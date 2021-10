OpenSilver est une réimplémentation open source moderne de Silverlight, sans plug-in et capable de supporter la migration d’applications larges et complexes, ainsi que la création de nouvelles applications en C# et XAML.Beaucoup de développeurs ont consacré des efforts considérables à la création d’applications Silverlight au cours des 15 dernières années. OpenSilver offre une alternative à leur réécriture de ces applications. Il permet au code existant de s'exécuter sur chaque navigateur, afin que les développeurs puissent tirer parti de leurs compétences .NET et se concentrer sur l’implémentation de nouvelles améliorations plutôt que la réécriture de l’application.Le projet est hébergé publiquement sur GitHub et est activement développé par une large équipe de développeurs à temps plein, financés par Userware et des entreprises de toutes tailles investissant dans la technologie pour maintenir leurs applications métier.Le développement d'OpenSilver a été motivé par la ferme conviction que les développeurs ne devraient pas être obligés de réécrire des applications existantes en raison d'un changement dans le socle technique. Les milliers d'applications Silverlight encore en production en témoignent. La fin de vie de Silverlight a été annoncée en 2011, alors qu'un obstacle technique apparaissait à l’horizon : les navigateurs cesseraient un jour d'utiliser les plugins. Pourtant, de nombreux développeurs sont restés attachés pendant plus de dix ans à ce qu'ils considéraient comme une plate-forme de développement valide, car elle fonctionnait très bien pour leurs besoins. OpenSilver a travaillé à faire disparaître les défauts de Silverlight et à améliorer la technologie sous-jacente.Giovanni Albani, PDG de Userware, déclare : «OpenSilver fonctionne comme Silverlight, mais sans plugin.Au lieu d'utiliser des plug-ins, OpenSilver exploite le standard WebAssembly pour exécuter des applications directement et en toute sécurité dans la sandbox du navigateur. Les fichiers WebAssembly (.wasm) font partie d’une norme W3C et sont reconnus nativement par tous les navigateurs modernes, de la même manière que JavaScript, HTML et CSS.Aucune connaissance en JavaScript, HTML ou CSS n'est requise pour créer une application Web entièrement fonctionnelle. La partie métier est écrite en C# et s'exécute dans le navigateur grâce à Microsoft Blazor. OpenSilver ajoute la prise en charge du XAML pour le design de l’interface graphique. Le tout permet une expérience de développement .NET complète.Les applications OpenSilver s'exécutent sur tous les navigateurs modernes et sur toutes les plates-formes, y compris Windows, MacOS, iOS, Android et Linux.Les développeurs peuvent migrer une application Silverlight existante de n'importe quelle taille à l'aide de l'extension OpenSilver pour Microsoft Visual Studio. L'extension permet aux développeurs de créer de nouveaux projets à partir de leur code existant, en remplaçant les appels d'API Silverlight par leur équivalent OpenSilver. La liste des étapes à suivre est expliquée dans la documentation OpenSilver.Au fur et à mesure que les entreprises et les développeurs entreprennent le portage de leur application, Userware peut fournir des services de développement pour aider pendant le processus ou prendre en charge l'ensemble de la migration avec l'aide de l'équipe de développement. Chaque fonctionnalité implémentée lors d’un développement personnalisé est incorporée dans OpenSilver.OpenSilver supporte entièrement les fonctionnalités de base du moteur Silverlight, y compris la prise en charge complète du C# et XAML. Cela permet aux développeurs d'utiliser les principales bibliothèques C# telles que Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM et MEF. L’équipe travaille en permanence sur l’amélioration de la prise en charge des fonctionnalités de Silverlight.OpenSilver peut tirer parti de la version la plus récente du langage C# 9.0 et de la dernière version de Visual Studio. Il prend en charge .NET Standard, .NET 5 et .NET 6, en plus du code hérité de Silverlight. OpenSilver est également compatible avec toutes les bibliothèques JavaScript, combinant le meilleur des deux mondes.De plus, OpenSilver reposant entièrement sur des normes open source et s'exécutant dans la sandbox du navigateur, il bénéficie des améliorations et d'une meilleure compatibilité avec le navigateur, et n'est plus vulnérable aux problèmes de sécurité liés aux plugins.Avec l'arrêt de Silverlight, des milliers d'entreprises sont confrontées à la perspective de devoir abandonner l'intégralité de leurs applications front-end basées sur .NET et de devoir recommencer la conception et le développement en JavaScript/HTML/ CSS.De telles réécritures complètes sont souvent difficiles pour les organisations. Elles ont un impact sur les ressources et les coûts, et ont des délais fluctuants en raison des bogues imprévus, exposant le projet dans son ensemble à d’importants risques de retard ou d'abandon.Ce scénario n’est plus inévitable grâce à OpenSilver, car le maintien et le développement de l’application peuvent se poursuivre sur la base du code .NET existant.Selon Darshin Vyas, directeur commercial d’Userware, le principal avantage est le coût. «», déclare Vyas. «Il existe aussi d’autres raisons de rester sur .NET, telles que la réduction du risque grâce à la conservation du code source existant, la possibilité de partager du code C# entre le côté client et le côté serveur, et la disponibilité de bibliothèques .NET telles que Telerik.L'équipe améliore le support de l’API de Silverlight et la capacité d'OpenSilver à migrer les applications WPF, en plus des applications Silverlight.Les futures versions d'OpenSilver incluront également de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de prendre en charge les applications écrites en VB.NET et celles utilisant le composant Microsoft LightSwitch.Userware est une société de développement logiciel fondée en 2007 par deux experts des technologies Microsoft. Elle est basée à Paris, en France, et possède un portefeuille de produits avec plus de 25 000 clients dans plus de 75 pays.Spécialisée dans les technologies Microsoft et les outils de développement, la société est également à l'origine de CSHTML5, une extension pour Microsoft Visual Studio capable de compiler du code C# et XAML en HTML et JavaScript. Userware a continuellement amélioré CSHTML5 au cours des 7 dernières années et capitalise désormais sur son code source pour enrichir OpenSilver, remplaçant le JavaScript par WebAssembly pour une exécution native et une compatibilité .NET améliorée.Télécharger OpenSilver 1.0 Source : Userware Que pensez-vous de la sortie d'OpenSilver 1.0 ?Quel est votre avis sur la fin de Silverlight ?