Le moteur de recherche axé sur la confidentialité DuckDuckGo a offert un premier aperçu de sa prochaine « application de navigation » de bureau qui promet des paramètres de confidentialité par défaut simples. Son navigateur de bureau autonome sera disponible pour les plateformes Mac et PC.DuckDuckGo a déclaré que le navigateur serait plus rapide, plus propre et plus privé que Google Chrome.Selon DuckDuckGo, le navigateur « redéfinira les attentes des utilisateurs en matière de confidentialité en ligne au quotidien ». Il abandonnera les paramètres de confidentialité individuels au profit d'une approche qui permet la protection de la confidentialité par défaut pour la recherche, la messagerie électronique et la navigation générale.Le PDG de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, tente de distinguer le navigateur de bureau DuckDuckGo des navigateurs Brave et Mozilla Firefox basés sur Chromium en affirmant qu'il ne s'agit pas d'un « navigateur privé ». Au lieu de cela, il s'agit simplement d'un navigateur qui offre par défaut une « protection robuste de la confidentialité » et qui fonctionne pour la recherche, la navigation, la messagerie électronique, etc. : « Ce n'est pas un "navigateur privé"; c'est une application de navigation quotidienne qui respecte votre vie privée, car il n'y a jamais de mauvais moment pour empêcher les entreprises d'espionner votre historique de recherche et de navigation ».Au lieu d'être basé sur Chromium ou une autre base de code tierce, la société de protection de la vie privée dit qu'elle construit la version de bureau de son navigateur sur un moteur de rendu fourni par le système d'exploitation. C'est ainsi qu'a été fait son navigateur iOS, par exemple.« Au lieu de forker Chromium ou quoi que ce soit d'autre, nous construisons notre application de bureau autour des moteurs de rendu fournis par le système d'exploitation (comme sur mobile), ce qui nous permet d'éliminer une grande partie du désordre et de l'encombrement inutiles accumulés au fil des ans dans les principaux navigateurs », explique Weinberg.Il n'est pas clair à quels moteurs de rendu fournis par le système d'exploitation de bureau il fait référence, mais ce n'est pas une tâche triviale de créer un navigateur de bureau sans le moteur de rendu Blink de Chromium. Il suffit de regarder du côté de Microsoft, qui a lancé son navigateur Edge basé sur Chromium l'année dernière. Apple utilise quant à lui WebKit pour Safari sur le bureau et nécessite que tous les navigateurs autres que Safari sur iOS, y compris Chrome, utilisent WebKit pour iOS.La mise en œuvre par Microsoft de WebView2 dans Windows permet aux développeurs d'intégrer des technologies Web telles que HTML, CSS et JavaScript dans des applications Windows natives. WebView2 sur Windows utilise Microsoft Edge comme moteur de rendu pour afficher les sites Web dans ces applications.« Nous construisons l'application de bureau à partir de zéro autour des API de rendu fournies par le système d'exploitation. Cela signifie que tout ce qui va au-delà du rendu du site Web (par exemple, la gestion des onglets et des signets, les commandes de navigation, les mots de passe, etc.) doit être construit par nous-mêmes », a déclaré la responsable des communications de DuckDuckGo, Allison Johnson.Ainsi, sur Windows, le rendu du navigateur DuckDuckGo s'appuiera sur Edge/Chromium pour Windows et Safari/Webkit sur macOS.Aucun calendrier n'a été communiqué quant au lancement du navigateur de bureau DuckDuckGo.« Comme nous l'avons fait sur mobile, DuckDuckGo pour ordinateur redéfinira les attentes des utilisateurs en matière de confidentialité en ligne au quotidien. Avec notre interface claire et simple combinée au boutonbien-aimé de notre application mobile, DuckDuckGo pour ordinateur de bureau sera prêt à devenir votre nouvelle application de navigation quotidienne. Par rapport à Chrome, l'application DuckDuckGo pour ordinateur est plus propre, beaucoup plus privée, et les premiers tests l'ont également trouvée beaucoup plus rapide ! »DuckDuckGo a annoncé la version bêta d'Email Protection, son service gratuit de transfert d'e-mails qui supprime les traceurs dans vos e-mails et protège la confidentialité de votre adresse e-mail personnelle sans vous demander de changer de fournisseur de messagerie.Le mois dernier, l'éditeur a publié App Tracking Protection en version bêta, une nouvelle fonctionnalité de son application Android qui empêche les traceurs tiers comme Google et Facebook de se cacher dans d'autres applications : « Les utilisateurs qui essaient la nouvelle fonctionnalité sont déjà surpris par la quantité de suivi qui se produit normalement sur leurs appareils ».« Cette année, nous avons apporté de nombreuses améliorations à nos résultats de recherche. Si vous avez essayé notre moteur de recherche il y a quelques années, mais que vous ne pouviez y travailler qu'à temps partiel, vous devriez vraiment nous donner une autre chance en 2022. Nous avons remanié notre page de résultats de recherche pour lui donner un design plus simple et moderne, et avons continué à affiner et améliorer nos résultats locaux, de cartes et d'itinéraires.« Parmi les autres améliorations que nous avons apportées, citons une nouvelle réponse instantanée aux traductions, des définitions et des réponses météorologiques remaniées, un filtrage personnalisé des plages de dates, davantage de filtres sur les images et des améliorations de la recherche avancée. Vous pouvez vous attendre à encore plus d'améliorations de la recherche au cours de l'année à venir ».« Contrairement à la protection de suivi des principaux navigateurs, nous bloquons les traceurs cachés avant qu'ils ne se chargent. La plupart des protections de suivi ne limitent que les trackers après leur chargement, ce qui peut toujours faire fuir vos informations.« Parfois, les traceurs ne sont pas exactement cachés : ils peuvent également être associés à du contenu intégré sur des pages, comme des publications, des commentaires et d'autres contenus de Facebook. Cette année, notre extension de navigateur dispose d'une nouvelle fonctionnalité qui identifie ce contenu sur Facebook, le bloque sur les sites Web avant qu'il ne se charge et donne aux utilisateurs le choix de charger le contenu s'ils le souhaitent. Les utilisateurs d'extensions ont adoré cette mise à jour car elle leur offre plus de confidentialité et de transparence en même temps, et nous prévoyons à la fois de l'étendre et de l'intégrer à notre application mobile en 2022.« Nous avons également passé beaucoup de temps cette année à nous assurer que le blocage de notre traceur ne casse pas les sites en mettant en place et en lançant un processus continu pour recevoir et réagir aux commentaires des utilisateurs en temps réel. En outre, nous avons continué à renforcer notre ensemble de données de base Tracker Radar grâce à davantage d'explorations et de tests, notamment en veillant au masquage CNAME (où des tiers prétendent être les premiers). Nous avons également déployé Global Privacy Control sur toutes les plateformes et maintenu notre ensemble de données Smarter Encryption ».« D'après nos conversations avec les utilisateurs, l'une des choses qu'ils aiment le plus dans notre application mobile pour iOS et Android est notre bouton Fire. Qui n'aimerait pas la sensation d'effacer tous ses onglets et historique de navigation d'un seul coup ? Cette année, nous avons ajouté de nouvelles options d'animation au bouton Fire. Désormais, au lieu de brûler vos données, vous pouvez choisir de les vider dans un drain virtuel ou de les regarder s'envoler !« En outre, d'autres améliorations de l'application que nous avons apportées cette année incluent l'ajout d'une invite "Protection contre l'incendie" afin que vous ayez le choix de garder certains sites connectés entre les brûlures, un nouveau paramètre pour modifier les tailles de police sur le contenu Web, la simplification de la barre de recherche (donc là ne sont pas deux barres de recherche sur nos pages de recherche) et accélèrent le temps de chargement sur Android ».Source : DuckDuckGo Quel navigateur web utilisez-vous sur desktop ? Sur quel système ?Que pensez-vous de l'idée de DuckDuckGo de s'appuyer sur le moteur de rendu d'un système d'exploitation donné ?Êtes-vous tenté de l'essayer ?Quels sont les éléments qui vous incitent le plus à essayer ou garder un navigateur ?Les éléments mis en avant par DuckDuckGo leur correspondent-ils ?Que pensez-vous des autres éléments évoqués par DuckDuckGo comme l'animation d'un incendie lorsque vous voulez supprimer vos données ou la protection des e-mails ?