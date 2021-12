TikTok a pris la tête du classement cette année et est devenu le premier domaine. Ce n'est pas une surprise si l'on considère que l'application de vidéos courtes se porte bien depuis son lancement et a battu des grands noms comme Google, Facebook, WhatsApp et Netflix dans la course à la couronne.Les jours de pointe de TikTok se situaient entre septembre et décembre Le premier pic de gain pour cette année a été le 17 février 2021, qui n'a duré qu'un jour, puis en mars, suivi de juin, et de façon permanente, TikTok a atteint le sommet de la liste à partir de fin août 2021.L'année dernière, en 2020, Google ( y compris toutes ses franchises telles que Maps, Photos, etc.) était l'application numéro un et TikTok était à la septième place.TikTok est une plateforme de téléchargement de vidéos courtes, sur laquelle les utilisateurs peuvent télécharger jusqu'à 180 secondes ou trois minutes de vidéo. L'application aide les créateurs à réaliser des vidéos thématiques productives et intéressantes et à se concentrer sur la créativité.L'appli de vidéos courtes a été créée il y a presque 5 ans, en 2016, et depuis lors, elle a gagné une popularité massive. Au fil des ans, elle a non seulement atteint le sommet dans de nombreuses catégories, mais a également maintenu sa position.Elle a également grandi en ce qui concerne ses fonctionnalités et ses mises à jour et fournit aux utilisateurs le meilleur de ce qu'ils ont à offrir. La société a parcouru un long chemin depuis son lancement et a encore un long chemin à parcourir, et il est certain que plus de fonctionnalités intéressantes seront proposées à l'avenir.Source : Cloudflare Quel est votre avis sur cette application ?