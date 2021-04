Pourquoi Wix s'attaque-t-il au géant des CMS Wordpress ?









Mullenweg : Wix n'en est pas à sa première tentative









WordPress est le géant des systèmes de gestion de contenu (CMS), avec une part de marché de 64,7 % et selon W3Techs, il est utilisé dans une certaine mesure par 40,9 % des sites Web actifs dans le monde. Wix, en revanche, ne détient qu'une part de marché de 2,4 %, ce qui est suffisant pour le placer en cinquième position, derrière Squarespace, mais au-dessus de Drupal. Cependant, l'hébergeur Wix mènerait apparemment une campagne énigmatique pour tenter de conquérir les clients de WordPress en entreprenant des actions que Matt Mullenweg a qualifiées de "sales coups" dans un billet de blogue mercredi.« Wix est maintenant certain que la meilleure façon de gagner en pertinence est d'attaquer la communauté open source de WordPress dans un ensemble de publicités étranges. Ils ne sont même pas capables de trouver des concepts originaux pour des publicités offensives, et ont essayé d'imiter les publicités Mac vs PC d'Apple, mais en personnifiant de manière insipide la communauté WordPress comme un père absent et ivre lors d'une séance de thérapie », a écrit Mullenweg dans son article pour dénoncer les agissements de Wix. Selon Mullenweg, les faits remontent à l'année dernière.Fin décembre 2020, Wix a envoyé un message sur Twitter à un groupe de personnes qu'il considère comme des "influenceurs de l'industrie technologique", sollicitant leurs adresses afin de leur livrer une boîte contenant un cadeau surprise. « Au cours des derniers mois, mon équipe et moi-même avons travaillé sur un nouveau concept innovant. Nous avons présenté ce concept dans une boîte gratuite et sans engagement que nous aimerions partager avec vous, l'un de nos influenceurs sélectionnés dans le secteur de la technologie », lit-on dans le message envoyé par Wix sur Twitter.« Je sais que les informations que je vous ai fournies sont basiques, mais la raison en est que je ne veux pas gâcher votre expérience (et soyons honnêtes, quoi de plus amusant que d'être surpris pendant les vacances ?) ». Le plus étrange, c'est que le cadeau portait la mention "Yours, WP", alors que l'expéditeur était Wix. À la réception, les destinataires devaient scanner un code QR pour visionner une vidéo d'une minute dans laquelle un homme joue le rôle d'un "WordPress" personnifié et fait des déclarations étranges. Beaucoup racontent que le message de la vidéo les a "choqués".« Apparemment, Wix a lancé une campagne pour me dénigrer. Je veux juste que vous sachiez que c'est une fausse nouvelle, complètement bidon. Ils répandent juste des mensonges parce qu'ils sont jaloux de notre relation », disait le personnage mis en scène dans la courte vidéo. Le cadeau a semé la confusion, des destinataires pensant qu'ils venaient de WordPress et d'autres étant simplement perplexes. « C'est définitivement flippant et je ne serais pas surpris que certains avocats considèrent cela comme une violation de la propriété intellectuelle. Cela ne me donne pas du tout envie de les utiliser », a déclaré un certain Michael Torbert.Le message de la vidéo n'est pas clair et elle se termine par quelques coups de gueule faisant référence à la "mémoire épuisée" et à la part de marché de WordPress. Quelques personnes ont perçu la vidéo comme étant "impertinente" et "humoristique". Aaron Campbell, contributeur de WordPress, l'a trouvée "rébarbative". « La vidéo s'en prend bizarrement à WordPress, mais l'ensemble de l'impression générale est un peu louche/salissante. Ce n'est pas une bonne image pour Wix à mon avis », a déclaré Campbell après avoir reçu le casque expédié par la poste.« Je pense que ça m'aurait convenu s'il n'était pas signé 'De WP' et 'Bien à vous, WP'. Le temps de regarder la vidéo, j'avais déjà ce mauvais goût dans la bouche », a-t-il ajouté. Certaines personnes ont spéculé qu'il pourrait s'agir du premier acte d'une étrange saga marketing de Wix visant WordPress. D'autres étaient convaincus par inadvertance que les écouteurs provenaient en fait de WordPress, puisque la publicité utilise la marque de WordPress dans la vidéo. Il s'agit peut-être d'une violation de la politique de marque de la Fondation WordPress, mais cela n'a pas encore été confirmé.Le nom de Wix n'apparaît nulle part dans le message, sauf sur l'étiquette d'expédition. Cela dit, ce n'est pas la première fois que WordPress et Wix sont en désaccord. En 2016, Mullenweg a interpellé Wix pour avoir copié le code GPL de l'application mobile WordPress et l'avoir distribué dans son application propriétaire. L'ensemble de l'application était ainsi en violation de la GPL. Au lieu de se conformer à la GPL, Wix a répondu en supprimant le code sous licence GPL et en forkant la bibliothèque originale sous licence MIT sur laquelle le code de l'application mobile WordPress était construit.Le fork a été remis sous licence sous une modification jugée "absurde" du MIT qui interdit la redistribution du code sous toute licence copyleft. En octobre 2020, W3Techs révélait que Wix a dépassé Drupal et est devenu le 4e CMS le plus populaire. Depuis lors, Squarespace s'est développé pour dépasser Wix, repoussant le CMS à la 5e place avec 2,4 % du marché. Certains estiment qu'il est tout à fait naturel que Wix veuille cibler WordPress, le leader du marché avec 40,9 %. Cependant, la stratégie consistant à dénaturer WordPress, tout en envoyant des écouteurs à des utilisateurs et contributeurs influents, laisse perplexe et peu recommandable.Tout cela est plutôt étrange et Mullenweg a émis l'hypothèse que l'entreprise « essayait de nous provoquer pour que nous répondions ». « Je ne peux pas dire si le fait d'essayer d'obtenir une lettre de cessation et de désistement fait partie de leur stratégie pour essayer d'attirer la presse. Un comportement contraire à l'éthique et de mauvais goût de la part d'une entreprise contraire à l'éthique et de mauvais goût », a déclaré Mullenweg. Il a noté que Wix n'est pas seulement une source fermée, mais qu'il manque également tout moyen pour les utilisateurs d'exporter du contenu.« Philosophiquement, je crois en l'open source », a déclaré Mullenweg. « Et si WordPress ne vous convient pas, il existe d'autres grandes communautés open source comme Drupal, Joomla, Jekyll et Typo3. Nous entretenons également d'excellentes relations avec certains de nos concurrents propriétaires, et j'ai un immense respect pour les équipes de Shopify et Squarespace, et même si nous sommes en concurrence, je les ai toujours vus opérer avec intégrité et je les recommanderais sans hésiter », a confié Mullenweg.Source : Matt Mullenweg Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du comportement de Wix vis-à-vis de Wordpress ?Utilisez-vous l'un de ces deux CMS ? Si oui, pour quel cas d'utilisation l'utilisez-vous ?Pensez-vous que Wix est coupable d'une violation de la politique de marque de la Fondation WordPress ?