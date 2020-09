Chrome 86 bêta apporte deux fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur et développeur sur le focus Ainsi que les méta-balises d'économie de batterie 0PARTAGES 5 0 Pseudo-classe CSS : focus visible et mise en évidence rapide :



Pour les utilisateurs qui se servent d'un clavier ou d'une technologie d'assistance similaire pour naviguer sur le Web, l'indicateur de mise au point est une valeur visuelle cruciale. Pour améliorer l'expérience utilisateur et développeur sur le focus, Chrome 86 introduit deux fonctionnalités.



La première est un sélecteur CSS, :focus-visible , qui permet à un développeur d'accepter la même heuristique que le navigateur utilise lorsqu'il décide d'afficher un indicateur de focus par défaut.



La seconde est un paramètre utilisateur appelé Mise en évidence rapide. Lorsqu'il est activé, ce paramètre fait apparaître un indicateur de mise au point supplémentaire sur l'élément actif. Surtout, cet indicateur sera visible même si la page a désactivé les styles de focus avec CSS et fait en sorte que tout stype :focus et :focus-visible soit toujours affiché.





API WebHID



Origin Trial est une approche de Google pour permettre une expérimentation en toute sécurité de fonctionnalités pour la plateforme Web. Elle permet aux développeurs d'essayer de nouvelles API et de donner à la communauté des standards Web leur avis sur la convivialité, la praticabilité et l'efficacité avant qu'une décision finale soit prise sur la conception de l'API, sa normalisation ou son activation par défaut. Les personnes intéressées par l'expérimentation de cette API doivent s’inscrire via un formulaire mis à disposition par Google.



Si la possibilité d'effectuer des tests sur l'API WebHID sur Origin Trial avait été annoncé pour Chrome 85, cette chronologie a changé.



Il existe une longue queue de périphériques d'interface humaine (HID - human interface devices) qui sont trop récents, trop anciens ou trop rares pour être accessibles par les pilotes de périphériques des systèmes. L'API WebHID résout ce problème en fournissant un moyen d'implémenter une logique spécifique à l'appareil dans JavaScript.



Un HID est celui qui prend des entrées ou fournit des sorties aux humains. Des exemples d'appareils incluent les claviers, les dispositifs de pointage (souris, écrans tactiles, etc.) et les manettes de jeu.



L'incapacité d'accéder à des appareils HID inhabituels est particulièrement douloureuse en ce qui concerne la prise en charge de la manette de jeu. Les entrées et sorties de la manette de jeu ne sont pas bien standardisées et les navigateurs Web nécessitent souvent une logique personnalisée pour des appareils spécifiques. Ceci n'est pas viable et se traduit par une prise en charge médiocre de la longue traîne des appareils plus anciens et peu courants.



L'équipe Google Chrome travaille sur un billet pour montrer aux développeurs comment utiliser la nouvelle API. En attendant, vous pouvez consulter les démos de quelques ingénieurs. Les tests de cette fonctionnalité pourraient avoir lieu dans Chrome 87 en janvier 2021.



Nouveautés sur Origin Trial



Cross-Screen Window Placement



Ajoute de nouvelles API d'informations d'écran et apporte des améliorations incrémentielles aux API de placement de fenêtres existantes, permettant aux applications Web d'offrir des expériences multi-écrans convaincantes.



La propriété window.screen existante offre une vue limitée de l'espace disponible sur l'écran, tandis que les fonctions de placement de fenêtre sont généralement limitées à l'écran actuel. Cette fonctionnalité déverrouille les capacités multi-écrans modernes pour les applications Web.



Méta-balise d'économie de batterie



Ajoute une méta balise permettant à un site de recommander des mesures à appliquer par l'agent utilisateur afin d'économiser la batterie et d'optimiser l'utilisation du processeur. Les sites Web connus pour leurs coûts élevés de processeur ou de batterie peuvent souhaiter demander à l'UA d'optimiser le processeur ou la batterie, même si l'utilisateur ne l'a pas demandé. La plupart des systèmes d'exploitation modernes ont également des fonctionnalités d'économie de batterie qui s'activent lorsque la batterie est faible ou que l'utilisateur souhaite économiser la batterie. Idéalement, les sites Web doivent pouvoir respecter ces paramètres. Les sites peuvent souhaiter indiquer à l'agent utilisateur quelles stratégies fonctionnent le mieux pour le site dans ces situations.



Confirmation de paiement sécurisé



La confirmation de paiement sécurisée augmente l'expérience d'authentification de paiement sur le Web à l'aide de l'API d'authentification Web. La fonctionnalité ajoute un nouveau type d'informations d'identification PaymentCredential à l'API de gestion des informations d'identification, qui permet à une partie de confiance telle qu'une banque de créer un PublicKeyCredential qui peut être interrogé par n'importe quelle origine de commerçant dans le cadre d'un paiement en ligne via l'API de demande de paiement en utilisant le mode de paiement proposé avec confirmation de paiement sécurisé.



Cette fonctionnalité permet une expérience d'authentification forte, cohérente et à faible friction à l'aide d'authentificateurs de plateforme. Une authentification forte auprès de la banque de l'utilisateur devient une exigence pour les paiements en ligne dans de nombreuses régions, y compris l'Union européenne. La nouvelle fonctionnalité offre une meilleure expérience utilisateur et une sécurité plus forte que les solutions existantes.



Fonctionnalités Origin Trials désormais disponibles en version stable



Les fonctionnalités suivantes, précédemment disponible dans Origine Trials de Chrome, sont désormais activées par défaut.



Système de fichiers natif



La nouvelle API Native File System permet aux développeurs de créer des applications Web puissantes qui interagissent avec des fichiers sur l'appareil local de l'utilisateur, tels que des EDI, des éditeurs de photos et de vidéos, des éditeurs de texte, etc. Une fois qu'un utilisateur a accordé l'accès, cette API permet aux applications Web de lire ou d'enregistrer les modifications directement dans les fichiers et dossiers sur l'appareil de l'utilisateur. Il fait tout cela en invoquant les propres boîtes de dialogue d'ouverture et d'enregistrement de la plateforme. L'image ci-dessous montre une page Web appelée à l'aide de la boîte de dialogue ouverte sur Mac.





Source : Pour les utilisateurs qui se servent d'un clavier ou d'une technologie d'assistance similaire pour naviguer sur le Web, l'indicateur de mise au point est une valeur visuelle cruciale. Pour améliorer l'expérience utilisateur et développeur sur le focus, Chrome 86 introduit deux fonctionnalités.La première est un sélecteur CSS,, qui permet à un développeur d'accepter la même heuristique que le navigateur utilise lorsqu'il décide d'afficher un indicateur de focus par défaut.La seconde est un paramètre utilisateur appelé Mise en évidence rapide. Lorsqu'il est activé, ce paramètre fait apparaître un indicateur de mise au point supplémentaire sur l'élément actif. Surtout, cet indicateur sera visible même si la page a désactivé les styles de focus avec CSS et fait en sorte que tout stypeetsoit toujours affiché.Origin Trial est une approche de Google pour permettre une expérimentation en toute sécurité de fonctionnalités pour la plateforme Web. Elle permet aux développeurs d'essayer de nouvelles API et de donner à la communauté des standards Web leur avis sur la convivialité, la praticabilité et l'efficacité avant qu'une décision finale soit prise sur la conception de l'API, sa normalisation ou son activation par défaut. Les personnes intéressées par l'expérimentation de cette API doivent s’inscrire via un formulaire mis à disposition par Google.Si la possibilité d'effectuer des tests sur l'API WebHID sur Origin Trial avait été annoncé pour Chrome 85, cette chronologie a changé.Il existe une longue queue de périphériques d'interface humaine (HID - human interface devices) qui sont trop récents, trop anciens ou trop rares pour être accessibles par les pilotes de périphériques des systèmes. L'API WebHID résout ce problème en fournissant un moyen d'implémenter une logique spécifique à l'appareil dans JavaScript.Un HID est celui qui prend des entrées ou fournit des sorties aux humains. Des exemples d'appareils incluent les claviers, les dispositifs de pointage (souris, écrans tactiles, etc.) et les manettes de jeu.L'incapacité d'accéder à des appareils HID inhabituels est particulièrement douloureuse en ce qui concerne la prise en charge de la manette de jeu. Les entrées et sorties de la manette de jeu ne sont pas bien standardisées et les navigateurs Web nécessitent souvent une logique personnalisée pour des appareils spécifiques. Ceci n'est pas viable et se traduit par une prise en charge médiocre de la longue traîne des appareils plus anciens et peu courants.L'équipe Google Chrome travaille sur un billet pour montrer aux développeurs comment utiliser la nouvelle API. En attendant, vous pouvez consulter les démos de quelques ingénieurs. Les tests de cette fonctionnalité pourraient avoir lieu dans Chrome 87 en janvier 2021.Ajoute de nouvelles API d'informations d'écran et apporte des améliorations incrémentielles aux API de placement de fenêtres existantes, permettant aux applications Web d'offrir des expériences multi-écrans convaincantes.La propriétéexistante offre une vue limitée de l'espace disponible sur l'écran, tandis que les fonctions de placement de fenêtre sont généralement limitées à l'écran actuel. Cette fonctionnalité déverrouille les capacités multi-écrans modernes pour les applications Web.Ajoute une méta balise permettant à un site de recommander des mesures à appliquer par l'agent utilisateur afin d'économiser la batterie et d'optimiser l'utilisation du processeur. Les sites Web connus pour leurs coûts élevés de processeur ou de batterie peuvent souhaiter demander à l'UA d'optimiser le processeur ou la batterie, même si l'utilisateur ne l'a pas demandé. La plupart des systèmes d'exploitation modernes ont également des fonctionnalités d'économie de batterie qui s'activent lorsque la batterie est faible ou que l'utilisateur souhaite économiser la batterie. Idéalement, les sites Web doivent pouvoir respecter ces paramètres. Les sites peuvent souhaiter indiquer à l'agent utilisateur quelles stratégies fonctionnent le mieux pour le site dans ces situations.La confirmation de paiement sécurisée augmente l'expérience d'authentification de paiement sur le Web à l'aide de l'API d'authentification Web. La fonctionnalité ajoute un nouveau type d'informations d'identificationà l'API de gestion des informations d'identification, qui permet à une partie de confiance telle qu'une banque de créer unqui peut être interrogé par n'importe quelle origine de commerçant dans le cadre d'un paiement en ligne via l'API de demande de paiement en utilisant le mode de paiement proposé avec confirmation de paiement sécurisé.Cette fonctionnalité permet une expérience d'authentification forte, cohérente et à faible friction à l'aide d'authentificateurs de plateforme. Une authentification forte auprès de la banque de l'utilisateur devient une exigence pour les paiements en ligne dans de nombreuses régions, y compris l'Union européenne. La nouvelle fonctionnalité offre une meilleure expérience utilisateur et une sécurité plus forte que les solutions existantes.Les fonctionnalités suivantes, précédemment disponible dans Origine Trials de Chrome, sont désormais activées par défaut.La nouvelle API Native File System permet aux développeurs de créer des applications Web puissantes qui interagissent avec des fichiers sur l'appareil local de l'utilisateur, tels que des EDI, des éditeurs de photos et de vidéos, des éditeurs de texte, etc. Une fois qu'un utilisateur a accordé l'accès, cette API permet aux applications Web de lire ou d'enregistrer les modifications directement dans les fichiers et dossiers sur l'appareil de l'utilisateur. Il fait tout cela en invoquant les propres boîtes de dialogue d'ouverture et d'enregistrement de la plateforme. L'image ci-dessous montre une page Web appelée à l'aide de la boîte de dialogue ouverte sur Mac.Source : Google Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 6 commentaires Poster une réponse Signaler un problème