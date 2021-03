Incendie du 9 au 10 mars sur le site d'OVHcloud à Strasbourg

Un important incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mars sur les installations d'OVHCloud à Strasbourg. Un incident déplorable qui a mis hors ligne environ 3,6 millions de sites Web répartis sur 464 000 domaines distincts. Octave Klaba n'a pas tardé à faire une sortie vidéo pour présenter ses excuses et expliquer à ses clients ce qui aurait déclenché le feu. On retient surtout que le patron d'OVHCloud a promis tirer des enseignements de ce sinistre et tout faire désormais pour qu'une telle situation « n'arrive plus jamais ».Tout juste après la promesse d'Octave Klaba, un nouvel incendie aurait été une situation vraiment embarrassante, surtout que le plan de redémarrage des datacenters de Strasbourg n'était pas encore terminé. Heureusement, la situation a rapidement été maitrisée. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Mais OVHcloud rassure que le feu n'a pas eu le temps d'éclater, il y a eu juste beaucoup de fumée. Vu le nouvel incident, le plan de reprise annoncé après l'incendie du 9 au 10 mars a été suspendu, le temps de voir plus clair dans cette affaire.« Dès que les fumées ont été détectées, nos équipes ont été alertées et nous avons immédiatement coupé l'alimentation des datacenters SBG 1 et SBG 4 », explique une responsable de l'entreprise. Et d'ajouter : « Nous avons pris la décision d'évacuer SBG 1 et d'interrompre les opérations de la nuit. Toutes les équipes mobilisées sur SBG 3 et SBG 4 sont rentrées chez elles. »Comme l'explique Octave Klaba dans une série de tweets, la fumée a envahi une salle dans le datacenter SBG 1. Elle venait de batteries stockées dans un local non utilisé. Les batteries elles-mêmes n'étaient ni utilisées ni alimentées.Les causes de ce nouvel incident sur ces batteries non utilisées restent encore inconnues.