Les raisons réelles varient d'un pays à l'autre, des gouvernements cherchant à dissimuler des secrets d'État à la protection de leurs jeunes contre des informations nuisibles en nettoyant complètement l'internet et en évitant les poursuites pour atteinte aux droits d'auteur. L'infographie fournie par SurfShark, un service VPN, est assez détaillée, fournissant à la fois les pays, leur nombre total de demandes, ainsi que les différentes raisons pour lesquelles ces demandes ont été faites. Les facteurs qui pèsent dans la suppression du contenu sont au nombre de quinze.Avec un total de 123 606, la Russie est le pays qui a enregistré le plus grand nombre de demandes de retrait de contenu. Les plus de 120 000 demandes distinctes ne sont pas seulement massives en nombre, elles affichent également une grande diversité. La forme la plus courante de retrait de demandes dans le pays est liée à des questions de sécurité nationale, qui représentent 33,66 % de toutes les demandes. Elle est suivie de près par les droits d'auteur (25,74 %). Au total, la Russie compte neuf causes distinctes de suppression de contenu, la violence étant la suppression de contenu la moins recherchée.La deuxième place du top 5 est occupée par la Turquie, dont le répertoire est encore plus varié que celui de la Russie. Cependant, elle semble moins importante, puisque le nombre total de demandes passe de 123 606 à 14 231. 14 000 demandes, c'est peut-être moins que le nombre total de requêtes effectuées par les résidents turcs en une journée, voire en une demi-journée. La diffamation est de loin le principal motif des demandes de blocage de contenu dans le pays, avec 38,95 % du total des 14 231 demandes. Il convient de noter que les problèmes jugés importants par la Turquie, tels que la nudité, la diffamation et la vie privée des utilisateurs, ne sont pas considérés comme tels par la Russie.L'Inde figure en troisième position sur la liste, et le nombre total de demandes a de nouveau baissé. À 9 899, le nombre total de demandes de blocage de contenu de la Russie ressemble à un stade de football par rapport à la ruelle de l'Inde. Tout comme la Turquie, l'Inde considère également la diffamation et la vie privée comme des causes importantes de retrait de contenu, la première étant la forme la plus demandée dans le pays.La quatrième place revient aux États-Unis, avec un total de 9 627 demandes. Alors que la principale cause de demande de retrait de contenu en Inde, la diffamation, représente 27,85 % de toutes les demandes, aux États-Unis, elle est de loin la première cause de demande de retrait, avec 60,17 % de toutes les demandes. C'est la seule statistique à occuper une place aussi importante parmi les raisons concurrentes dans tous les pays.Enfin, le Brésil occupe la cinquième place avec 8 184 demandes, la diffamation étant une fois de plus le motif de demande de suppression le plus courant. La vie privée et la sécurité occupent la deuxième place de la liste, avec une bande passante plus importante que celle de tous les autres pays du top 5, soit 24,18 % de la liste.La Corée du Sud, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, Israël, le Pakistan et la Chine figurent également dans la liste des pays demandant à Google de supprimer le plus de contenu.Source : SurfShark Qu'en pensez-vous ?