Nouveautés et améliorations sur mobile

Les signets récemment enregistrés sont désormais facilement accessibles depuis votre page d'accueil : Auparavant, les utilisateurs utilisaient les signets ou l'historique du navigateur pour accéder aux informations qu'ils souhaitaient consulter ultérieurement. Pour faciliter l'accès à vos favoris, nous avons ajouté les favoris les plus récents que vous avez consultés sur la page d'accueil de Firefox. Pour les utilisateurs de comptes Firefox, vous aurez également à votre disposition vos signets de bureau récemment enregistrés sur Firefox sur mobile. Vous pouvez également accéder à tous vos signets en cliquant sur Tout afficher .

Recherches récentes regroupées par sujet : il y a des moments où vous approfondissez un sujet sur lequel vous effectuez des recherches, comme une ville dans laquelle vous prévoyez de vous rendre ou ce gros article électronique. Avant d'acheter ces articles, vous recherchez des critiques et des articles pendant un certain temps. Au lieu des onglets qui s'accumulent sur ce sujet, Firefox pour Android les regroupe et les répertorie désormais afin que vous puissiez facilement revenir dans le flux de la recherche. Nous garderons les informations à votre disposition pendant 14 jours.

Mozilla a mis à jour les versions Windows, macOS, Linux et mobiles de son navigateur Web Firefox (sur iOS et Android) avec une page d'accueil remaniée et une nouvelle fonctionnalité de gestion des onglets.Avec Firefox 94, vous trouverez une sélection de six coloris saisonniers amusants (disponibles pour une durée limitée uniquement). « Vous pouvez maintenant trouver une couleur qui convient (ou rehausse) à toutes vos humeurs », plaisante Mozilla qui note que : « saviez-vous que nous avons plus d'utilisateurs quotidiens avec des thèmes de couleur que d'utilisateurs du mode sombre ou d'Alpenglow sur la version bêta ? Avec Firefox 89, 32 % des utilisateurs ont cliqué pour personnaliser leur thème de couleur. Et ce n'était que le premier jour ! Nous avons décidé de présenter ces nouveaux coloris pour donner à nos utilisateurs plus à aimer ».Firefox macOS utilise désormais le mode faible consommation d'Apple pour la vidéo en plein écran sur des sites tels que YouTube et Twitch. Cela prolonge considérablement la durée de vie de la batterie lors de longues sessions de visionnage.Sur Windows, il y aura désormais moins d'interruptions car Firefox vous propose une option qui, une fois activée, ne vous demandera plus d'effectuer de mises à jour. Au lieu de cela, un agent d'arrière-plan téléchargera et installera les mises à jour même si Firefox est fermé.Avec cette version, les utilisateurs expérimentés peuvent utiliserpour libérer des ressources système en déchargeant manuellement les onglets sans les fermer.Le déchargement des onglets est une fonctionnalité intégrée à Firefox depuis la version 93 pour Windows qui permet de réduire l'utilisation de la mémoire en déchargeant les onglets que vous n'utilisez pas activement. Pour éviter les plantages, Firefox sélectionnera et déchargera automatiquement ces onglets ouverts lorsque la mémoire du système est faible. Il s'agit d'un processus intelligent qui évite de décharger les onglets qui lisent des médias, en utilisant Picture-in-Picture ou WebRTC.Depuis Firefox 93, Firefox surveille la mémoire système disponible et, si jamais elle devenait si faible qu'un plantage était imminent, Firefox réagit en déchargeant les onglets gourmands en mémoire mais pas activement utilisés. Sur Firefox 93, cette fonctionnalité n'était disponible que sur Windows. Lorsqu'un onglet est déchargé, l'onglet reste dans la barre d'onglets et sera automatiquement rechargé lors de sa prochaine sélection. La position de défilement de l'onglet et les données du formulaire sont restaurées comme lorsque le navigateur est redémarré avec l'option de restauration du navigateur Windows précédent.Sous Windows, les situations de manque de mémoire (OOM pour out-of-memory) sont responsables d'un nombre important de plantages du navigateur et du processus de contenu signalés par les utilisateurs. Le déchargement des onglets permet à Firefox d'économiser de la mémoire, ce qui réduit les plantages et évite l'interruption associée à l'utilisation du navigateur.Mozilla pense que cela peut particulièrement profiter aux personnes qui effectuent un travail de navigation intensif avec de nombreux onglets sur des machines aux ressources limitées. Ou peut-être que ces utilisateurs essaient simplement de jouer à un jeu gourmand en mémoire ou utilisent un site Web qui devient un peu gourmand en ressources. Et bien sûr, il y a les thésauriseurs d'onglets. Firefox est maintenant meilleur pour survivre à ces situations.Lorsque la mémoire système est extrêmement faible, Firefox commencera à décharger automatiquement les onglets. Le déchargement des onglets pourrait perturber les sessions de navigation des utilisateurs. L'approche vise donc à décharger les onglets uniquement lorsque cela est nécessaire pour éviter les plantages. Sous Windows, Firefox reçoit une notification du système d'exploitation (configuration à l'aide de) indiquant que la mémoire physique disponible est faible.La pageintégrée à Firefox 94 pour toutes les plateformes desktop vous montrera des informations sur l'ordre de priorité de vos onglets ouverts, la mémoire consommée par chaque onglet et la dernière fois que vous avez accédé à chaque onglet.Pour accéder à cette configuration, tapezdans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée.Sous Linux, Mozilla a amélioré les performances WebGL et réduit la consommation d'énergie pour de nombreux utilisateurs.Pour mieux protéger tous les utilisateurs de Firefox contre les attaques par canaux secondaires telles que Spectre, l'isolation de site est désormais disponible pour toutes les plateformes desktop.L'isolation de site s'appuie sur une nouvelle architecture de sécurité qui étend les mécanismes de protection actuels en séparant le contenu (Web) et en chargeant chaque site dans son propre processus de système d'exploitation. Cette nouvelle architecture de sécurité permet à Firefox de séparer complètement le code provenant de différents sites et, à son tour, de se défendre contre les sites malveillants qui tentent d'accéder à des informations sensibles à partir d'autres sites que vous visitez.En tant que première ligne de défense, Firefox applique une variété de mécanismes de sécurité, par ex. la politique de même origine, qui empêche l'accès à des informations sensibles, comme votre mot de passe ou votre numéro de carte de crédit, lorsqu'elles sont chargées dans la même application.Malheureusement, le web évolue et les techniques des acteurs malveillants aussi. Pour protéger pleinement vos informations privées, Mozilla estime qu'un navigateur Web moderne doit non seulement fournir des protections sur la couche d'application, mais doit également séparer entièrement l'espace mémoire des différents sites - la nouvelle architecture de sécurité d'isolation de site dans Firefox fournit ces garanties de sécurité.« Aujourd'hui, nous déployons une toute nouvelle page d'accueil Firefox sur Android et iOS, conçue pour ces courtes périodes d'interactions en ligne qui sont constamment interrompues par la vie.« Avec cette nouvelle page d'accueil de Firefox, nous voulions alléger ce lourd fardeau mental de se rappeler de terminer ces articles lus à mi-chemin ou ces recherches de vacances jusqu'à ce que vous soyez prêt à revenir en arrière et à terminer ces tâches. Nous avons simplifié et organisé vos expériences mobiles en déplacement dans un emplacement central, avec de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à ignorer le bruit en ligne et à vous concentrer sur ce qui compte pour vous. Bienvenue sur votre nouvelle page d'accueil Firefox, offrant un navigateur rapide, intuitif et utile !« En mai 2021, nous avons repensé l'expérience de navigation avec une nouvelle version de Firefox. Dans la version mobile d'aujourd'hui, nous continuons de donner la priorité à nos utilisateurs et introduisons aujourd'hui une toute nouvelle expérience de page d'accueil qui vous aide à accomplir ce que vous vous apprêtez à faire chaque fois que vous vous connectez. La nouvelle page d'accueil de Firefox est un point de réentrée pour vous permettre d'accéder aux onglets précédemment ouverts avec les articles que vous n'avez pas encore terminés, les sites que vous avez mis en signet et les historiques de recherche organisés par sujets afin que vous puissiez tout trouver dans un seul endroit central. La version mobile d'aujourd'hui n'est qu'un début, car nous prévoyons de déployer plus de fonctionnalités qui s'appuient sur cette expérience. Découvrez la nouvelle page d'accueil, un endroit pour organiser vos pensées et vos intérêts :« Sur la base des commentaires des utilisateurs, nous avons conçu la nouvelle page d'accueil de Firefox et l'avons organisée de manière à vous aider à revenir directement à ce qui vous intéresse le plus, à vous faire gagner du temps et de l'espace, et à supprimer l'encombrement visuel qui peut souvent nous laisser submergés. Ces nouvelles fonctionnalités incluent :Source : note de version