HTTP à partir de sites HTTPS en réécrivant les URL en HTTPS sans revenir à HTTP lorsque le contenu sécurisé n'est pas disponible. Chrome met à jour automatiquement le contenu audio et vidéo depuis la version 80.

Modifications du stockage permanent pour les applications Web installées : l'obtention d'un stockage permanent est plus facile et plus prévisible pour les applications Web installées, y compris les PWA et les activités Web approuvées. Si une application Web installée demande un stockage persistant en appelant navigator.storage.persist() , elle sera accordée automatiquement. D'autres sites continueront d'utiliser les heuristiques existantes.

, elle sera accordée automatiquement. D'autres sites continueront d'utiliser les heuristiques existantes. Propriété content-visibility : ajoute une propriété CSS appelée content-visibility , qui permet une gestion automatique ou par script de la visibilité du contenu. Lorsqu'il est masqué, le contenu de l'élément (sous-arborescence ou contenu d'élément remplacé) n'est pas dessiné ni testé et fait l'objet d'un confinement CSS, ce qui permet d'optimiser le rendu. Le mot-clé auto permet à l'agent utilisateur de gérer la visibilité du contenu en fonction de certains paramètres, tandis que le mot-clé hidden permet un contrôle total du script sur la visibilité du contenu.

: ajoute une propriété CSS appelée , qui permet une gestion automatique ou par script de la visibilité du contenu. Lorsqu'il est masqué, le contenu de l'élément (sous-arborescence ou contenu d'élément remplacé) n'est pas dessiné ni testé et fait l'objet d'un confinement CSS, ce qui permet d'optimiser le rendu. Le mot-clé permet à l'agent utilisateur de gérer la visibilité du contenu en fonction de certains paramètres, tandis que le mot-clé permet un contrôle total du script sur la visibilité du contenu. counter-set : Il s'agit d'une propriété CSS introduite dans le module CSS Lists niveau 3 pour contrôler les compteurs en définissant un compteur existant sur une valeur spécifiée. Elle s'appuie sur d'autres propriétés de contrôle de compteur implémentées, en particulier la réinitialisation du compteur (qui crée un nouveau compteur avec une valeur spécifiée) et l'incrémentation du compteur (qui incrémente un compteur existant d'une quantité spécifiée). Cette fonction est nécessaire pour un contrôle précis du compteur, autrement, il n'est pas possible de définir un compteur existant sur une valeur autre que de déterminer comment l'incrémenter ou le décrémenter.

: Il s'agit d'une propriété CSS introduite dans le module CSS Lists niveau 3 pour contrôler les compteurs en définissant un compteur existant sur une valeur spécifiée. Elle s'appuie sur d'autres propriétés de contrôle de compteur implémentées, en particulier la réinitialisation du compteur (qui crée un nouveau compteur avec une valeur spécifiée) et l'incrémentation du compteur (qui incrémente un compteur existant d'une quantité spécifiée). Cette fonction est nécessaire pour un contrôle précis du compteur, autrement, il n'est pas possible de définir un compteur existant sur une valeur autre que de déterminer comment l'incrémenter ou le décrémenter. API Event Timing: L'API Event Timing permet aux développeurs Web de mesurer la latence des événements avant et après le chargement de la page. La surveillance de la latence des événements nécessite un écouteur d'événements. Cela évite de mesurer la latence des événements au début du chargement de la page et ajoute une surcharge de performances inutile.

Exposition de la fenêtre Picture-in-Picture dans l'événement Leavepictureinpicture: (desktop) L'événement Leavepictureinpicture expose désormais une référence à pictureInPictureWindow afin que les développeurs Web n'aient plus besoin de conserver une référence globale à cet objet.

Test de la prise en charge AVIF

Télécharger Chrome 85



Sources : AVIF, feuille de route fonctionnalités Chrome, Readable stream, Declarative Shadow DOM, raccourcis



Et vous ?



Que pensez-vous de ces améliorations ? Laquelle vous intéresse le plus ?

Chrome 85 dispose de quatre nouveaux Origin Trials :, Declarative Shadow DOMDOM, une API déclarative permettant la création de shadow roots en utilisant uniquement HTML et sans JavaScript, la propriétéetComme toujours, Chrome 85 inclut le dernier moteur JavaScript V8. La version 8.5 V8 apporte des améliorations JavaScript et WebAssembly.Les autres fonctionnalités pour les développeurs de cette version incluent (sans s'y limiter):Sources : amélioration de la vitesse de Chrome Que pensez-vous de ces améliorations ? Laquelle vous intéresse le plus ?Sur quel navigateur êtes-vous ?