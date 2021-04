Chargez about :config dans la barre d'adresse de Firefox.

dans la barre d'adresse de Firefox. Confirmez que vous serez prudent.

Recherchez network.ftp.enabled .

. Définissez la valeur sur TRUE en double-cliquant sur la ligne ou en cliquant avec le bouton gauche sur l'icône de bascule.

Fin mars 2020, Mozilla a annoncé on intention de supprimer le support du protocole FTP de Firefox, un protocole que l'éditeur a commencé à déprécier depuis la sortie de Firefox 61. Une option pour désactiver le support du FTP dans Firefox a été ajoutée en 2018 par Mozilla, mais le flag n’a jamais été activé par défaut; il permettait cependant aux utilisateurs et aux organisations de désactiver manuellement le support FTP. Mozilla a fait savoir que les utilisateurs ne pourront plus télécharger de fichiers via le protocole FTP et visualiser le contenu des liens/dossiers FTP dans le navigateur Firefox.« Nous faisons cela pour des raisons de sécurité », a déclaré Michal Novotny, ingénieur logiciel de la Mozilla Corporation, avant d’ajouter : « Le FTP est un protocole peu sûr et il n’y a aucune raison de le préférer au HTTPS pour le téléchargement de ressources », « de plus, une partie du code FTP est très ancienne, peu sûre et difficile à maintenir et nous y avons trouvé de nombreux bogues de sécurité par le passé ».En février, FTP était désactivé dans le canal nightly de Firefox et il est actuellement également désactivé dans le canal bêta. Pour la version générale, FTP sera désactivé dans Firefox 88 dont la sortie est prévue pour le 19 avril. Les utilisateurs ne pourront plus utiliser le navigateur pour transférer des fichiers via FTP. Cette opération ne pourra alors se faire qu'avec des applications externes.Caitlin Neiman, Community manager des modules complémentaires Mozilla, a expliqué :« L'année dernière, l'équipe de développement de la plateforme Firefox a annoncé son intention de supprimer l'implémentation FTP intégrée du navigateur. FTP est un protocole de transfert de fichiers d'un hôte à un autre.« L'implémentation est actuellement désactivée dans les canaux de pré-version Firefox Nightly et Beta et sera désactivée lorsque Firefox 88 sortira le 19 avril 2021. L'implémentation sera supprimée dans Firefox 90. Une fois FTP désactivé dans Firefox, le navigateur déléguera ftp:// établit des liens vers des applications externes de la même manière que les autres gestionnaires de protocole.« Avec la dépréciation, browserSettings.ftpProtocolEnabled deviendra en lecture seule. Les tentatives de définition de cette valeur n'auront aucun effet. La plupart des endroits où une extension peut transmettre "ftp" tels que les filtres pour proxy ou webRequest ne devraient pas entraîner d'erreur, mais les API ne traiteront plus les demandes de ces types.« Pour aider à compenser cette suppression, ftp a été ajouté à la liste des protocol_handlers pris en charge pour les extensions de navigateur. Cela signifie que les extensions pourront inviter les utilisateurs à lancer une application FTP pour gérer certains liens ».Le code FTP n'est pas supprimé dans Firefox 88, et les utilisateurs peuvent inverser une préférence pour restaurer le support FTP dans Firefox 88 et 89 en procédant comme suit :Deux cycles de publication plus tard à la fin du mois de juin, Firefox 90 aura complètement supprimé l'implémentation FTP. Il n’y aura donc plus de solution de contournement pour réactiver le support FTP et Firefox cessera complètement de gérer le contenu FTP. Cela aura également un impact sur Firefox sur Android.En août 2019, Google a annoncé son intention de supprimer le support du protocole FTP. Le support du FTP a été désactivé par défaut dans Chrome version 81, dont la sortie a été retardée en raison de l’épidémie de coronavirus, et toutes les traces du protocole FTP ont été supprimées de la base de code de Chrome dans sa version 82 sortie au début de l’été 2020.Source : Mozilla Que pensez-vous de la décision de Mozilla ?Accédez-vous régulièrement aux ressources FTP?