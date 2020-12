Le CMS WordPress est désormais utilisé sur 39,5 % des sites web, seuls 38,4 % des sites Web n'utilisent pas un CMS Selon les statistiques de W3Techs 0PARTAGES 6 0 Quels sont vos CMS préférés ? WordPress est un système de gestion de contenu (SGC ou content management system (CMS) en anglais) gratuit, libre et open-source. Ce logiciel écrit en PHP repose sur une base de données MySQL et est distribué par la fondation WordPress.org. Les fonctionnalités de WordPress lui permettent de créer et gérer différents types de sites Web : site vitrine, site de vente en ligne, site applicatif, blog, portfolio, site institutionnel, site d'enseignement, etc.



Le baromètre W3Techs indique que l'utilisation du CMS WordPress continue de croître : le CMS est désormais utilisé sur 39,5 % des sites web dans le monde à la date du 29 décembre 2020.



W3Techs explore les dix premiers millions de sites Web déterminés par le service de classification Alexa d'Amazon et cherche à déterminer les technologies qu'ils exploitent. Des rapports détaillés sont vendus sur ses découvertes. Mais W3Techs propose également des données publiques sur ses résultats. Ceux-ci sont généralement proposés sous la forme d'un diagramme qui vient montrer les pourcentages de sites Web utilisant divers systèmes de gestion de contenu.



Cette fois-ci, W3Techs a proposé des statistiques annuelles allant de 2011 à 2020.



Dès le départ, il est indiqué que le 29 décembre 2020, 38,4 % de sites n'utilisent pas de CMS. L'information est intéressante car le 1er janvier de la même année, le pourcentage de sites n'utilisant pas de CMS était supérieur au pourcentage de sites utilisant WordPress (43,1% et 35,4% respectivement).





Shopify, qui était encore à la troisième place au début de l'année, est désormais en seconde position avec 3,2 % de parts d'utilisation. Joomla est descendu à la troisième place avec 2,2 % de parts d'utilisation. Drupal, quant à lui, a conservé sa quatrième position avec 1,5 % de part d'utilisation.



La rançon de la gloire



WordPress a été la cible d'attaques en 2020.



Des chercheurs découvrent des failles critiques dans trois plugins WordPress utilisés sur plus de 400 000 sites Web



De graves vulnérabilités ont été découvertes par des chercheurs dans trois plugins WordPress à savoir InfiniteWP Client, WP Time Capsule et WP Database Reset. Pour les deux premiers, il s'agit d'un bogue permettant facilement à n'importe quel utilisateur d'accéder à un compte administrateur. Pour WP Database Reset, la faille autorise à tous les utilisateurs authentifier de réinitialiser toutes les tables de la base de données ou de bénéficier des privilèges administratifs.



Marc-Alexandre Montpas, chercheur chez Web Sucuri, explique dans un billet que « des vulnérabilités logiques comme celles observées dans cette récente divulgation peuvent entraîner de graves problèmes pour les applications et composants Web. Ces failles peuvent être exploitées pour contourner les contrôles d'authentification - et dans ce cas, se connecter à un compte administrateur sans mot de passe ».



Le 7 janvier, l'entreprise WebARX, spécialisée en cybersécurité a alerté Revmakx, le développeur de InfiniteWP Client et WP Time Capsule, sur la présence de failles critiques permettant à n'importe qui d'accéder à un compte administrateur sans aucune information d'identification. Ainsi, des malfaiteurs auraient pu supprimer du contenu, ajouter de nouveaux comptes et exécuter d'autres tâches malveillantes. D'ailleurs, le problème est très important au vu du nombre de sites utilisant les deux plugins : 300 000 pour InfiniteWP Client et 30 000 pour WP Time Capsule.



« Du fait de la nature de la vulnérabilité, le contournement de l'authentification est rendu possible grâce à une erreur logique dans le code [de WP Database Reset], qui ne produit pas de réaction suspecte des pare-feux. Il peut donc être difficile de trouver et de déterminer d'où viennent ces problèmes », reconnaît Revmakx.



Une campagne d'attaques massives cible 900 000 sites WordPress en une semaine



En mai, de nouvelles vulnérabilités dans Wordpress ont permis aux pirates informatiques de lancer une campagne d'attaques massives contre plus de 900 000 sites WordPress. Les auteurs des attaques cherchaient à rediriger les visiteurs vers des sites malveillants ou à installer une porte dérobée si un administrateur était connecté, d'après un rapport publié par la société de sécurité WordPress Defiant. Selon Defiant, son équipe de renseignements sur les menaces avait détecté, au cours du mois d'avril, plus de 24 000 adresses IP distinctes envoyant des requêtes correspondant à ces attaques.



D'après la charge utile, la majorité de ces attaques semblent être causées par un seul attaquant. C'est à partir du 28 avril 2020 que l'équipe de Defiant a observé une augmentation soudaine des attaques ciblant les vulnérabilités Cross-Site Scripting (XSS). Ces attaques ont continué à prendre de l'ampleur au cours des jours suivants pour atteindre plus de 20 millions d'attaques contre plus d'un demi-million de sites Web.



Dans son rapport, Ram Gall, responsable de l'assurance qualité chez Defiant, a déclaré que les attaquants se sont surtout concentrés sur l'exploitation des vulnérabilités XSS dans des plugins qui ont reçu une correction il y a des mois ou des années et qui avaient été visés par d'autres attaques. Cependant, après une enquête plus approfondie, Defiant a découvert que cet acteur de la menace s'attaquait également à d'autres vulnérabilités, principalement des vulnérabilités plus anciennes permettant de modifier l'URL d'origine d'un site vers le même domaine que celui utilisé dans la charge utile XSS afin de rediriger les visiteurs vers des sites malveillants.



Selon le rapport du fabricant du plugin de sécurité Wordfence, la majorité de ces attaques tentent d'insérer un JavaScript malveillant situé à l'adresse count[.]trackstatisticss[.]com/stm dans un site Web dans l'espoir qu'il sera exécuté par le navigateur d'un administrateur. Dans certains cas, ces tentatives incluent l'URL du script malveillant, tandis que dans d'autres, elles s'appuient sur String.fromCharCode pour masquer l'emplacement du script injecté. Selon Defiant, les premières itérations de ces attaques semblent avoir utilisé ws[.]stivenfernando[.]com/stm comme charge utile malveillante.



Si le JavaScript injecté est exécuté par le navigateur d'un administrateur qui est connecté, le code tente d'injecter une porte dérobée PHP dans le fichier d'en-tête du thème avec un autre JavaScript. La porte dérobée reçoit alors une autre charge utile et la stocke dans l'en-tête du thème pour tenter de l'exécuter à nouveau. « Cette méthode permettrait à l'attaquant de garder le contrôle du site », a expliqué Gall. « Si la cible n'est pas connectée, et n'est pas sur la page de connexion, le script est redirigé vers une URL malveillante », a-t-il ajouté.





Le script de vérification si la victime a des cookies de connexion WordPress

De cette façon, l'attaquant pourrait passer à une autre charge utile qui pourrait être un Webshell, un code qui crée un administrateur malveillant ou pour supprimer le contenu du site entier.



Les hackers exploitent une faille critique affectant plus de 350 000 sites WordPress



En septembre, des pirates ont exploité activement une vulnérabilité qui leur permettait d'exécuter des commandes et des scripts malveillants sur des sites web utilisant File Manager (gestionnaire de fichiers), un plugin WordPress avec plus de 700 000 installations actives, ont déclaré des chercheurs. L’annonce des attaques est arrivée quelques heures après que la faille de sécurité ait été corrigée.



Les attaquants ont utilisé cet exploit pour télécharger des fichiers contenant des webshells cachés dans une image. De là, ils disposaient d'une interface pratique qui leur permettait d'exécuter des commandes dans plugins/wp-file-manager/lib/files/, le répertoire où se trouve le plugin de File Manager. Bien que cette restriction empêche les pirates d'exécuter des commandes sur des fichiers en dehors du répertoire, les pirates peuvent être en mesure d'infliger des dommages plus importants en téléchargeant des scripts qui peuvent effectuer des actions sur d'autres parties d'un site vulnérable.



NinTechNet, une entreprise de Bangkok spécialisée dans la sécurité des sites web, a été l'une des premières à signaler les attaques en ligne. Selon sa publication, un pirate informatique exploitait la vulnérabilité pour télécharger un script intitulé hardfork.php et l'utilisait ensuite pour injecter du code dans les scripts WordPress /wp-admin/admin-ajax.php et /wp-includes/user.php.





Dans un courriel, Jérôme Bruandet, PDG de NinTechNet, a écrit : « Il est un peu trop tôt pour en connaître l'impact, car lorsque nous avons pris connaissance de l'attaque, les pirates informatiques essayaient simplement d'ouvrir des sites web par des moyens détournés. Cependant, une chose intéressante que nous avons remarquée est que les attaquants injectaient du code pour protéger par mot de passe l'accès au fichier vulnérable (connector.minimal.php) afin que d'autres groupes de pirates ne puissent pas exploiter la vulnérabilité sur les sites déjà infectés. Toutes les commandes peuvent être exécutées dans le dossier /lib/files (créer des dossiers, supprimer des fichiers, etc.), mais le plus important est qu'ils peuvent également télécharger des scripts PHP dans ce dossier, puis les exécuter et faire ce qu'ils veulent sur le blog ».



« Pour l'instant, ils téléchargent "FilesMan", un autre gestionnaire de fichiers souvent utilisé par les pirates. Celui-ci est très obscurci. Dans les prochaines heures et les prochains jours, nous verrons exactement ce qu'ils feront, car s'ils ont protégé le fichier vulnérable par un mot de passe pour empêcher d'autres pirates d'exploiter la vulnérabilité, il est probable qu'ils s'attendent à revenir visiter les sites infectés », poursuit-il.



Wordfence, une autre entreprise de sécurité de sites web, a déclaré dans un billet de blog avoir bloqué plus de 450 000 tentatives d'exploitation en quelques jours. Le billet indique que les attaquants ont tenté notamment de pénétrer dans différents fichiers probablement dans le but d'identifier des sites vulnérables et, en cas de succès, d'injecter un fichier malveillant par la suite. Dans certains cas, ces fichiers étaient vides. Les fichiers téléchargés portaient des noms tels que hardfork.php, hardfind.php et x.php.



« Un tel plugin de gestion de fichiers permettrait à un attaquant de manipuler ou de télécharger les fichiers de son choix directement à partir du tableau de bord de WordPress, ce qui lui permettrait d'augmenter ses privilèges une fois dans la zone d'administration du site », a écrit Chloe Chamberland, chercheur au sein de la société de sécurité Wordfence, dans un billet de blog. « Par exemple, un attaquant pourrait accéder à la zone d'administration du site en utilisant un mot de passe compromis, puis accéder à ce plugin et télécharger une coquille web pour faire une nouvelle énumération du serveur et éventuellement intensifier son attaque en utilisant un autre exploit », ajoute-t-elle.



Source :



