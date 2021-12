Les données du rapport Statista montrent qu'une personne moyenne a passé près de 142 minutes sur les médias sociaux en 2021. Le monde des réseaux sociaux ne permet plus seulement de savoir ce qui se passe dans le monde, c'est aussi un excellent moyen d'être connecté avec ses amis et sa famille malgré le web.Les données montrent que l'engouement pour les médias sociaux a atteint son apogée il y a longtemps et sa croissance décline lentement. Ce déclin est également lent et progressif. Un rapport indique une diminution de trois minutes de l'utilisation moyenne des médias sociaux depuis l'année dernière.La question se pose cependant de savoir ce qui a provoqué cette baisse de l'utilisation des médias sociaux à une époque où les nouvelles technologies font leur apparition. La prise de conscience croissante et les preuves de la nocivité des médias sociaux pour la santé mentale parlent d'elles-mêmes. De nombreuses personnes ont cessé d'utiliser les médias sociaux en raison de leur impact non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la personnalité.Cependant, Facebook reste confiant dans le fait que les médias sociaux sont appelés à se développer dans les années à venir. L'entreprise technologique travaille sur des technologies plus innovantes et lancera des produits étonnants dans un avenir proche.Source : Statista Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Avez-vous personnellement constaté cette baisse autour de vous ? avez-vous, vous-mêmes, diminué le temps que vous passez sur les réseaux sociaux ?