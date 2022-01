Selon Statista, environ 97 % des personnes âgées de 18 à 34 ans ne lisent pas ces conditions. Beaucoup diront que c'est parce qu'ils sont paresseux et qu'ils ne prennent pas leur vie privée en ligne aussi sérieusement qu'ils le devraient, mais la raison de cette situation a peut-être moins à voir avec la paresse qu'avec la longueur de ces documents.Il faut souvent beaucoup de temps pour parcourir l'ensemble du document. L'une des conditions générales les plus courtes appartient à Instagram, et elle contient 2 451 mots au total. À une vitesse de lecture moyenne d'environ 240 mots par minute, il vous faudrait environ dix minutes pour parcourir l'ensemble du document. Ce n'est pas beaucoup, mais cela peut le paraître lorsque vous essayez simplement de créer un compte Instagram.De plus, Instagram est un peu une exception à cet égard. Facebook, par exemple, a une page de conditions générales d'environ 4 100 mots, ce qui prendrait au moins dix-sept minutes à lire à une vitesse de lecture moyenne. C'est beaucoup de temps à passer sur un tel document, mais une fois encore, il s'agit d'une valeur basse, car de nombreuses autres entreprises exigent des temps de lecture beaucoup plus longs.Le pire exemple en la matière est sans doute Microsoft. L'entreprise possède une page de conditions générales absolument gigantesque qui contient plus de 15 000 mots, soit la taille d'un petit roman. Il faudrait bien plus d'une heure pour lire ces conditions générales, et il est inutile de préciser que personne n'a l'intention de passer une heure à faire quelque chose de ce genre.Il convient également de noter que ces chiffres ne tiennent compte que du temps nécessaire à la lecture de ces documents. La digestion des informations prendrait probablement beaucoup plus de temps, car la plupart des informations sont présentées dans un jargon juridique compliqué. Par conséquent, pour appréhender pleinement les implications des conditions générales très courtes d'Instagram, il faudra probablement au moins trente minutes, ce qui est bien plus que le temps que la plupart des gens sont prêts à consacrer.S'il est essentiel que les gens commencent à lire ces documents avant de s'inscrire à un service afin de savoir dans quoi ils s'engagent, il reste encore du travail à faire pour que les entreprises rédigent des conditions générales plus faciles à lire. Microsoft, en particulier, doit raccourcir ce document pour que les gens aient vraiment envie de le lire.De même, prendre l'habitude de réserver au moins quinze à vingt minutes avant de s'inscrire à un service pour parcourir ses conditions d'utilisation pourrait être très utile. Ce n'est pas un temps considérable à long terme et cela peut aider à se protéger contre des sociétés qui n'ont pas exactement les intérêts des utilisateurs à cœur.Source : StatistaTrouvez-vous cette analyse pertinente ?Prenez-vous le temps de lire les conditions générales des plateformes que vous utilisez ?