DuckDuckGo, Ecosia, Qwant et Lilo, les rivaux de Google veulent que les législateurs européens agissent via de nouvelles règles technologiques

En 2018, la Commission européenne a infligé une amende record de 4,24 milliards d'euros (5 milliards de dollars) à Google pour avoir utilisé de manière déloyale Android afin de cimenter la domination de son moteur de recherche et lui a ordonné de garantir des conditions de concurrence équitables pour ses rivaux.Google a ensuite procédé à des changements et, il y a quatre mois, a déclaré qu'il laisserait ses rivaux s'affronter gratuitement pour devenir le moteur de recherche par défaut des appareils Android en Europe.Le moteur de recherche américain DuckDuckGo, l'allemand Ecosia et les français Qwant et Lilo ont déclaré que les législateurs devraient utiliser les règles techniques élaborées par la responsable antitrust de l'Union Eueopéene, Margrethe Vestager, appelées Digital Markets Act (DMA), pour garantir la concurrence.", ont-ils déclaré dans une lettre commune adressée aux législateurs du Parlement européen.Ils ont indiqué qu'un menu de préférences permettant aux utilisateurs de choisir leur recherche par défaut lors de la configuration d'un appareil Android n'est pas disponible sur le bureau de Chrome ou sur d'autres systèmes d'exploitation, et qu'il n'est affiché qu'une seule fois aux utilisateurs.", ont-ils déclaré.La DMA pourrait entrer en vigueur en 2023, une fois qu'elle aura obtenu le feu vert des législateurs et des pays de l'Union Européenne.Source : Commission EuropéenneQu'en pensez-vous ?Pensez-vous que les autres moteurs de recherche pourront, dans un avenir proche, rivaliser équitablement avec Google ?