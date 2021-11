Eric Schmidt, dans un entretien avec le New York Times, samedi, a énoncé ses opinions concernant l'avancée de l'intelligence artificielle et son contrôle sur presque tout.Il a joint son jugement à celui de ceux qui pensent que le métaverse de Facebook n'est pas convivial et peut avoir des effets toxiques sur l'humanité.Son point de vue sur l'intelligence artificielle est assez vague, elle peut être peu fiable et erratique comme un camarade, a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé son avis sur l'intelligence artificielle en tant qu'ami ou ennemi.Schmidt a supervisé Google de 2001 à 2011 et jusqu'à la moitié de l'année en cours, a agi en tant que président exécutif, a notifié qu'il estime que, la technologie sera partout sous peu, ce qu'il a déduit comme une menace pour la société humaine.La plupart des personnes qui parlent de métaverses parlent d'un monde qui sera plus attrayant que celui qui existe déjà parce qu'il satisfera chaque personne, ce qui sera une complète auto-illusion. Il a déduit dans Times, que les jours à venir ne nous apprendront à vivre que dans l'illusion.Les gens préféreront dévorer leur journée avec leurs lunettes VR dans le métaverse. Il a indiqué que le royaume deviendra virtuel plutôt que matériel, ce qui constitue une menace pour l'humanité.En outre, il a désigné l'intelligence artificielle comme un faux dieu géant qui construit des liens sociaux infirmes et toxiques.Cependant, Schmidt n'est pas la seule personne à craindre l'avenir de la technologie de l'IA, de nombreux directeurs de sociétés technologiques l'ont également dénoncée. Musk de Tesla n'est pas non plus convaincu de la sécurité et de l'authenticité de la technologie avancée.Le géant technologique Facebook, maintenant Meta , a déjà été un sujet brûlant dans le monde entier depuis la fuite de documents de la société. Aujourd'hui, l'entreprise a modifié son nom en Meta et s'est déclarée prête à développer le métaverse en tant que pièce virtuelle, en encourageant les gens à communiquer numériquement et à se perfectionner. La société a travaillé dur pour présenter son objectif de métaverse afin de faire face à l'animosité et de s'en éloigner.Il est absurde de supposer que l'entreprise a modifié son nom en Meta pour éviter le retour de bâton qu'elle subit en raison de la fuite de documents, a déclaré Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, aux médias.En outre, ils préféreront être métaverse plutôt que Facebook, a-t-il déclaré lors de l'événement Oculus connect de la firme.Etes-vous du même avis qu'Eric Schmidt ?Quelle est votre opinion sur le métaverse ?A votre avis, comment la plupart des gens vont-ils réagir au métaverse de Facebook ?