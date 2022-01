41% des 18 - 49 ans ont entendu parler du métavers.

60% des Français considèrent que c’est avant tout un moyen de se divertir.

54% des Français considèrent que c’est un moyen de s'évader du réel.

58% des Français pensent que ce sont les musées qui devraient prioritairement être présents dans le métavers.

75% des Français ont des craintes vis-à-vis du métavers.

80% des Français ne croient pas que le monde virtuel numérique pourrait faire baisser les émissions carbone dans le monde réel.

Seuls 15% des Français sont favorables à ce que leur compte Facebook soit associé à des profils numériques dans les métavers.

74% des Français ne font pas confiance à Facebook pour créer et gérer un métavers.

Les métavers sont des univers virtuels entièrement numériques connectés au monde réel permettant d'interagir avec d’autres personnes. Il est possible d’y pratiquer les mêmes activités que dans le monde réel.Les enseignements de cette étude sont riches :Mais...Comme le souligne Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop : "."Si les métavers suscitent la crainte d’une majorité de Français (75%), les résultats du sondage mettent en évidence un lien entre le niveau de connaissance des métavers et le degré de crainte à leur égard. Moins les personnes connaissent ce type d’univers, plus cela suscite de l’inquiétude. Il faut donc faire preuve de pédagogie afin que les Français perçoivent mieux le potentiel lié à cette évolution sociétale.Pour Thibault Ducray, directeur général de Talan en charge des Labs, cela ouvre des perspectives importantes pour les entreprises : "."*Pour réaliser cette enquête, l’Ifop a interrogé un échantillon représentatif de 1 022 Français, âgés de 18 ans et plus par un questionnaire auto-administré en ligne. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d’innovation en France et à l’international. Le groupe met l’innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines liés aux mutations technologiques des grands groupes, comme le Big Data, l’IoT, la Blockchain et l’Intelligence Artificielle.Depuis 80 ans, Ifop est la référence en matière de sondages et d’études de marchés. Son approche repose sur la combinaison des regards : regard expert sectoriel, regard métier, regard prospectif et vision internationale. Son activité est structurée autour du pôle historique Opinion ainsi que de ses expertises marketing sectorielles.Sources : Ifop, TalanQuel est votre avis sur ce sondage ?Que pensez-vous des métavers ? qu'en pensent les personnes autour de vous ?