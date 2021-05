Il est désormais possible de générer instantanément un lien pour accepter les paiements sur les plateformes sociales ou en direct, sans avoir à écrire une seule ligne de code



Payment Links prend en charge les flux de paiement personnalisés, les fonctionnalités de paiement avancées et propose des solutions d’abonnement pour améliorer les taux de conversion.



Payment Links permet aux startups de monétiser encore plus facilement leurs produits ou de tester leur modèle économique. Ce produit est également dédié aux créateurs de la Creator Economy, en pleine expansion.



Option 1 : En utilisant Payment Links, les entrepreneurs ou les entreprises peuvent en quelques minutes…

Option 2 : Payment Links peut soutenir plusieurs types d'entreprises et de cas d'usage :

- Les entrepreneurs testant la vente d’un produit avec leurs amis et leur famille et en utilisant le sms ou une application de chat comme Slack ou WhatsApp ;

- Les créateurs monétisant leur contenu sur les réseaux sociaux, par exemple dans un tweet ou un post Instagram ;

- Les petites entreprises qui vendent directement à leurs clients par le biais de newsletters ou d'emails.





La capacité à proposer une grande variété de produits et services et itérer rapidement constituent les piliers les plus puissants de l'économie en ligne. C’est pourquoi de nombreuses nouvelles entreprises et startups s'appuient désormais davantage sur des réseaux sociaux ou leurs communautés en ligne pour communiquer avec leurs clients plutôt que sur un site web central. Le “commerce social” est une tendance qui se renforce plus rapidement que le reste de l'économie numérique, selon les données d'eMarketer.Malheureusement, le paiement en ligne nécessite encore trop souvent un flux de paiement basé sur un site web et, en tant que tel, dépend de l’infrastructure d'un site web. Cette configuration demande du temps et des compétences techniques : deux obstacles particulièrement difficiles à surmonter pour les entrepreneurs qui se lancent et testent leurs idées qui souhaitent simplement disposer d'une solution facile à utiliser pour accepter les paiements.Payment Links permet aux utilisateurs de générer une page de paiement personnalisée directement à partir de leur tableau de bord Stripe, sans même avoir à créer un site Web: logo, choix de l'option de paiement, des abonnements, des portefeuilles, des coupons, et même des essais gratuits). La facilité et la rapidité des intégrations de Stripe signifient que les utilisateurs de Payment Links peuvent commencer à accepter des paiements en quelques minutes.Voici plusieurs exemples :Les liens de paiement étant entièrement intégrés au portefeuille de produits de Stripe, les utilisateurs peuvent rapidement déployer des flux de paiement complets, des abonnements, des factures conformes à la TVA et des outils de prévention de fraude à mesure qu'ils accélèrent leur croissance., a déclaré Sam Gerstenzang, Head of Product chez Stripe.A titre d’exemple, la crise de la COVID-19 a renforcé l'émergence de la Creator Economy, un nouveau pan de l’économie numérique qui regroupe plus de 50 millions de créateurs dans le monde. Alors qu’il y a toujours eu des créateurs de contenus passionnés, très peu de gens pouvaient jusqu’à présent en vivre. L’outil Payment Links va permettre de démocratiser la création de contenus en accompagnant sa monétisation au plus près des créateurs.Au cours des prochains mois, Stripe continuera d'ajouter de nouvelles solutions de paiement pour aider les entreprises à atteindre encore plus de clients à travers le monde. Il est prévu de mettre Payment Links à la disposition des entreprises via une API afin qu'elles puissent facilement utiliser des liens de paiement, leur offrant ainsi de nouveaux moyens d'accélérer leur croissance.Stripe, spécialiste du paiement, est une entreprise technologique qui construit des infrastructures pour l’économie en ligne. Des entreprises de toutes tailles, de celles à forte croissance comme Doctolib et ManoMano aux grandes entreprises cotées comme Amazon et Salesforce utilisent Stripe pour accepter des paiements en ligne et effectuer des opérations financières techniquement sophistiquées dans plus de 120 pays.Source : Stripe Que pensez-vous de "Payment Links" de Stripe ?