Firefox 84 est la dernière version du navigateur à prendre en charge Adobe Flash Et utilise désormais des techniques plus modernes pour allouer de la mémoire partagée sur Linux 5PARTAGES 4 0 Mozilla a annoncé la disponibilité de Firefox 84. Mozilla rappelle que Firefox 84 est la dernière version à prendre en charge Adobe Flash. Aucun paramètre ne sera disponible pour réactiver la prise en charge de Flash dans les prochaines versions.



Firefox 84 s'accompagne de son lot de nouveautés. Passons quelques-unes en revue :



Prise en charge des appareils macOS



Firefox 84 signe la prise en charge native des appareils macOS construits avec des processeurs Apple Silicon qui « apporte des améliorations de performances spectaculaires par rapport à la version non native livrée dans Firefox 83 », selon les évaluations de Mozilla : Firefox se lance plus de 2,5 fois plus vite et les applications Web sont désormais deux fois plus réactives (selon le test SpeedoMeter 2.0).



Si vous utilisez un Mac équipé de la puce Apple, vous devez quitter complètement Firefox et le redémarrer après la mise à jour vers la version 84 ou supérieure, afin que Firefox puisse fonctionner sur la nouvelle architecture qui offre de meilleures performances et une meilleure autonomie.



Après la mise à jour vers la version 84 ou supérieure de Firefox à partir d’une ancienne version :

Allez dans le menu Firefox en haut de votre écran. Selectionnez Quittez Firefox

Lorsque vous ouvrez Firefox de nouveau, vous serez sur la nouvelle architecture.

Vous pouvez également confirmer que vous utilisez la version pour puce Apple de Firefox si vous saisissez about:support dans la barre d’adresse et que Rosetta Translated est indiqué comme false .





WebRender est déployé sur macOS Big Sur



WebRender est un système de rendu bidimensionnel (2D) écrit en Rust pour les navigateurs qui utilise une carte graphique pour afficher des pages Web au lieu d'un processeur. L'utilisation de ce moteur basé sur GPU permet des animations plus fluides, un rendu de page plus rapide, des effets visuels spéciaux, ainsi que des dégradés complexes.



Mozilla a commencé à déployer le moteur de rendu 2D basé sur GPU WebRender dans Firefox 67 pour un groupe limité d'utilisateurs. Après avoir étendu la prise en charge de WebRender à davantage d'ordinateurs portables Windows 10 avec la sortie de Firefox 77, WebRender a été également disponible sur les appareils Windows 10 avec un processeur graphique Intel avec Firefox 78. Avec Firefox 79, WebRender a été disponible sur les appareils Windows 10 avec un processeur graphique AMD. Avec Firefox 84, WebRender a été déployé sur MacOS Big Sur, les appareils Windows avec GPU Intel Gen 6 et les ordinateurs portables Intel exécutant Windows 7 et 8. De plus, Mozilla va publier pour la première fois un pipeline de rendu accéléré pour les utilisateurs de Linux / GNOME / X11!



Techniques pour allouer de la mémoire partagée sur Linux



Firefox utilise désormais des techniques plus modernes pour allouer de la mémoire partagée sur Linux, améliorer les performances et augmenter la compatibilité avec Docker.



Fin de la prise en charge de Flash



« Firefox mettra fin à la prise en charge d’Adobe Flash dans Firefox à la fin de l’année 2020, comme annoncé dès 2017. Adobe et les autres navigateurs vont également mettre fin à la prise en charge de Flash en janvier et travaillent ensemble pour assurer une transition en douceur pour tous et toutes.



« La version 84 de Firefox sera la toute dernière version à prendre en charge Flash. La version 85 de Firefox (date de sortie : 26 janvier 2021) sera livrée sans prise en charge de Flash, améliorant nos performances et la sécurité. Il n’y aura pas de paramètre pour réactiver la prise en charge de Flash ».



Mozilla a donné des réponses à des questions qui sont revenues plusieurs fois. L'une d'elles était Passer à un autre navigateur me permettra-t-il d’utiliser Flash ? « Non. Adobe et les autres éditeurs de navigateur vont aussi mettre fin à la prise en charge de Flash fin 2020. Même si vous installez une version de Firefox plus ancienne, le plugin Flash lui-même cessera de charger le contenu Flash après le 12 janvier 2021. Consultez la page d’information sur la fin de vie de Flash Player d’Adobe pour davantage des détails ».



Une autre était Que faire si je continue à dépendre du contenu Flash ? « Pour les entreprises clientes qui ont besoin d’aide pour la transition de leur contenu Flash vers d’autres technologies prises en charge ou qui ont besoin d’une prise en charge de la licence de Flash Player après 2020, contactez le partenaire officiel d’Adobe pour la distribution de licences, HARMAN, pour plus d’informations sur leurs offres de prises en charge commerciale ».



Corrections de bogues



Firefox 84 est livré avec des corrections de bogues, notamment :

(CVE-2020-16042) les opérations sur un BigInt auraient pu entraîner l'exposition de la mémoire non initialisée : lorsqu'un BigInt était décalé vers la droite, il était possible de lire la mémoire non initialisée. Ce bogue a été marqué comme étant critique

lorsqu'un BigInt était décalé vers la droite, il était possible de lire la mémoire non initialisée. Ce bogue a été marqué comme étant critique (CVE-2020-26971) dépassement de la mémoire tampon du tas dans WebGL : Certaines valeurs de blit fournies par l'utilisateur n'étaient pas correctement contraintes, entraînant un débordement de la mémoire tampon du tas sur certains pilotes vidéo. Ce bogue a été marqué comme étant sévère.

Certaines valeurs de blit fournies par l'utilisateur n'étaient pas correctement contraintes, entraînant un débordement de la mémoire tampon du tas sur certains pilotes vidéo. Ce bogue a été marqué comme étant sévère. (CVE-2020-26975) des applications malveillantes sur Android auraient pu inciter Firefox pour Android à envoyer des en-têtes arbitraires spécifiés par l'attaquant : Lorsqu'une application malveillante installée sur l'appareil de l'utilisateur diffusait une Intent à Firefox pour Android, des en-têtes arbitraires auraient pu être spécifiés, conduisant à des attaques telles que l'abus d'autorité ambiante ou la fixation de session. Ce problème a été résolu en n'autorisant que certains en-têtes sûrs. Bien entendu, ce problème n'affecte qu'Android et aucun autre système d'exploitation. Il a été marqué comme étant modéré.

Firefox 84 pour entreprise



Corrections de bogues



Les problèmes ci-dessous ont été réglés :

La stratégie WebsiteFilter ne bloquait pas l’affichage du code source des sites web bloqués.

Dans certains cas, s’il y avait une erreur à l’installation d’une extension via une stratégie, les autres extensions ne s’installaient pas.

Sous Windows, le désinstalleur ne demande plus de permission à l’UAC (contrôle du compte de l’utilisateur) si ce n’est pas nécessaire.

La stratégie Preferences a été mise à jour pour prendre en charge les préférences commençant par spellchecker. et pdfjs .



Côté développeurs



Le panneau Réseau est maintenant capable de gérer les plantages inattendus et de rendre des détails de débogage utiles tels qu'une trace de pile associée. Les utilisateurs peuvent également facilement déposer un rapport de bogue en cliquant sur le lien disponible pour aider à améliorer la stabilité de l'outil.





Le panneau d'accessibilité comprend désormais une option permettant d'afficher les éléments dans leur ordre de tabulation afin d'aider les développeurs à voir quels éléments sont sélectionnables lors de la tabulation et dans quel ordre.



Voici d'autres changements pour les développeurs :

Outils : l'inspecteur d'accessibilité de Firefox prend désormais en charge l'affichage de l'ordre des onglets du clavier sur une page Web. Cela fournit une meilleure vue d'ensemble de la façon dont la page sera parcourue à l'aide du clavier que de simplement parcourir les liens.

l'inspecteur d'accessibilité de Firefox prend désormais en charge l'affichage de l'ordre des onglets du clavier sur une page Web. Cela fournit une meilleure vue d'ensemble de la façon dont la page sera parcourue à l'aide du clavier que de simplement parcourir les liens. CSS : Mozilla a ajouté le support de la pseudo-classe :not()

Mozilla a ajouté le support de la pseudo-classe JavaScript : Les formats de date / heure personnalisés spécifiés comme options pour le constructeur Intl.DateTimeFormat() peuvent désormais inclure fractionalSecondDigits - le nombre de chiffres utilisés pour représenter des fractions de seconde.

Les formats de date / heure personnalisés spécifiés comme options pour le constructeur peuvent désormais inclure - le nombre de chiffres utilisés pour représenter des fractions de seconde. Sécurité : Firefox s'assure désormais que les URL localhost (telles que http://localhost/ et http://dev.localhost/) font référence à l'interface de bouclage de l'hôte local (par exemple, http://127.0.0.1). En conséquence, les ressources chargées depuis localhost sont désormais supposées avoir été livrées en toute sécurité et ne seront pas non plus traitées comme du contenu mixte.

Firefox s'assure désormais que les URL (telles que http://localhost/ et http://dev.localhost/) font référence à l'interface de bouclage de l'hôte local (par exemple, http://127.0.0.1). En conséquence, les ressources chargées depuis sont désormais supposées avoir été livrées en toute sécurité et ne seront pas non plus traitées comme du contenu mixte. API :

Mozilla a ajouté le support de l'interface PerformancePaintTiming de l'API Paint Timing. La méthode Navigator.registerProtocolHandler() n'accepte plus que deux paramètres : scheme et url . title a été supprimé



Télécharger Firefox 84



