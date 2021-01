Lancer le navigateur Firefox ; saisir about:config dans la barre d’adresse ; rechercher browser.ssb.enabled en saisissant ssb dans la barre d’adresses et remplacer la valeur correspondante par « true » en double-cliquant sur false ;une fois cette étape achevée, redémarrez Firefox ; Ouvrez n’importe quel site Web dans la barre d’adresse et cliquez sur le menu Action de la page, puis sélectionnez « Use This Site in App Mode » Le site s’ouvrira dans une fenêtre autonome sans barre d’adresses.







Si vous souhaitez développer une application qui touchera à la fois les plateformes web, mobiles et de bureau, plusieurs options s’offrent à vous. Dans un premier temps, vous pouvez développer une application native pour chaque plateforme, ce qui permettra à l’application de tirer profit des ressources propres à chaque plateforme, mais aura comme inconvénient d’être plus exigeant en termes de maintenance pour chaque système. Il est également possible d’utiliser des outils multiplateformes pour coder une seule fois l’application et la déployer sur plusieurs plateformes. Le risque dans ce cas est que majoritairement, elle ne fonctionnera pas de manière native sur les systèmes, mais s’appuiera sur des outils pour fonctionner, ce qui pourrait avoir un impact sur ses performances sans parler du fait qu’elle pourrait ne pas être à même d’exploiter efficacement toutes les ressources de chaque système. Par contre, l’avantage avec une telle démarche est de pouvoir la maintenir facilement. Une troisième option offerte est de développer une application web et d’intégrer une option pour l’installer sur les systèmes mobiles et de bureau en tant qu’applications web progressives (ou Progressive Web App en anglais abrégé PWA).Sous le terme applications web progressives, il faut entendre par là des applications web qui utilisent des API et des fonctionnalités du navigateur pour apporter une expérience utilisateur de type native aux applications web multiplateformes. Pour la rendre disponible auprès des utilisateurs, il faut que la PWA soit au moins livrée de manière sécurisée (HTTPS), utilise un ou plusieurs service workers et dispose d’un manifeste de l’application web. Une fois la PWA disponible, l’utilisateur peut l’installer sur son appareil mobile ou son ordinateur afin de l’utiliser dans une fenêtre sans barre d’adresse comme une application native. Toutefois, concevoir une PWA ne signifie pas qu’elle sera disponible pour installation dans tous les navigateurs sur toutes les plateformes. En effet, si un navigateur ne prend pas en charge les PWA, l’option d’installation ne sera pas disponible dans le navigateur.Depuis plusieurs années, Chrome prend en charge les PWA dans son navigateur. Edge en fait de même. Sur Android, Firefox prend également en charge les PWA. Mais pour les ordinateurs, Firefox a implémenté une fonctionnalité similaire aux PWA nommée site-specific browsers (abrégée SSB). Une fois activé et exécuté, SSB permet aux sites Web de s’exécuter dans leurs propres fenêtres, comme une application de bureau sans barre d’adresses, boutons de navigation ou autre encombrement. Cette fonctionnalité qui n’a jamais passé le cap de la version stable a depuis longtemps été cachée dans les entrailles du navigateur. Pour l’activer, vous devez suivre les étapes suivantes :Mais depuis deux mois environ, les mainteneurs du navigateur Firefox ont annoncé qu’ils allaient supprimer SSB à partir de Firefox 86. Comme raisons, les techniciens de Mozilla avancent que la fonctionnalité a de multiples bugs connus et coûte du temps en termes de tri des bogues. Ils ajoutent que cette fonctionnalité n’a jamais été disponible que via un préfixe caché et soutiennent également que « des recherches sur les utilisateurs ont révélé peu ou pas d’avantages perçus pour la fonctionnalité ». Pour toutes ces raisons, l’équipe de développement de Firefox a décidé de ne plus poursuivre le développement de cette fonctionnalité. Aussi bien que les mainteneurs auraient pu simplement rendre la fonctionnalité obsolète, ils ont décidé de la supprimer entièrement afin que « cela n’envoie pas un mauvais signal indiquant qu’il s’agit d’une fonctionnalité prise en charge », si elle restait présente dans Firefox.Si les développeurs de Firefox semblent convaincus du choix de cette décision, il n’en est pas de même pour de nombreux utilisateurs qui appellent la fondation à revoir cette décision. Pour beaucoup d’utilisateurs, quel que soit le nom qu’on pourrait lui donner (Fake App, PWA, SSB…), le fait que cette fonctionnalité est manquante dans Firefox pourrait repousser plus d’un utilisateur. D’autres utilisateurs remettent en cause les études qui ont montré que les utilisateurs ne perçoivent pas d’avantages par rapport à cette fonctionnalité et qui ont conduit à l’adoption de cette décision. Pour d’autres encore, c’est plutôt le fait de supprimer cette fonctionnalité qui renvoie un mauvais signal. Ils ajoutent qu’il serait plutôt intéressant de consacrer un peu de temps pour parfaire la fonctionnalité et la rendre disponible en version stable dans Firefox que de la supprimer entièrement. Concernant cette dernière proposition, l’équipe de Firefox explique que « même si quelqu’un proposait volontairement un correctif qui complète la mise en œuvre de la fonctionnalité SSB », les mainteneurs de Firefox devraient consacrer des ressources pour l’examiner et ce qui engendrerait également des coûts de maintenance continus. Aussi, avec des ressources limitées, l’équipe déclare qu’elle ne peut pas se permettre de les dépenser sur des tâches qui semblent avoir moins d’impact sur sa mission. Et pour ajouter le comble à la peine des utilisateurs désireux d’utiliser cette fonctionnalité, Dave Townsend, l’ingénieur logiciel de Firefox, affirme « qu’il n’y a actuellement aucun plan pour le support des PWA dans Firefox ». Au regard de cette décision, nombreux sont les utilisateurs qui envisagent de conserver ou passer à Chrome/Edge à cause de l’absence de cette fonctionnalité. En attendant, SSB est toujours pris en charge dans Firefox 85.Source : Bugzilla Que pensez-vous de la suppression de SSB dans Firefox ? Bonne ou mauvaise décision ?Pensez-vous que cette décision aura un impact significatif sur la part de marché Firefox ?