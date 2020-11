Firefox 83 est disponible et s'accompagne d'un mode pour n'établir que les connexions sécurisées HTTPS De meilleures performances ainsi que de la prise en charge d'AcroForm 0PARTAGES 9 0 Mozilla a publié la nouvelle version de son navigateur web, Firefox 83. L'éditeur indique que son navigateur a gagné en vitesse grâce aux mises à jour importantes de SpiderMonkey, le moteur JavaScript de Firefox, qui permettent aux internautes de bénéficier d'une amélioration des performances de chargement des pages jusqu'à 15%, de la réactivité des pages jusqu'à 12% et d'une utilisation réduite de la mémoire jusqu'à 8%. Mozilla indique avoir remplacé la partie du moteur JavaScript qui permet de compiler et d'afficher des sites Web pour vous, améliorant en même temps la sécurité et la maintenabilité du moteur.



Le zoom par pincement sera désormais pris en charge pour les utilisateurs avec des appareils à écran tactile Windows et des pavés tactiles sur les appareils Mac. Les utilisateurs de Firefox peuvent désormais utiliser le pincement pour zoomer sur les appareils tactiles afin de faire un zoom avant et arrière sur des pages Web.



Le picture-in-Picture prend désormais en charge les raccourcis clavier pour l'avance rapide et le retour rapide des vidéos: utilisez les touches fléchées pour avancer et reculer de 15 secondes, ainsi que les commandes de volume.



Mozilla annonce que Firefox supporte AcroForm, ce qui autorise le remplissage, l’impression et la sauvegarde les formulaires PDF. Les formulaires AcroForm incluent des champs de saisie dans lesquels il est possible d’inscrire des données, et les cases à cocher.



HTTPS-Only Mode



La sécurité sur le Web est importante. Chaque fois que vous vous connectez à une page Web et que vous entrez un mot de passe, un numéro de carte de crédit ou d'autres informations sensibles, vous voulez vous assurer que ces informations soient conservées en toute sécurité. Que vous écriviez un e-mail personnel ou que vous lisiez une page sur un problème de santé, vous ne voulez pas que ces informations soient interceptées par des tiers sur le réseau.



C'est pourquoi Mozilla a proposé dans cette mouture de Firefox le mode HTTPS-Only, une toute nouvelle fonctionnalité de sécurité disponible dans Firefox 83. Lorsque vous activez le mode HTTPS-Only :

Firefox tente d'établir des connexions entièrement sécurisées avec chaque site Web, et

Firefox vous demande votre autorisation avant de vous connecter à un site Web qui ne prend pas en charge les connexions sécurisées.

Fonctionnement

Le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est un protocole fondamental par lequel les navigateurs Web et les sites Web communiquent. Cependant, les données transférées par le protocole HTTP normal ne sont pas protégées et transférées en texte clair, de sorte que les attaquants peuvent afficher, voler ou même falsifier les données transmises. HTTP over TLS (HTTPS) corrige ce problème de sécurité en créant une connexion sécurisée et chiffrée entre votre navigateur et le site Web que vous visitez. Sur Firefox, cela se manifeste par une icône représentant un cadenas dans la barre d'adresse:





La majorité des sites Web prennent déjà en charge HTTPS, et ceux qui ne le font pas sont de plus en plus rares. Malheureusement, les sites Web utilisent souvent le protocole HTTP non sécurisé et obsolète. En outre, le Web contient des millions de liens HTTP hérités qui pointent vers des versions non sécurisées de sites Web. Lorsque vous cliquez sur un tel lien, les navigateurs se connectent traditionnellement au site Web en utilisant le protocole HTTP non sécurisé.



Compte tenu de la très haute disponibilité du HTTPS, Mozilla pense qu'il est temps de laisser la possibilité à ses utilisateurs de choisir de toujours utiliser HTTPS. C'est pourquoi l'éditeur a créé le mode HTTPS-Only, qui garantit que Firefox n'effectue aucune connexion non sécurisée sans l'autorisation de l'internaute. Lorsque vous activez le mode HTTPS-Only, Firefox essaie d'établir une connexion entièrement sécurisée avec le site Web que vous visitez.



Que vous cliquiez sur un lien HTTP ou que vous saisissiez manuellement une adresse HTTP, Firefox utilisera HTTPS à la place.



Une fois que le mode HTTPS-Only est activé, vous pouvez naviguer sur le Web comme vous le faites toujours, avec la certitude que Firefox mettra à niveau les connexions Web pour être sécurisées chaque fois que possible et vous protéger par défaut. Pour le petit nombre de sites Web qui ne prennent pas encore en charge HTTPS, Firefox affichera un message d'erreur expliquant le risque de sécurité et vous demandant si vous souhaitez ou non vous connecter au site Web via HTTP. Voici à quoi ressemble le message d'erreur:





Il peut également arriver, rarement, qu'un site Web lui-même soit disponible via HTTPS, mais les ressources du site Web, telles que des images ou des vidéos, ne soient pas disponibles via HTTPS. Par conséquent, certaines pages Web peuvent ne pas avoir l'air correctes ou peuvent ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, vous pouvez désactiver temporairement le mode HTTPS-Only pour ce site en cliquant sur l'icône représentant un cadenas dans la barre d'adresse.





Télécharger Firefox



