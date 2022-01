les données envoyées aux pixels Facebook pendant la navigation ;

les URL des pages web consultées ;

le temps passé à naviguer sur les pages ;

la présence de cookies de connexion Facebook dans le navigateur ;

une enquête d'étude à laquelle l'utilisateur répond ;

les métadonnées sur les URL visitées :

- l'URL complète de chaque page web sur laquelle l'utilisateur se trouve,

- le temps passé à naviguer et à lire des médias sur chaque page web,

- la distance parcourue sur la page web.

Mozilla s'est associé à la salle de presse à but non lucratif The Markup pour ce qu'elle appelle la "chasse aux pixels de Facebook", afin de découvrir comment Meta suit les gens sur le web grâce à son réseau publicitaire alimenté par des pixels, et ce qu'il fait des données collectées.Rally (une plateforme de partage de données privilégiant le respect de la vie privée, créée par Mozilla l'année dernière) et The Markup parlent de leur collaboration :L'étude sur la chasse aux pixels Facebook recueillera les données suivantes auprès des volontaires :Mozilla tient à préciser qu'elle n'utilisera pas les données recueillies à des fins malveillantes :."Facebook a vivement tenté d'annuler et de combattre les fonctionnalités de suivi et de transparence d'iOS 14 d'Apple, qui permettraient aux utilisateurs d'empêcher le siphonnage de leurs données ; les notes et documents de Frances Haugen qui ont fuité ont jeté beaucoup de lumière sur les pratiques douteuses de Facebook et de Meta en matière de stockage des données ; il y a eu un véritable tollé lorsque WhatsApp a révélé qu'elle commencerait à partager les données collectées sur les utilisateurs avec Meta, car absolument personne ne leur fait confiance. Une grande partie de la mauvaise volonté des individus à l'égard de Facebook provient essentiellement du fait que l'entreprise a très clairement pris part au siphonnage de données, et a ensuite refusé catégoriquement d'assumer les ramifications de ces actions.Source : MozillaQue pensez-vous de ce projet ?Allez-vous participer ?