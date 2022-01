Les données recueillies par Atlas VPN (sur la base du) ont révélé le montant que les entreprises qui ont enfreint ce règlement ont dû payer. Environ 421 amendes ont été infligées à diverses entreprises, et le montant total versé s'élève à plus d'un milliard d'euros. WhatsApp et Amazon sont les deux entreprises qui ont reçu les amendes les plus lourdes en raison de leurs violations de la vie privée, bien que d'autres entreprises aient également été contraintes de payer différents niveaux de pénalités.Il y a eu une augmentation spectaculaire du total des amendes perçues par le biais de ce projet de loi. En 2018, lorsque le règlement a été défini et mis en œuvre pour la première fois, le montant des amendes infligées n'était que de 436 000 euros environ. En 2019, ce chiffre est passé à 72 millions, et une augmentation de près de 100 millions d'euros en 2020 a porté le total à 171 millions d'euros pour les différentes entreprises pénalisées.L'année 2021 a été une année relativement lente pour les amendes au départ, les 50 millions d'euros d'amendes des deux premiers trimestres indiquant un certain ralentissement. Cependant, les plus de 740 millions d'euros qu'Amazon a payés et les quelque 236 millions payés par WhatsApp ont engendré une augmentation massive, bien qu'il faille noter que ces montants sont des clopinettes par rapport à l'argent que ces entreprises ont tendance à générer, ce qui pourrait rendre cette réglementation beaucoup moins efficace que les gens pourraient le supposer.Source : Atlas VPN Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que les amendes infligées aux entreprises technologiques ne sont pas suffisamment élevées pour régler le problème des violations de la vie privée ?