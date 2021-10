Mozilla réussit à contourner les paramètres de navigateur par défaut à la peau dure de Microsoft

Brave entre dans la danse

Dans l'actuel système d'exploitation Windows 10, pour changer le navigateur par défaut, il suffit de naviguer dans le menu Démarrer, de taper Applications par défaut, de trouver le menu déroulant du navigateur Web et de sélectionner le navigateur par défaut souhaité selon vos principes et vos goûts. Cependant, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans Windows 11 . La prochaine version de Windows 11 pourrait rendre encore plus difficile le changement de navigateur par défaut. Bien que Microsoft apporte de nombreux changements positifs à l'interface utilisateur de Windows 11, pour certains utilisateurs avisés, l'expérience des applications par défaut constitue un retour en arrière et les responsables des navigateurs concurrents comme Mozilla, Opera et Vivaldi sont mécontents.Dans une bêta de Windows 11, Microsoft a modifié la façon dont les utilisateurs définissent les applications par défaut. Comme dans Windows 10, une invite apparaît lorsque vous installez un nouveau navigateur et ouvrez un lien Web pour la première fois. Si l’utilisateur oublie de définir son navigateur par défaut au premier lancement en cliquant sur la case « Toujours utiliser cette application », l'expérience de changement pourrait devenir difficile et très confuse par rapport à Windows 10. Chrome et de nombreux autres navigateurs rivaux invitent souvent les utilisateurs à les définir par défaut et renvoient les utilisateurs de Windows à la partie applications par défaut des paramètres pour activer cette fonction.Cette fois-ci, modifier les applications par défaut dans Windows 11 n'est pas aussi simple que de cliquer sur le paramètre « Navigateur Web » et de sélectionner le navigateur de votre choix. Vous devez maintenant rechercher chaque extension de fichier et chaque protocole (HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP et HTTPS) et les associer manuellement au programme que vous souhaitez utiliser.Il y avait deux changements fonctionnels dans la version bêta de Windows 11 qui rendent le changement de navigateur plus ennuyeux. La première est que le système d'exploitation ne fait plus apparaître une fenêtre demandant si l’utilisateur souhaite changer de navigateur. La deuxième est que l'écran Applications par défaut a supprimé les grandes catégories d'applications actuellement disponibles dans Windows 10. Windows 10 permet de définir l'application de messagerie, l'application de cartographie, le lecteur de musique, la visionneuse de photos, le lecteur vidéo et le navigateur Web par défaut à partir de l'écran des applications par défaut, tandis que Windows 11 oblige l’utilisateur à choisir d'abord une application et à attribuer des valeurs par défaut, une extension de fichier à la fois.Exaspéré par la nouvelle interface des applications par défaut de Windows 11, Mozilla a contourné les protections de Microsoft pour rendre plus facile de passer à Firefox par défaut.A partir de Firefox 91, vous pouvez désormais définir Firefox par défaut à partir du navigateur en cliquant sur le bouton « Make Default », et il fera tout le travail en arrière-plan sans vous rediriger vers l'écran de paramètres "Applications par défaut" de Windows 10 ou Windows 11.Grâce à de l'ingénierie inverse, Mozilla a pu contourner les protections anti-piratage que Microsoft a intégrées à Windows pour garantir que les logiciels malveillants ne puissent pas pirater les applications par défaut.« Tous les systèmes d'exploitation devraient offrir un support officiel aux développeurs pour le statut par défaut afin que les utilisateurs puissent facilement définir leurs applications par défaut. Comme cela ne s'est pas produit sur Windows 10 et 11, Firefox s'appuie sur d'autres aspects de l'environnement Windows pour offrir aux utilisateurs une expérience similaire à celle que Windows fournit à Edge lorsque les utilisateurs choisissent Firefox comme navigateur par défaut », affirme Mozilla , clairement fatigué de la manière dont Microsoft complique les choses.Ce n'est pas la première fois que Mozilla s'insurge contre les choix de Microsoft relatifs à la définition du navigateur par défaut sur Windows. En 2015, suite à la sortie de Windows 10, le PDG de Mozilla Chris Beard a envoyé une lettre ouverte au PDG de Microsoft, Satya Nadella , pour exprimer son mécontentement face au choix de Microsoft Edge comme navigateur par défaut ; un choix qui selon lui s'est fait au détriment de la « volonté de l’utilisateur ». Il a dénoncé le fait que « l’expérience de mise à jour [vers Windows 10] semble avoir été conçue pour se débarrasser des choix qui ont été faits par les clients en ce qui concerne l’expérience Internet qu’ils veulent, et les remplacer par ceux que Microsoft a décidés pour eux ». S'il était toujours techniquement possible de conserver les paramètres par défaut des utilisateurs, Chris Beard regrettait que la conception de l’expérience de mise à jour et l’API des réglages par défaut ont été modifiées pour rendre cela moins évident et plus difficile.Microsoft a peut-être de véritables raisons, notamment liées à la sécurité, de rendre plus difficile le changement des applications par défaut, mais cela porte préjudice à la concurrence qui ne demande que des règles du jeu équitables. Maintenant que Firefox est dans une condition précaire en termes de popularité, avec près de 50 millions d'utilisateurs perdus en trois ans, il est évident que l'organisation ne pouvait pas restée les bras croisés face à cette situation qui pourrait l'enfoncer davantage. C'était la goutte d'eau qui a fait débordé le vase.Microsoft a relancé par inadvertance la guerre des navigateurs Web, notamment en rendant plus difficile la modification du navigateur Web par défaut et en étendant l'utilisation de liens qui forcent l'ouverture d'Edge au lieu du navigateur par défaut.Ce dernier problème est quelque chose qui n'est pas inhérent à Windows 11. Si vous utilisez Cortana, l’assistante virtuelle de Windows 10, vous aurez sans doute remarqué qu’elle renvoie systématiquement toutes les recherches sur le Web à Microsoft Edge et ce même si ce n’est pas votre navigateur Web par défaut. En fait, au lieu d'utiliser des liens https: réguliers, Microsoft a commencé à remplacer les liens dans le shell Windows et ses applications par des liens. Seul son navigateur Edge reconnaissait ces liens, il s'ouvrirait donc quel que soit le paramètre par défaut de votre navigateur.Pour y remédier, depuis 2017 il existe une petite application open-source baptisée EdgeDeflector. Il s'agit d'une application qui, une fois installée, s’occupera de rediriger toutes les ouvertures d’URL dans votre navigateur Web par défaut. Ainsi, EdgeDeflector obligera Cortana et toutes les autres applications de Windows 10 à ouvrir les liens dans votre navigateur Web préféré et non plus dans Microsoft Edge. L’application fonctionne de manière transparente en arrière-plan et ne se lance que lorsqu’un lien doit être dévié loin de Microsoft Edge.Le navigateur Web Brave a ajouté la prise en charge du schéma URLavec la version 1.30.86, publiée la semaine dernière. Ainsi, vous n'avez plus besoin d'installer EdgeDeflector si vous utilisez Brave comme navigateur par défaut. Il apparaîtra en option lorsque vous cliquerez sur un lienCela fait de Brave le premier navigateur Web à implémenter la prise en charge du schéma d'URL de Microsoft. Cependant, ce n'est pas le seul navigateur à le faire. Le développeur de Mozilla Masatoshi Kimura a également écrit des correctifs pour implémenter le protocole dans Firefox. Il doit encore passer l'examen et être fusionné dans Firefox, mais le processus est lancé. La mise en œuvre de Firefox fait partie de son travail global d'intégration du shell Windows 11.Aussi, Daniel Aleksandersen, le développeur d'EdgeDeflector a noté :« Les nouvelles implémentations dans Brave et Firefox suivent la logique d'analyse exacte que j'ai écrite pour EdgeDeflector. Ce n'est pas la seule façon de les analyser, ce n'est pas la meilleure façon de les analyser, mais c'est la façon dont chaque implémentation tierce les analyse désormais. Aucune des bases de code n'attribue le code à EdgeDeflector, bien que les deux s'en inspirent clairement. (Ne vous méprenez pas, ça me va.)« Vous pouvez, bien sûr, continuer à utiliser EdgeDeflector et le laisser faire son choix en faveur des consommateurs, quel que soit le navigateur de votre choix. Cela devient de moins en moins pertinent maintenant que de plus en plus de navigateurs gèrent nativement le protocole ».Brave Software envisage également d'aller plus loin. La société prévoit d'intercepter les liens Windows Search/Cortana vers Bing et de les rediriger vers le moteur de recherche par défaut de ses utilisateurs à la place.Si cela peut sembler une bonne chose pour certains, le développeur d'EdgeDeflector émet des réserves :« Je ne suis pas fan de cette décision. Microsoft utilise sa position sur le marché pour promouvoir son moteur de recherche de manière très visible dans le shell Windows. C'est un peu dégoûtant car Brave Software bénéficie financièrement du fait de diriger davantage de recherches vers ses partenaires fournisseurs de recherche et son propre portail Brave Search.« Brave s'aventure dans des eaux dangereuses et inexplorées en réécrivant la destination d'un lien. Cela ressemble aux tactiques de "hacking de croissance" employées par les portails de recherche [principalement russes] et les logiciels malveillants qui prévalaient vers 2010. Ces applications potentiellement indésirables (PUA*; familièrement connues sous le nom de "crapware") redirigeraient les liens de recherche, remplaceraient ou injecteraient des codes d'affiliation, et lien vers des fermes de frame qui entoureraient une page avec des annonces supplémentaires.« Il était courant de regrouper ces PUA avec les programmes d'installation d'autres logiciels populaires de l'époque. Ce que l'on appelle les "revenus du chemin d'installation" ont été la source principale de financement des logiciels gratuits pendant plus d'une décennie. Cela a finalement nécessité que les navigateurs Web et les systèmes d'exploitation implémentent des "protections des paramètres de recherche" et des "protections des paramètres de navigateur par défaut".« Les navigateurs Web modernes implémentent des protections qui tentent de bloquer les modifications de leurs paramètres de moteur de recherche par défaut. Ces protections bloquent les modifications non autorisées des paramètres de recherche, mais protègent également le flux de revenus des navigateurs des partenaires de recherche. Malheureusement, il s'est avéré difficile de faire la distinction entre une modification du paramètre initiée par l'utilisateur et les modifications apportées par un logiciel malveillant. Les navigateurs Web ont eu du mal à naviguer dans ces eaux au fil des ans, et cela a entraîné de nombreux changements hostiles pour les utilisateurs. Par exemple. il est devenu difficile à gérer, à sauvegarder et à restaurer le profil de votre navigateur.« De même, les systèmes d'exploitation, notamment Android, iOS, macOS et Windows, incluent des protections pour empêcher les modifications non autorisées des paramètres par défaut du navigateur Web. Prenons tous une minute pour comprendre que Windows 11 répond désormais à la définition d'un PUA en subvertissant les paramètres par défaut du navigateur.« Agacé par les changements anticoncurrentiels de Microsoft sur Windows 11, Mozilla a mis ses développeurs sur la tâche de cracker la protection du navigateur par défaut dans Windows 11. Malheureusement, ils ont réussi. Ce succès n'est cependant pas une bonne chose. La protection du navigateur par défaut est là pour une raison, et ce n'est pas seulement un problème antitrust. Si Mozilla peut le contourner, le PUA et les logiciels malveillants le peuvent aussi.« Certaines applications Microsoft disent explicitement «*Ouvrir avec Bing*» ou «*Rechercher avec Bing*». Dans ces situations, Brave brisera les attentes des utilisateurs en les redirigeant ailleurs. Là encore, de nombreux liens dans le shell Windows ressemblent à des liens vers la documentation, mais renvoient plutôt à un résultat de recherche Bing. Dans Windows 7 et versions antérieures, ces liens pointaient directement vers la documentation rédigée par Microsoft.« Je pense qu'il est anticoncurrentiel de la part de Microsoft d'ignorer le paramètre de navigateur par défaut pour promouvoir son propre navigateur Web. Cependant, je suis moins convaincu du détournement de liens de recherche. Si l'utilisateur saisit une requête de recherche dans un champ de recherche Bing, le résultat attendu est sûrement de se retrouver sur Bing. Les utilisateurs peuvent être en désaccord avec la décision de conception d'inclure une zone de recherche Bing dans le shell Windows, mais ils ont quand même choisi de l'utiliser.« On m'a demandé de mettre en œuvre une redirection Bing-to-Google dans EdgeDeflector depuis le premier jour. J'ai toujours refusé ; EdgeDeflector a toujours consisté à restaurer la fonctionnalité des paramètres par défaut du navigateur. Les utilisateurs peuvent toujours installer des extensions de redirection dans leurs navigateurs Web s'ils ne veulent vraiment jamais se retrouver sur Bing. Cependant, le choix des moteurs de recherche par les utilisateurs est, du moins dans mon esprit, distinct de leur choix de navigateurs Web. Bien que ce ne soit peut-être plus le cas, car de moins en moins de personnes sont conscientes de la différence.« La guerre des navigateurs semble se préparer à une relance. La partie est lancée — et je dois dire que le timing est étrange. Les régulateurs du monde entier scrutent de manière agressive les grandes entreprises technologiques à la recherche de pratiques anticoncurrentielles, mais tout le monde sur le terrain la joue de moins en moins réglo.« Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Jusqu'à la sortie de la version 14 d'iOS en septembre 2020, vous ne pouviez pas modifier le navigateur Web par défaut sur les iPhones et les iPads. Google propose de nombreuses applications pour iOS, dont un shell pour son navigateur Chrome. Pour lier toutes ses applications, Google a introduit un système d'URLen février 2014. Il pourrait utiliser ces liens pour vous diriger depuis son application Search ou Mail vers Chrome au lieu du navigateur Safari d'Apple.« Ces schémas d'URL spécifiques aux fournisseurs ont été introduits pour lutter contre le comportement anticoncurrentiel d'Apple sur sa plateforme iOS. Microsoft vient de renverser la situation et de modifier de plus en plus de liens dans son système d'exploitation et ses applications pour utiliser son schéma d'URL spécifique au fournisseur. Le péché originel était celui d'Apple, mais Microsoft engloutit le jus de la pomme avec enthousiasme ».Sources : billet Daniel Aleksandersen, BugZilla Quelle lecture en faites-vous ?Partagez-vous les craintes de Daniel Aleksandersen qui pense que si Firefox a pu contourner les protections du navigateur par défaut sur Windows, alors des logiciels indésirables peuvent en faire de même ?« Brave s'aventure dans des eaux dangereuses et inexplorées en réécrivant la destination d'un lien. Cela ressemble aux tactiques de "hacking de croissance" employées par les portails de recherche [principalement russes] et les logiciels malveillants qui prévalaient vers 2010. Ces applications potentiellement indésirables (PUA*; familièrement connues sous le nom de "crapware") redirigeraient les liens de recherche, remplaceraient ou injecteraient des codes d'affiliation, et lien vers des fermes de frame qui entoureraient une page avec des annonces supplémentaires ». Partagez-vous son point de vue ?Vers une nouvelle guerre des navigateurs ?