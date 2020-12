You.com, le moteur de recherche concurrent de DuckDuckGo, est désormais disponible en accès anticipé A annoncé son créateur Richard Socher, ancien ingénieur chez Salesforce 0PARTAGES 13 0 Google est le leader incontesté du marché des moteurs de recherche, mais il y a encore beaucoup de place pour les quelques individus qui cherchent des alternatives, et aujourd'hui un nouveau concurrent a fait son apparition.



You.com est un nouveau moteur de recherche créé par Richard Socher, ancien chef scientifique de Salesforce.com.



"Nous sommes en train de construire you.com. Vous pouvez déjà y aller aujourd'hui. Et c'est un moteur de recherche de confiance. Nous voulons travailler à ce qu'il y ait plus de confiance dans les clics et moins de "clickbait" sur Internet", a-t-il déclaré.



Le teaser du site le déclare :



"You.com vous aide à trouver ce que vous cherchez plus rapidement que jamais. Nous privilégions les résultats réels par rapport au contenu et aux publicités payantes afin que vous puissiez vous fier à l'intégrité de nos résultats. Une toute nouvelle interface vous permettra d'accéder plus rapidement au contenu que vous recherchez et de créer votre propre base de connaissances".





Ils affirment également améliorer la protection de la vie privée, les résumés d'IA et les outils de recherche et d'achat.



"La chose la plus importante que nous puissions faire dans nos vies actuellement est de construire un moteur de recherche fiable avec l'IA et des super-pouvoirs de traitement du langage naturel pour aider chacun à prendre les différentes décisions complexes de sa vie, en commençant par les achats de produits complexes, mais en étant aussi général dès le départ", a-t-il déclaré.



M. Socher a de l'expérience dans ce domaine, puisqu'il a participé à la construction de la plateforme d'intelligence artificielle Einstein pour Salesforce.com.



M. Socher pense que les enquêtes antitrust en cours contre Google créeront une ouverture sur le marché que You.com pourra combler, et affirme qu'ils prévoient de ne pas compter sur les annonces pour financer l'entreprise.



"Je pense que beaucoup de choses que Google [a faites] ... avec l'antitrust qui se profile, il sera un peu plus difficile pour eux de s'en sortir sur une base continue", a-t-il déclaré.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ce nouveau moteur de recherche ?



"Et c'est un moteur de recherche de confiance."



C'est génial ça...



tout ce qui permet de casser le monopol de google est une bonne chose, bien qu'il y ait quelques "petites" alternatives a google, pour le moment, rien ne vient ebranler google... lui, peut-etre ?