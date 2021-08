Les États-Unis possèdent le plus grand nombre de sites Web à l'heure actuelle, avec environ 420 000 sites actuellement hébergés. Ce chiffre est assez surprenant si l'on considère que le premier site web, créé il y a tout juste 30 ans, n'était pas basé aux États-Unis. Il a été fondé par Tim Berners-Lee en Suisse, en Europe. Il s'agissait en fait d'un physicien britannique et le site web qu'il a lancé portait le nom de WorldWideWeb (W3). Le site était un manuel du web, décrivant son utilisation et ses détails. L'url était également assez simple, puisqu'il s'agissait de "http://info.cern.ch".En l'espace d'un an seulement, le monde a été honoré de 10 sites web différents et, une fois le statut de redevance levé, les utilisateurs ont commencé à créer encore plus de sites web. La croissance s'est poursuivie jusqu'à ce qu'on assiste aujourd'hui à un maillage géant de sites Web, accessibles à tous du bout des doigts. Selon WorldWideWeb, un site web est un nom d'hôte, un nom unique, qui peut être utilisé comme serveur de noms et comme adresse IP.En 1994, Yahoo a été créé, étant le 4ème moteur de recherche le plus populaire aujourd'hui. Au moment où le premier moteur le plus populaire a vu le jour, il existait déjà environ 2 millions de sites Web. Parmi les 1,7 milliard de sites web actuellement hébergés, seuls 200 millions sont actifs. Le reste est soit une expérience qui n'est plus à la mode, soit une entreprise qui a échoué. Des problèmes techniques, des problèmes de serveur et des retards de paiement sont également à l'origine de nombreux sites Web qui sont actuellement en sommeil.Il y a une chose sans laquelle les sites web ne peuvent pas fonctionner, plutôt comme un actif physique : les domaines. Un domaine est comme un titre ou une étiquette de sites web qui les rend distinctifs ou leur sert de carte d'identité. Il existe aujourd'hui 362,5 millions de noms de domaine enregistrés avec plus de 1500 extensions de domaine. Ce chiffre augmente de 3,9 % chaque année, car de plus en plus d'utilisateurs s'enregistrent. Il existe différents domaines basés sur des niches différentes. Par exemple, le nom de domaine .edu est attribué à l'enseignement, tandis que le nom de domaine .org est réservé aux organisations à but non lucratif. De même, .gov est destiné aux sites Web gouvernementaux et .mil à ceux qui appartiennent à l'armée.Les sites web ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire. En dehors des domaines, il existe deux types de sites web différents. Le premier type est appelé "sites statiques". Il s'agit de sites web dont le contenu est codé en html et qui ne sont pas capables d'impliquer l'utilisateur ou d'être interactifs. Le second type est connu sous le nom de "sites web dynamiques". Ils possèdent des bases de données en temps réel et peuvent être soumis à des changements, comme les sites de commerce électronique et les blogs.Les sites web les plus visités en 2021 aux États-Unis sont Google, YouTube, Facebook et Twitter, avec plus de 100 milliards d'heures de navigation par an. Au niveau mondial, le site le plus visité est une fois de plus Google, suivi de YouTube et de Facebook.Source : Internet Live StatsQu'en pensez-vous ?