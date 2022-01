Sundar Pichai, PDG d'Alphabet Sundar Pichai, PDG d'Alphabet

Dans le procès intenté en juin 2020, les utilisateurs accusent Google de porter illégalement atteinte à leur vie privée en suivant leur utilisation d'internet alors que les navigateurs Google Chrome sont en mode "privé".Les plaignants soutiennent que M. Pichai a une "connaissance unique et personnelle" des questions relatives au navigateur Chrome et aux problèmes de confidentialité, selon un document déposé au tribunal.José Castañeda, porte-parole de Google, a déclaré que les nouvelles demandes étaient "".", a déclaré Castañeda.En 2019, Pichai a été averti que décrire le mode de navigation Incognito de l'entreprise comme "privé" était problématique, mais il a maintenu le cap parce qu'il ne voulait pas que la fonctionnalité soit "sous les feux de la rampe", selon un dépôt judiciaire en septembre.Dans son ordonnance, la juge d'instance américaine Susan van Keulen, de San Jose (Californie), a déclaré que "quelques documents établissent que des informations pertinentes spécifiques ont été communiquées à M. Pichai, et peut-être par lui", et a donc appuyé la demande des avocats des plaignants de l'interroger.Google a déjà déclaré qu'il est clair que le mode Incognito ne fait qu'empêcher l'enregistrement de données sur l'appareil de l'utilisateur et qu'il s'oppose à cette action en justice.Les déclarations de confidentialité de l'unité Alphabet ont fait l'objet d'un examen réglementaire et juridique ces dernières années, dans un contexte d'inquiétude croissante du public concernant la surveillance en ligne.Source : Susan van Keulen, juge d'instance américaine de San Jose (Californie)Qu'en pensez-vous ?Quelles sont vos attentes en utilisant le mode Incognito de Google ?