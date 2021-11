éviter de se lancer dans la mise sur pied d’une startup informatique même s’il se dit qu’une entreprise en démarrage est plus viable lorsque le porteur de projet est un acteur de la filière ;

se spécialiser dans des domaines techniques très recherchés par les entreprises et éviter les technologies de niche ;

le travail à distance s’est imposé à l’échelle globale en raison de la pandémie de coronavirus. En droite ligne avec cet état de choses, opter pour des emplois à distance qui rapportent à distance de 500 à 1000 $ par jour ;

opter pour les petites villes au coût de la vie moins chère en comparaison aux grandes métropoles ;

quitter toute mission qui exige trop de travail ou trop de réunions ;

prendre deux mois de vacances entre deux contrats ;

répéter les étapes 1 à 6 pendant 7 ans au cours desquelles la majeure partie du salaire sera injectée dans un portefeuille diversifié dont une partie ira à des actifs comme le bitcoin de plus en plus dans le viseur des gouvernements et l’Ethereum.

Le développeur derrière le pseudonyme amaca sur la plateforme substack livre les détails de l'approche qui lui a permis de devenir riche sans travailler :Les richesses sont la résultante non pas d’un dur labeur, mais de l’application de principes, selon Napoléon Hill. Tout débute par le désir ardent d’atteinte de l’objectif qu’est la richesse. Cette flamme est une disposition mentale qui pousse à l’obsession et repose ses fondements sur la ténacité. L’ajout de l’ingrédient foi est l’étape suivante ; une étape fondamentale vers le succès est la confiance en soi, un état mental qui permet de voir au-delà des obstacles, de la fatigue et des échecs. Grosso modo, Napoléon Hill indique que l’atteinte de la richesse repose sur la posture mentale et la capacité à passer à l’action de chaque individu avec un passage additionnel clé : « La connaissance n’attire de l’argent que si elle est organisée et orientée intelligemment vers des objectifs définis avec des plans d’action positifs pour la réalisation d’objectifs économiques spécifiques. »Le parcours de recherche de Napoléon Hill a duré vingt années au cours desquelles il a glané cette information auprès de 500 personnes riches qui en faisaient usage. C’est par le biais de l’application de ces principes qu’il est possible de mettre sur pied un plan d’action susceptible de mener un travailleur de la filière du développement de logiciels à la richesse.Source : amaca Quelle approche préconisez-vous pour devenir riche sans travailler très dur en tant que développeur logiciel ?Connaissez-vous des développeurs de logiciels qui y sont parvenus ? Quelle a été leur approche ?