L'incendie, qui a eu lieu le 10 mars, a détruit le hall SBG2 du centre de données de Strasbourg, a gravement endommagé le SBG1 et a entraîné un effort massif de nettoyage des équipements récupérables afin qu'ils puissent être installés dans les trois autres centres de données de Strasbourg ou déplacés vers d'autres installations OVH. Heureusement, personne n'a été blessé.Dans une vidéo publiée sur Twitter, 50 jours après l'incident, Michel Paulin, directeur général d'OVHcloud, a présenté ses excuses aux clients. Il a également salué les efforts des équipes de récupération d'OVHcloud. Dans la même vidéo, Octave Klaba, président et fondateur d'OVHcloud, a promis de mettre en place une infrastructure de centre de données résiliente, la décrivant en termes similaires aux zones de disponibilité déjà utilisées par les principaux services de Cloud Computing Amazon, Azure et Google.Klaba a déclaré qu'il soupçonnait deux unités d'alimentation sans coupure d'être à l'origine de l'incendie, révélant que les onduleurs, les batteries et les fusibles sont entre les mains de la police et des assureurs. Le 14 avril dernier, alors qu’OVH s'efforçait toujours de remettre en ligne tous les clients touchés par l'incendie, Klaba a décrit la situation comme un « véritable cauchemar ».Lors de son intervention dans la courte vidéo, le fondateur d'OVH a promis que la société avait un « plan stratégique d'hyper résilience pour les cinq prochaines années » qui donnerait aux clients des sauvegardes gratuites et une infrastructure résiliente. OVHcloud a promis de publier plus de détails sur l'infrastructure la semaine prochaine.Le plan d’OVH commence par les sauvegardes internes. « Bien sûr, OVH dispose de sauvegardes internes pour tous les services, pour nos besoins internes », a déclaré Klaba. « Et nous avons décidé de mettre à niveau la façon dont nous effectuons les sauvegardes internes ». Certaines sauvegardes étaient dans le même centre de données, tandis que d'autres étaient dans des centres de données distants. L'opérateur propose désormais de créer une région de quatre centres de données où il hébergera des sauvegardes internes physiquement séparées des régions opérationnelles.À l'avenir, a-t-il dit, « nous allons créer une région avec quatre centres de données en dehors de tous nos centres de données. Et c'est là que nous placerons toutes les sauvegardes internes. Ce sera donc totalement en dehors de tous nos centres de données dans une autre région ».Ensuite, OVH ajoutera des fonctionnalités aux sauvegardes dans la nouvelle région. Alors que les données de sauvegarde répondaient jusqu'à présent à ses besoins internes, OVH propose que les clients puissent répliquer et supprimer les données de sauvegarde pour leurs propres besoins dans le cadre d'un service gratuit. « Nous voulons être considérés comme l'expert de la sauvegarde », a dit le fondateur.Enfin, OVH a indiqué qu'il allait modifier les règles internes relatives à la construction des centres de données ainsi qu'à la résilience gérée par logiciel et fonctionnant dans trois centres de données d'une même région, en commençant par Paris, avant d'être introduit dans le reste de l'Europe, aux États-Unis et en Asie. Toutefois, les détails de cette infrastructure résiliente ont été reportés à un communiqué de presse prévu pour la semaine prochaine.OVHcloud a restauré 118 000 des 120 000 services clients touchés par l'incendie, a déclaré Paulin, donnant des détails sur l'effort de restauration : « Nous avons été en mesure de produire jusqu'à 16 000 serveurs pour pouvoir restaurer les services, et nous avions jusqu'à 200 personnes sur le site. Maintenant, nous avons encore 100 personnes sur place ».Paulin a déclaré qu'OVHcloud veut « répondre à chaque client un par un », et a renforcé ses équipes de soutien pour traiter les questions commerciales, techniques et de facturation ; ainsi que la mise en place d'une équipe dédiée à la communication sur les médias sociaux.Klaba a fait un vœu similaire concernant la modernisation du campus après une panne massive en 2017. À l'époque, le groupe s'était lancé dans un « plan d'investissement de 4 à 5 millions d'euros à la suite d'une panne majeure qui a privé trois des centres de données de Strasbourg – SBG1, SBG2 et SBG4 – de courant pendant 3,5 heures en novembre 2017 ».Klaba lui-même a déclaré à l'époque de la panne de 2017 qu'elle était en partie due au fait que « le réseau électrique de SBG a hérité de tous les défauts de conception qui étaient le résultat des petites ambitions initialement prévues pour ce site – avec le réseau électrique de SBG2 construit au-dessus du réseau électrique de SBG1 au lieu de les rendre indépendants l'un de l'autre ».Après l'incendie de mars 2021, Klaba a déclaré qu'OVH allait reconstruire les centres de données touchés par l'incendie : Strasbourg 1, 2 et 4. Mais « En ce qui concerne la cause sous-jacente de l'incendie, je prévois que les informations officielles ne seront pas divulguées avant l'année prochaine », a déclaré un porte-parole d'OVHcloud en réponse à la demande de clarification de Data Center Dynamics après la publication de la vidéo d'OVHcloud mardi, expliquant que c'était en raison de « l'implication des autorités françaises, des compagnies d'assurance, etc. ».Les rapports de pannes peuvent prendre du temps, mais 10 mois, c'est long. Le gouvernement de Singapour a été impliqué dans les enquêtes lors de la défaillance de novembre 2017, qui a provoqué une panne de trois heures à la bourse de Singapour (SGX) – mais le rapport a été remis à la SGX en quatre mois (au mois de mars suivant), et publié en juin. Le retard jusqu'à l'année prochaine pourrait avoir un impact sérieux sur les plans d'OVHcloud d'avoir une introduction en bourse plus tard cette année, selon DCD.Cette précédente mise à niveau aurait impliqué la « désinstallation de conteneurs maritimes » (conteneurs d'expédition) et d'importants travaux électriques.Alors qu'OVHcloud continue à travailler pour restaurer les services, les critiques s'accumulent dans la communauté technique française. Un article paru dans VO News accuse OVHcloud d'avoir commis une série d' « erreurs grossières », telles que le manque d’indépendance de SBG4, ce dernier tirant son énergie du même circuit que SBG2. En outre, SBG2 ne disposait pas de sa propre salle réseau. Les critiques reprochent aussi à OVH d’avoir des planchers du centre de données de cinq étages de SBG2 en bois. OVHcloud ne dispose également pas d'un système d'extinction automatique d'incendie.« Les responsables devront tirer les conséquences de tant d'erreurs accumulées », indiquait l'article. « Vouloir vendre au plus bas prix est un fait, ne pas prendre de mesures responsables pour assurer un minimum de sécurité est une erreur stratégique qui leur est totalement imputable, et certains clients qui ont tout perdu vont le leur faire payer très cher ».« Nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé à Strasbourg », a déclaré Paulin dans la vidéo, avant de faire l'éloge de ses collègues : « Je tiens également à remercier les équipes. Elles ont travaillé, nuit et jour pour pouvoir rétablir, le plus rapidement possible, tous nos services ». En mars, OVHcloud a promis de créer un laboratoire de simulation des incendies de datacenters pour mieux les modéliser et trouver des moyens plus efficaces de les éteindre.