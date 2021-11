3 1

Là on tient des champions quand même...Les technologies ont évolué mais... Ils veulent continuer de faire des choses improbables...La réponse dans le code source... C'est un mauvais design ridicule...Honnêtement j'aurais facilement 3-4 solutions alternatives avec différents niveaux d'implémentation qui règlerait le soucis sans en arriver à bloquer le code source...Dans l'ordre qui me paraît du simple au hard :- Utiliser un serveur avec la validation côté back (bon, je sais que des infras vont tomber dans des écoles où le wifi se vautre pour un rien et où le débit local se ferait battre par un hamster...)- hashé toute les combinaisons de réponses, avoir un tableau de hash donnant un score... (bon c'est faillible, mais moins ridicule qu'un "data-valide=true").- chiffrer une table de validité des réponses avec une passphrase connu par un prof, et fournir la passphrase après coup, une petite implémentation aes-like en JS pour si peu de donnée c'est jouable non?- loader le questionnaire et vérifier la validité des réponses depuis du WASM. Faite donc un peu de rust au lieu de malmener le HTML et le JS... (bon y aura dans les écoles orienté dev/it/... toujours un p'tit malin pour automatiser une décompilation du WASM... Mais j'imagine qu'y a moyen d'obfusqué ça au point que ça soit foutrement pénible et évolutif...)- explorer les DRM ? (ça se fait bien pour des media web, y a ptet moyen d'y intégrer autre chose pour transmettre des infos... Mais je connais trop peu le domaine)Et pour rajouter au sujet... Il sera impossible de ne pas forké chromium pour disable ce fix. Il sera difficile de contrer le fait qu'un browser pourra faire semblant d'être compatible avec ça, ... On parle de HTML/JS des scripts interprété... A moins de faire du WASM comme j'ai évoqué, ça sera toujours exploitable d'une façon ou d'une autre...